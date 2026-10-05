Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη 0,13% χωρίς τζίρο

Πλαγιοανοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, συγχρονισμένο με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.

Ο Γενικός Δείκτης, κινήθηκε σε θετικό έδαφος καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, για να κλείσει στις 2.639,95 μονάδες με κέρδη 0,13% κοντά στα χαμηλά ημέρας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός διεκόπη το πτωτικό σερί των τελευταίων δύο συνεδριάσεων, αφετέρου επιβεβαιώνεται την αξία του επίπεδου των 2620 μονάδων, που συνιστά «καθαρό» σημείο εξόδου κάτω από αυτό, με επόμενη στήριξη τις 2570 και μεγάλο επίπεδο πέριξ των 2300.

Το ταμπλό έχει αποκτήσει εδώ και πολλές ημέρες μια ασύμμετρα υψηλά νευρικότητα στις συνεδριάσεις που ακολούθησαν τις αναδιαρθρώσεις, απότοκο της σημασίας του γεγονότος, ενώ παράλληλα η εικόνα επιμέρους είναι μικτή, με άλλες μετοχές να επιμένουν σε τοπικές ή ακόμα και ιστορικές κορυφές, ενώ άλλες να πλαγιολισθαίνουν επίμονα εγκλωβίζοντας τους συμμετέχοντες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, συγκριτικά με πολλές προηγούμενες ημέρες, στα 295 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 58 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Πρωταγωνιστής, σήμερα, ήταν η ALWN (+4,11%), μιας και ο πρώτος γύρος εκλογών στη Βραζιλία έδειξε ήττα του Λούλα, οι αποφάσεις του οποίου απείλησαν την ALWN μέσω της εκείθεν Betano, που με τη σειρά τους είχαν πιέσει προεξοφλητικά τη μετοχή στο ελληνικό ταμπλό τις προηγούμενες ημέρες. Στην ελπίδα ότι η κινδυνολογία θα παρέλθει με την άνοδο του Μπολσονάρου (47% έναντι 45%), η ALWN αντέδρασε ανοδικά κερδίζοντας έως και +6,86% ενδοσυνεδριακά, σβήνοντας έτσι τις απώλειες που προεκλήθησαν την περασμένη εβδομάδα από αυτήν την εξέλιξη. Η μετοχή έχει μπροστά της τις αντιστάσεις μεταξύ 11,70-12€, που πρέπει να προσπελάσει πειστικά για να μπορέσει να διαφύγει πλήρως τον κίνδυνο, υπενθυμίζοντας ότι παραμένει (άδικα, μάλλον) η πλέον πιεσμένη στον 25άρη, με σωρευτικές απώλειες 44% από την κορυφή του έτους.

Καλή εικόνα είχαν οι τραπεζικές μετοχές, που λειτούργησαν σταθεροποιητικά χωρίς ιδιαίτερη πίεση από τους πωλητές, με τις εκθέσεις και τις αναλύσεις να συνεχίζουν να δείχνουν περιθώρια ανόδου. Ο ΔΤΡ κέρδισε 0,18% με μικτά πρόσημα και μικρές διακυμάνσεις, πλην της OPTIMA που κατέγραψε ιστορικά υψηλά στο +2,66%.

Συνεχίστηκαν οι πιέσεις στον AKTR, που είδε νέα χαμηλά τριμήνου, «χάνοντας» την κεφ/ση των 2,5 δισ. ευρώ. Η μετοχή παραμένει ελκυστική σε κάθε επίπεδο, μιας και το επενδυτικό αφήγημα είναι ισχυρό, πράγμα που θα οδηγήσει σε εκτόξευση της μετοχής στην περίπτωση που το σχέδιο της διοίκησης πάρει σάρκα και οστά.

Η ΒΙΟ κατέγραψε νέα υψηλά μήνα, ενώ και ο πιεσμένος TITC προσπάθησε να κρατήσει τη ζώνη των 47€, με αντίσταση τα 49€.

Σε ενδιαφέρουσες επιθετικές στηρίξεις βρέθηκε η ΕΧΑΕ με την τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, στη ζώνη των 10€ (με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 9,85€ και επόμενη τα 8,80-8,90€). Προφανώς, η υπεραπόδοση των τελευταίων μηνών (+60% στο πρώτο εννεάμηνο 2026) σχετίζεται με την αναβάθμιση του Euronext Athens και την αναμενόμενη εκθετική αύξηση τζίρου, κάτι που ήδη παρακολουθούμε στις συνεδριάσεις που ακολούθησαν την 18η Σεπτ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή έκλεισε τον τρίτο καλύτερο μήνα (τον Σεπτέμβριο) στην ιστορία της, κερδίζοντας 33,7%% (Μαρ 2009 +34%, Αυγ. 2003 +38%).

Σε νέα χαμηλά έτους συνέχισε ο ΣΑΡ (-0,86%), που έχει ήδη κλείσει 4 συνεχόμενους πτωτικούς μήνες, με συνολικές απώλειες 27% από τα ιστορικά υψηλά που είχε επιτύχει στα τέλη Μαΐου.

Ο ΦΡΛΚ (-0,13%), αν και με παρεμφερή συμπεριφορά στα δικά του χαμηλά έτους, έχει πιο αδιάφορη στάση, μιας και διορθώνει 22% από τα επίπεδα των 5€, με υψηλά δεκαετίας τα 6€, και υψηλά ζωής τα… 25€.

Τέλος, σε κακή ..φόρμα και ο ΦΑΙΣ, που ξαναβλέπει τα χαμηλά ζωής, στην περιοχή των 3,10€. Η μετοχή είχε εισαχθεί πριν έξι μήνες (και κάτι ημέρες) στα 4,70€, μια τιμή που αφενός δεν ξαναείδε έκτοτε, αφετέρου απέχει ήδη πάνω από 20% από αυτήν.