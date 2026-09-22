Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές απώλειες 0,17% μετά από 15 εναλλαγές προσήμου

Παραμένει η νευρικότητα στο Euronext Athens στη δεύτερη συνεδρίαση μετά την «επίσημη» αναβάθμιση σε ανεπτυγμένες αγορές και τη συν αυτώ αναδιάρθωση των δεικτών Stoxx, S&P Dow Jones και FTSE Russell (η σημαντικότερη από MSCI να αναμένονται την Άνοιξη του 2027).

Όπως και εχθές, έτσι και σήμερα, τα πρώτα λεπτά υπήρξε αυξημένη πίεση, αν και σε μικρότερη κλίμακα. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο -0,4% (εχθές στο -1,2%), αλλά κατάφερε σταδιακά να ανακάμψει περνώντας έως και θετικό έδαφος.

Τελικά, μετά από συνολικά 15 εναλλαγές προσήμου έκλεισε στο -0,17%, στις 2671,50 μονάδες, απέχοντας περίπου 2% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα πολυετή υψηλά.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 329 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ράθυμα κινήθηκαν σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, με τον ΔΤΡ να χάνει 0,17%, χωρίς όμως ιδιαίτερες εξάρσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο, η υπεραπόδοση της ΕΕΕ (+2,99%) συντήρησε το καλό κλίμα. Η δεικτοβαρής μετοχή ανάρρωσε προς το παρόν από τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε λόγω των εξελίξεων στη Ρωσία, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι κάτω από τα 52€, τα οποία αφενός έχασε την Παρασκευή, αφετέρου δοκίμασε σήμερα εν είδει αντίστασης, φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο βραχυπρόθεσμο, με επόμενη ζώνη υποδοχής τα 43-44€.

ΜΟΗ και ΕΛΠΕ είδαν και πάλι πωλητές, τους οποίους δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν, με αποτέλεσμα να κλείσουν σε χαμηλά ημέρας, με απώλειες 4,95% και 4,8% αντίστοιχα. Βεβαίως, όταν οι τίτλοι έχουν καταγράψει (ακόμα και μετά την απομείωση αυτή) πάνω από 100% κέρδη από 1/1, είναι «λογικό» να βλέπουν τέτοιες πτωτικές ημέρες, καθώς οι βραχυ-μεσοπρόθεσμοι κερδισμένοι μέτοχοι είναι πρόθυμοι να ρευστοποιήσουν για να κατοχυρώσουν τα μεγάλα κέρδη τους. Και κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τα υπερκέρδη του α εξαμήνου, που οδηγούν μοιραία και σε γενναία μερίσματα εν ευθέτω χρόνω, ακόμα κι αν τα πράγματα «στραβώσουν» στους επόμενους 4 μήνες.

Απεναντίας, η ΒΙΟ συνέχισε τα ανοδικά άλματα, σημειώνοντας σήμερα κέρδη 6,48% και προφανώς εντυπωσιάζοντας. Αντανακλαστικά, η ΕΛΧΑ ακολούθησε αν και με ηπιότερο ρυθμό (+2,68%), ενώ η CENER (-0,35%) μοιάζει να ακολουθεί τον δικό της δρόμο, πάντα ενδιαφέρουσα άσχετα με τη συμπεριφορά της μητρικής.

Η ΚΟΥΕΣ έδωσε μια πολύτιμη διάσπαση των 7,70€, με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα 69,4 χιλ. τεμαχίων, καταγράφοντας παράλληλα και νεότερα ιστορικά υψηλά. Η μετοχή μπορεί να δει τα 9,80€, με στήριξη σε περίπτωση πισωγυρίσματος τα 7,55-7,60€.

Η ΠΡΟΦ, επίσης, σημείωσε νέα ιστορικά υψηλά, πάνω από 260 εκατ. ευρώ κεφ/ση, με κέρδη 30% στο 2026.

Όπως και η ΙΝΛΙΦ, που αργά και σταθερά μοιάζει ασταμάτητη, πάνω από 140 εκατ. ευρώ κεφ/ση.

Ανάσες πήρε και η αμυντική ΙΝΤΕΚ (+3,26%), που έχει χάσει πάνω από 20% από τα δικά της υψηλά λίγους μήνες νωρίτερα, μια μερισματοφόρος επιλογή (με επιστροφές κεφαλαίου, ακριβέστερα) που αναμένεται να εκπλήξει θετικά και στους επόμενους μήνες.

Ειδική μνεία για τα ΠΛΑΘ (+5,03%), που με ώθηση από τα εξαιρετικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου, κινήθηκε επιθετικά σε νέα υψηλά μήνα. Λογικά, το (ήδη ικανοποιητικό) μέρισμα θα είναι αυξημένο, το οποίο συνήθως διανέμει σε δύο «δόσεις», στις αρχές του έτους και το καλοκαίρι. Προς το παρόν, η μετοχή έχει μια αντίσταση στα 5,40, στον δρόμο για τα 5,10€, ενώ ο όγκος σήμερα ήταν σχεδόν τετραπλάσιος του μέσου όρου, 168 χιλ. τεμάχια.