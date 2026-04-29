Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές απώλειες 0,11%, πάνω από τις 2.200 μονάδες

H πια πτωτικά έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, σήμερα, και παρά το αισιόδοξο άνοιγμα συνεδρίασης, τελικά δεν κατάφερε κάτι σημαντικό.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από 7 εναλλαγές προσήμου και με υψηλό ημέρας στο +0,76%, έκλεισε με ελεγχόμενες απώλειες 0,11%, πάνω στο ψυχολογικής σημασίας όριο των 2.200 μονάδων.

Το βασικό χαρακτηριστικό ήταν η – για άλλη μια φορά – χαμηλή και μειούμενη καθημερινά συναλλακτική δραστηριότητα, σήμερα στα 170 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Έτσι, δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με τις προθέσεις της αγοράς, ενώ και η ράθυμη συμπεριφορά των περισσοτέρων μετοχών συνεπικουρεί.

Εξαίρεση, σήμερα, ήταν οι μετοχές του Ομίλου Viohalco και της Μοtor Oil.

Από τις πρώτες, μάλιστα και ειδικότερα η CENER (+6,72%), που παρά το ότι κατέγραψε και νεότερα ιστορικά υψηλά, υπεραπέδωσε αισθητά, ενώ και η ΜΟΗ απομακρύνθηκε σημαντικά από την κρίσιμη στήριξη των 35€, με επόμενο στόχο το ρεκόρ των 40€, που είχε προσπαθήσει ενδοσυνεδριακά στη συνεδρίαση της 9ης Απριλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη κατάφερε τέτοια επίδοση με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα (ειδικά για τόσο «νεκρή» ημέρα), ενώ η δεύτερη κατέγραψε έναν από τους μικρότερους τζίρους του έτους.

Ο Τραπεζικός Δείκτης οπισθοχώρησε στο -0,23%, με μεικτή εικόνα για τις μετοχές του, ενώ καμία δεν εμφάνισε κάποια αξιόλογη συμπεριφορά, συνολικά απορροφώντας σχεδόν 77 εκατ. ευρώ.

Η ΕΕΕ ισορρόπησε γύρω από τα 49€ υπενθυμίζοντας ότι έχει πατήσει καλά στη στήριξη των 48-48,50, με μεγάλο στόχο το επίπεδο των 58.

Αδύναμη η ΑΡΑΙΓ (-2,13%), σε νέα χαμηλά κίνησης, προφανώς επηρεασμένη από τις δηλώσεις της διοίκησης για μεγάλη επιβάρυνση στο κόστος καυσίμων, μην μπορώντας να συνέλθει μετά και την αποκοπή του ευμεγέθους μερίσματος 0,9€.

Χαμηλά εννεαμήνου είδε και ο ΔΑΑ, επίσης πιεσμένος μετά την αποκοπή του δικού του μερίσματος (22/4), μετρώντας 6 στις 6 πτωτικές συνεδριάσεις.

Η ΜΠΕΛΑ έβγαλε άμυνες, και μολονότι πιέστηκε έως και το -1%, έκλεισε θετική, υπενθυμίζοντας τα εξαιρετικά της αποτελέσματα 2025.

Ιστορικά υψηλά είδε το ΚΡΙ, με τα πρόσφατα αποτελέσματα 2025 να επιβεβαίωσαν την ώριμη εικόνα της εταιρείας, με κέρδη ημέρας 2,27% λίγο κάτω από τα 25€.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο θα είναι η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ελέω αργίας Πρωτομαγιάς.