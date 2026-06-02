Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη 0,08% με συνεχείς εναλλαγές προσήμου

Χωρίς κατεύθυνση, η πρώτη συνεδρίαση της χρηματιστηριακής εβδομάδας στο Euronext Athens, με τους επενδυτές να ψάχνουν κάποιον καταλύτη που θα δικαιολογήσει κάποιο ανοδικό κρεσέντο.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από 12 εναλλαγές προσήμου, κατάφερε να κλείσει με οριακά κέρδη 0,08% στις 2.375 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 325 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 64 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κι έτσι, ενισχύεται το αφήγημα της παραμονής του ΓΔ σε εύρος τιμών, με άνω όριο τη ζώνη των 2.410, και μια συγκρατημένη αισιοδοξία να πλανάται για επίτευξη νεότερων υψηλών πέριξ των 2.440.

Οι τραπεζικές μετοχές εμφανίστηκαν ράθυμες, και παρά το ότι ο ΔΤΡ κατάφερε να σκαρφαλώσει σε κέρδη +0,7% στα μισά της συνεδρίασης, τελικά έκλεισει με μικρές απώλειες 0,2% και μικτά πρόσημα στις μετοχές του.

Νέα υψηλά κατάφερε η ΒΙΟ, πάνω από 21€, σε ένα εξαιρετικά επίμονο ανοδικό σκέλος.

Και φυσικά, πολύ καλή εικόνα είχαν και οι θυγατρικές ΕΛΧΑ και CENER, αμφότερες με θετικό κλείσιμο και την πρώτη να υπεραποδίδει στο +4,55%.

Η ΜΟΗ πρωταγωνίστησε (+6,54%) στο άκουσμα των «εξασφαλίσεων» του Δημοσίου ότι δεν θα προβούν σε έκτακτη φορολόγηση, όπως πρόπερσι, έχοντας φυσικά ώθηση και από τα πρόσφατα εξαιρετικά αποτελέσματα α’ τριμήνου. Έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά, λίγο κάτω από τα 40€.

Ολική επαναφορά για την ALWN, που πλησίασε τα 13€ σε ένα καλό momentum, με τους επενδυτές να έλκονται από την χαμηλή τιμή της μετοχής, προεξοφλώντας καλύτερους μήνες.

Η ΕΕΕ, παρά τις πιέσεις, σταθεροποιήθηκε στο αμετάβλητο γύρω από τα 49€.

Ο TITC κινήθηκε αδύναμα σήμερα, με απώλειες άνω του 2%, χωρίς όμως να ανησυχεί τη γενικότερη -πολύ καλή- εικόνα του.

O ΣΑΡ, παρά την πρόσφατη έξοδό του από τον 25άρη, συντηρήθηκε στα ιστορικά του υψηλά, με κέρδη ημέρας +2%.

Σε νέα ιστορικά υψηλά το ΚΡΙ, με κέρδη 4,8%, πάνω από τα 28€. Πρωταθλητής στη μεσαία κεφαλαιοποίηση σε απόδοση για το 2026, με το εντυπωσιακό (για τον αμυντικό του χαρακτήρα) +49% στους πρώτους 5 μήνες του έτους.

Ειδική μνεία στη Safe Bulkers, της οποίας η μετοχή (σύμβολο SB) έκανε το ντεμπούτο της στο Euronext Athens. Η μετοχή δεν έχει κανέναν λόγο να διαπραγματεύεται σε άλλη τιμή από εκείνη στο NYSE, μιας και πρόκειται για παράλληλη διαπραγμάτευση, με μόνη μεταβλητή την ισοτιμία EURUSD. Η σημερινή έντονα ανοδική κίνηση οφείλεται εν μέρει στη ..ελληνική αισιοδοξία, όμως βασικά αποτύπωσε σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη σημερινή κίνηση της «αμερικανικής» SB, που ήδη κατέγραφε κέρδη 6% στο pre market. Να παρατηρηθεί ότι μετά το κλείσιμο, η μετοχή πιέστηκε στο -2%.