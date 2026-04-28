Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρά τις απώλειες 0,85% άντεξαν οι 2.200 μονάδες

Πτωτικά έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, σήμερα, και παρά τις προσπάθειες για υποστηρικτικές αγορές στο πρώτο μισό της συνεδρίασης, τελικά επικράτησαν οι πωλητές.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από 11 εναλλαγές προσήμου, έκλεισε στα χαμηλά ημέρας με απώλειες ελεγχόμενες 0,85%, λίγο πάνω από το ψυχολογικής σημασίας όριο των 2.200 μονάδων.

Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα των 203 εκατ. ευρώ (11 εξ αυτών σε πακέτα), σε συνδυασμό με την παραμονή του Δείκτη και πολλών μετοχών επιμέρους σε συγκεκριμένο εύρος τιμών, δεν βοηθά στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τις προθέσεις της αγοράς.

Προθέσεις που εξαρτώνται κυρίως από τις εξελίξεις και μάλιστα εκείνες του εξωτερικού, με βασική μεταβλητή τη γεωστρατηγική κρίση στη Μέση Ανατολή, της οποίας το κουβάρι μοιάζει ακόμα δισεπίλυτο, αν συνυπολογίσει κανείς την έξοδο των ΗΑΕ από τον OPEC και OPEC+.

Αν και σε πρώτη ανάγνωση, το συγκεκριμένο γεγονός προσθέτει αβεβαιότητα, ωστόσο οι ΗΠΑ δεν υπήρξαν ποτέ μέλος του OPEC, αν και ο οργανισμός δημιουργήθηκε εν μέρει ως αντίβαρο στη δυτική ενεργειακή κυριαρχία, και για δεκαετίες λειτούργησε ως το κύριο εργαλείο με το οποίο οι παραγωγοί του Κόλπου, η Ρωσία μέσω του OPEC+, και άλλες χώρες ασκούσαν γεωπολιτική μόχλευση απέναντι στη Δύση.

Η αποδυνάμωσή του συμφέρει δομικά τις ΗΠΑ, που είναι πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και επωφελούνται από ένα περιβάλλον όπου οι τιμές διαμορφώνονται από την αγορά και όχι από συντονισμένες αποφάσεις αντίπαλων κρατών. Και άνευ ετέρου, χαμηλότερες τιμές ενέργειας σημαίνουν χαμηλότερο πληθωρισμό εσωτερικά, αποδυνάμωση της Ρωσίας που χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις από έσοδα υδρογονανθράκων, και περιορισμό της ικανότητας του Ιράν και της Βενεζουέλας να ασκούν γεωπολιτική επιρροή. Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται χωρίς να έχουν οι ΗΠΑ εμφανή ρόλο στην εξέλιξη.

Και εδώ βρίσκεται το ερώτημα που δεν μπορεί να αποκλειστεί: αν η απόφαση των ΗΑΕ ελήφθη εν γνώσει ή με ενθάρρυνση των ΗΠΑ. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι βαθιές, πολυεπίπεδες και καλύπτουν άμυνα, επενδύσεις και ενέργεια. Ένα σενάριο σύμπραξης, άτυπης ή ρητής, στο οποίο τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον OPEC εξυπηρετώντας παράλληλα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα, είναι γεωπολιτικά συνεκτικό και δεν απαιτεί καμία θεωρία συνωμοσίας για να διατυπωθεί. Αρκεί η παρατήρηση ότι ο τελικός αποδέκτης των ωφελημάτων είναι σαφής, και ότι αυτός ο αποδέκτης διαθέτει τα μέσα, τις σχέσεις και το κίνητρο για να έχει διευκολύνει την εξέλιξη.

Εν πάση περιπτώσει, το ελληνικό Χρηματιστήριο περιμένει έναν καταλύτη. Πιθανόν αύριο να υπάρξει νευρικότητα, εν αναμονή αποφάσεων Fed και εταιρικών αποτελεσμάτων 4 κολοσσών της Wall Street, ενώ την εξίσωση δυσκολεύει και η αργία της Παρασκευής (Πρωτομαγιά) όταν η Wall Street θα λειτουργεί κανονικά (κλειστό και το Eurex).

Ο Τραπεζικός Δείκτης πιέστηκε, κλείνοντας στο -1,18%, με όλες τις τραπεζικές μετοχές να εμφανίζονται αδύναμες και μόνη την BOCHGR να ανθίσταται (+0,33%), χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερη σημασία για την συνολική εικόνα.

Η ΕΕΕ υποστηρίχτηκε (+0,93%), παραδοσιακά αντισταθμίζοντας την πτωτική κίνηση των υπολοίπων δεικτοβαρών, υπενθυμίζοντας ότι έχει πατήσει καλά στη στήριξη των 48-48,50, με μεγάλο στόχο το επίπεδο των 58.

Ο ΟΤΕ προσπάθησε σε νέα υψηλά 16 ετών, η CENER επέμεινε στα ιστορικά της υψηλά, εν ώ αντίθετα η αμυντική ΓΕΚΤΕΡΝΑ «έδωσε ευκαιρία» μιας και διόρθωσε σημαντικά, συνολικά υπολειπόμενη 5,6% από τα υπερπολυετή της υψηλά.

Η ΙΝΤΚΑ είδε τις αναμενόμενες ρευστοποιήσεις εν είδει κατοχύρωσης κερδών μετά αφενός τα εξαιρετικά αποτελέσματα 2025, αφετέρου του ανοδικού ράλι των περασμένων ημερών.

Στο ίδιο μοτίβο και η ενδιαφέρουσα BYLOT, που είναι ικανή για μεγάλη κίνηση, με το αντίστοιχο ρίσκο, φυσικά.

Στο -6,9% η ΑΡΑΙΓ, μια απομείωση που οφείλεται αποκλειστικά στην αποκοπή του ευμεγέθους μερίσματος 0,9€, αν και ενδοσυνεδριακά υπήρξε μια προσπάθεια απορρόφησής του (υψηλά ημέρας στο 11,94€).

Τέλος, οι ΛΑΒΙ και ΓΕΒΚΑ έχουν καλή συμπεριφορά, με την πρώτη να κλείνει σε υψηλά τριετίας με κέρδη έτους 88% και υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα˙ και τη δεύτερη να επιχειρεί ανοδική διάσπαση του τετράμηνου πλαγιοπτωτικού σχηματισμού, εν μέσω πολυετούς ανοδικής κίνησης, με επόμενο στόχο τα 2,80€, αν και θα χρειαστεί λίγο περισσότερο τζίρο για να πείσει.