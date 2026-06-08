Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές απώλειες 0,13% παρά τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις

Σεμινάριο ανθεκτικότητας απετέλεσε η σημερινή συνεδρίαση στο Euronext Athens, με τους επενδυτές να «σώζουν» μια φαινομενικά χαμένη παρτίδα.

Καταρχάς, ο Γενικός Δείκτης άνοιξε με απώλειες 1,35% και όλες τις μετοχές της μεγάλης και μεσαίας κεφ/σης να καταγράφουν απώλειες.

Η πρωινή εικόνα ήταν συσχετισμένη με το διεθνές περιβάλλον, μιας και μετά την -παρολίγο- κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, οι ασιατικές αγορές κατέγραφαν απώλειες από 4% έως 8% στους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες, ενώ και οι ευρωαγορές ξεκίνησαν πιεσμένες.

Σταδιακά όμως, οι απώλειες αμβλύνθηκαν, και μάλιστα σε τέτοιον βαθμό που ο Γενικός Δείκτης γύρισε έως και θετικός για λίγη ώρα.

Τελικά, το κλείσιμο ήταν καλό, τηρουμένων των αναλογιών, με οριακές απώλειες 0,13% στις 2.352,54 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, όχι λόγω απόλυτου μεγέθους (265 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 55 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών) αλλά κυρίως λόγω του ότι σταδιακά βελτιώθηκε όσο βελτιωνόταν και το κλίμα.

Το βασικό σενάριο, προς το παρόν, θέλει τον Γενικό Δείκτη να κινείται πλαγιοπτωτικά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, με στήριξη στις 2320 μονάδες που προσεγγίστηκαν σήμερα (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 2.324). Η αδυναμία (την Παρασκευή) να κατοχυρώσει ο Δείκτης τις 2375 (ενδοσυνεδριακό υψηλό 2.377), αφορούσες σε αντίσταση στον δρόμο για τις 2450 ολοκληρώνει την εικόνα.

Βασικός πρωταγωνιστής ήταν οι τραπεζικές μετοχές, από όπου ήρθε και όλη η προαναφερθείσα ανοδική αντίδραση.

Εκείνες των τεσσάρων συστημικών κατάφεραν να σταθεροποιηθούν, και με τη σειρά τους χάρη στη στάθμιση να σταθεροποιήσουν το ταμπλό.

Κοντά τους, οι ΕΕΕ και ΟΤΕ με πολύ ανθεκτική εικόνα, βοήθησαν στο να μην υπάρξουν περαιτέρω πιέσεις.

Η ΜΟΗ κατέγραψε ενδοσυνεδριακά νέα ιστορικά υψηλά πάνω από 40€, αν και στο κλείσιμο βγήκαν μέτριες ρευστοποιήσεις που την ανάγκασαν να τερματίσει αρνητική.

Αδύναμη η εικόνα των μετοχών του Ομίλου Viohalco και της ALWN, που βρήκαν «ευκαιρία» να διορθώσουν.

Ειδικά η τελευταία, έχει εντυπωσιάσει με το ανοδικό της momentum τις τελευταίες πολλές ημέρες, και είναι δικαιολογημένο ένα στιγμιαίο πισωγύρισμα, όπως το σημερινό, ώστε να πάρει «ανάσες» για τη συνέχεια, στοχεύοντας τα 14,40 σε πρώτη φάση.

Επίσης, η ΜΠΕΛΑ δεν κατάφερε να συνεχίσει το κρεσέντο της, επιστρέφοντας στη ζώνη των 22,50, πάντα ενδιαφέρουσα, μετά και την ανακοίνωση των πωλήσεων πενταμήνου, με αύξηση περίπου 4%.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΙΝΤΕΚ συνέχισε σε νεότερα υπερπολυετή υψηλά, έχοντας «μέσα της» και την ευμεγέθη επιστροφή κεφαλαίου των 0,70€ (24/7 η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).