Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη 0,04% σε πολυετή υψηλά

Ανοδικό ήταν το Euronext Athens, με τους επενδυτές να συντηρούν το θετικό κλίμα παρά το ότι η Wall Street ήταν κλειστή ελέω αργίας Labor Day.

Μια αργία που μοιραία άφησε και το ελληνικό ταμπλό σε μικρό εύρος διακύμανσης, και παρά την γενικά καλή εικόνα, στο τέλος δεν υπήρξε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά κέρδη μέχρι και +0,8%. Ωστόσο, έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος (+0,04%) στα πολυετή υψηλά, στις 2702,54 μονάδες.

Θυμίζοντας ότι «έρχεται» από ένα σερί επτά ανοδικών εβδομάδων και 19 ανοδικών μηνών στους τελευταίους 22, εν μέσω πολύμηνης προεξόφλησης για τις θετικές εξελίξεις που βομβαρδίζουν τις εισηγμένες και το Χρηματιστήριο, με αιχμή του δόρατος την ευκταία αναβάθμιση σε ανεπτυγμένες αγορές.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν -αναμενόμενα, έως έναν βαθμό- μέτρια, όπως σε όλη την Ευρώπη, εξάλλου, στα 243 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 26 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι τραπεζικές μετοχές υποστήριξαν την άνοδο, με τον ΔΤΡ να υπεραποδίδει στο +0,51% ενώ ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ κατέγραψαν νεότερες πολυετείς κορυφές.

Τα 48α (!) ιστορικά υψηλά εντός του 2026 προσπάθησε να καταγράψει σήμερα η ΜΟΗ, έχοντας ήδη συμπληρώσει 100% κέρδη στο εξεταζόμενο διάστημα. Η συνδυασμένη αφήγηση της εξαιρετικής συνθήκης υψηλών περιθωρίων, της αυξημένης ζήτησης, αλλά και των πανίσχυρων αποτελεσμάτων εξαμήνου, μάλλον αυξάνει κατακόρυφα τις προσδοκίες για το εγγύς μέλλον.

Εξάλλου, η παραδοσιακά ισχυρή μερισματική πολιτική, η προτερόχρονη επανείσοδος στον Standard Greece MSCI αλλά και η εν ευθέτω χρόνω αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου (εκείνη θα ανήκει στον STOXX600) μαγνητίζει το επενδυτικό κοινό. Σήμερα, παρά το ότι σκαρφάλωσε μέχρι και το +3,5%, τελικά έμεινε αμετάβλητη στην κεφαλαιοποίηση των 7 δισ. ευρώ.

Νέα υψηλά 25ετίας κατέγραψαν και τα ΕΛΠΕ, με κέρδη ημέρας 2,14%.

Σε υψηλά μήνα η CENER, που κατάφερε να προσπελάσει την αντίσταση των 23,40€. Ο επόμενος κοντινός στόχος είναι η τιμή του placement στα 24,20€, χωρίς να αποκλείεται μια γρήγορη επαναφορά στα ιστορικά της υψηλά πέριξ των 26€, που δεν απέχουν πάνω από 10% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η ALWN προσπαθεί να απομακρυνθεί από τη στήριξη των 13€, που αφορά και στο τελευταίο βραχυπρόθεσμο προπύργιο, με τη μετοχή να έχει οριακά συνέλθει μετά από μήνες ταλαιπωρίας, εν μέσω της «μεταμόρφωσης» από τον πάλαι ποτέ κραταιό ΟΠΑΠ. Τα αποτελέσματα εξαμήνου έδειξαν ότι η Allwyn έχει αυξημένες πιθανότητες να είναι εντός των υπολογισμών της διοίκησης για μέρισμα 1€, που με τη σειρά του χτίζει και πάλι την εμπιστοσύνη των μετόχων.

Σε χαμηλά τριμήνου ο ΣΑΡ (-1,88%), «αδικαιολόγητα» έως έναν βαθμό, μιας και η εταιρεία δεν έχει δείξει ανησυχητικά σημάδια. Η μετοχή διαπραγματεύεται 14% χαμηλότερα από τα ιστορικά της υψηλά σε ενδιαφέρουσα στήριξη στο εύρος 13,45-13,65€, και αναμένονται τα αποτελέσματα εξαμήνου αύριο, μετά το κλείσιμο.

Παρεμπιπτόντως, αύριο αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα των Fourlis και BriQ Properties, μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η ΒΙΟ αντιμετωπίζει και πάλι τη ζώνη των 17€, έχοντας διορθώσει ήδη σχεδόν 23% από τις πρόσφατες κορυφές της. Η υφιστάμενη πλαγιολίσθηση οδηγεί στο επίπεδο των 15,70-15,80€.

Τέλος, σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η αμυντική ΙΝΛΙΦ (+2,51%), με συνολικά κέρδη 46% στο δωδεκάμηνο.