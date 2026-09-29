Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη 0,08% με πυλώνα τις τραπεζικές μετοχές

Νευρικό ήταν και σήμερα το Euronext Athens, ελλείψει κατεύθυνσης και στις λοιπές αγορές σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από εννέα εναλλαγές προσήμου και εύρος κίνησης από -0,33% έως +0,58%, κατέληξε στις 2.709,91 μονάδες με οριακά κέρδη 0,08%, ελάχιστα χαμηλότερα από τα προ ημερών πολυετή υψηλά.

Η τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση συνοδεύτηκε από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 470 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 80 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για τον Τραπεζικό Δείκτη, ο οποίος κατέγραψε νέα υψηλά δεκαετίας, υπεραποδίδοντας με κέρδη 0,66%.

ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ επίσης συνέχισαν στις δικές τους πολυετείς κορυφές, ενώ οι BOCHGR και OPTIMA είδαν νέες ιστορικές τέτοιες, με την τελευταία να μην τα συντηρεί και να κλείνει έως και αρνητική -1,57%.

Οι μετοχές του Ομίλου Viohalco συντήρησαν το ανοδικό τους momentum, με τη μετοχή της μητρικής, ΒΙΟ, να καταγράφει νέα υψηλά μήνα (+1,59%), κλείνοντας την έκτη ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες οκτώ. Και μάλιστα, ήδη έχει καλύψει το 40% της παρατεταμένης απομείωσης από τα υψηλά Ιουνίου, ενώ η κατοχύρωση των 17,50€ ανοίγει τον δρόμο για την περιοχή των 20€, με αντίσταση τα 18,60€.

Εντυπωσιακή ανθεκτικότητα έδειξε ο ΔΑΑ, που κράτησε την επαφή του με τα ιστορικά υψηλά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ζώνη των 13,30€ δοκιμάστηκε για τέταρτη συνεδρίαση, και μάλιστα με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα 580 χιλιάδων μετοχών.

Το επίπεδο των 20€ απετέλεσε για άλλη μια φορά αντίσταση στον ΟΤΕ, καθώς κετέγραψε τη δεύτερη πτωτική συνεδρίαση, παραμένοντας στο γνωστό εύρος 19-20,40€, για 59η συνεδρίαση.

Η ALWN έβγαλε αντανακλαστικά μετά τη χθεσινή άτσαλη πτώση (+1,06%, ενδοσυνεδριακό υψηλό +2%), ελέω εξελίξεων στη Βραζιλία ως προς τα fixed-odds στοιχήματα και το online gaming, με άμεσες επιπτώσεις στη Betano. To αγοραστικό ενδιαφέρον παρέμεινε, με τους επενδυτές να βρίσκουν (άλλη μια) ευκαιρία να υποστηρίξουν τις θέσεις τους σε τόσο χαμηλά επίπεδα, και τη μετοχή να υπολείπεται 45% από τα υψηλά τις περιόδου.

Ο ΑΒΑΞ, με αφορμή την έκθεση της ΑΧΙΑ-Alpha Finance έκανε ανοδικό άλμα +5,63%. Εξαιρετικά ευνοϊκή η συνθήκη, καθώς διαγραμματικά η μετοχή «πάτησε» στην στήριξη των 3,10€, και με πρώτη αντίσταση τα 3,42 μπορεί να δει την περιοχή των 4,20€. Παράλληλα, το κοντινό στοπ για τους βραχυπρόθεσμους βοηθά σε επιθετικότερη προσέγγιση.

Τα ΕΧΑΕ, μετά από ένα ανοδικό ράλι πολλών ημερών, διόρθωσε με απώλειες 3,54% για να ..πάρει ανάσες, με την κοντινή στήριξη στα 10,65€ και κύρια τα 9,90€.

Ο ΑΔΜΗΕ, επίσης, δεν κατάφερε να προσπεράσει τα 4,50€, από όπου βγήκαν ρευστοποιήσεις (-3,46%), και η μετοχή επέστρεψε στη βάση των 4,30-4,34€. Ο στόχος φαίνεται στα 5,10-5,20€.