Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι πωλητές επικράτησαν στο τέλος

Eπειτα από 19 εναλλαγές προσήμων, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε χαμηλά ημέρας με απώλειες της τάξεως του 0,64%, στις 2259,13 μονάδες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν προσετέθη κάποιο νέο δεδομένο στην υφιστάμενη ανάλυση.

Μια ανάλυση που θέλει το ελληνικό Χρηματιστήριο να μην έχει κατεύθυνση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ελέω προκύπτουσας έξωθεν διστακτικότητας.

Ειδικότερα, οι εξελίξεις στη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου κλίμα ανασφάλειας, μιας και πρακτικά ο παράγοντας που είχε εξαρχής σημαδέψει όλο το 2025 (ήτοι η επιβολή των αρχικών δασμών υπό liberation day) εκρίθη αντισυνταγματικός (!), ενώ η Κυβέρνηση επιμένει σε άλλου είδους προσέγγιση που ονοματίζει «παγκόσμιο δασμό, προς την ίδια κατεύθυνση και με άλλα νομικά ερείσματα.

Το χειρότερο είναι ότι οι κυβερνητικοί μηχανισμοί δεν έχουν ενημερωθεί/ανανεωθεί, ώστε το Customs and Border Protection να επιβάλλει ακόμα δασμούς, παράνομους όπως απεδείχθη. Και το αλαλούμ καλά κρατεί, με τον χορό των αποζημιώσεων να ανοίγει η FedEx, που έσπευσε να καταθέσει αγωγή.

Συν αυτώ, τα αποτελέσματα της Nvidia (Τετάρτη, αργά το βράδυ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) επιβαρύνουν την αναποφασιστικότητα, καθώς η σημασία τους είναι αδιαμφισβήτητη για τη συνέχεια, έστω σε κοντινό ορίζοντα.

Εν πάση περιπτώσει, το ελληνικό Χρηματιστήριο σημείωσε σήμερα υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 403 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 38 τα αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η εικόνα ήταν μικτή, καθώς υπήρξαν έντονες αποκλίσεις στις ημερήσιες αποδόσεις.

Ο τραπεζικός είχε μια δύσκολη συνεδρίαση, με όλες τις μετοχές του σε αρνητικό έδαφος, με τον ΔΤΡ να κλείνει στο -3,32%.

Ενδεικτικό της πίεσης που έχουν δεχτεί οι μετοχές αυτές (όχι όλες) είναι ότι ο ΓΔ χάνει 6% από τα υψηλά του, ενώ ο ΔΤΡ σχεδόν 12%.

Στον αντίποδα, σήμερα οι μετοχές του Ομίλου Viohalco (ΒΙΟ +6,3%, CENER +3.69%, EΛΧΑ +2,19%) και οι ΟΤΕ (+4,27%), ΜΟΗ (+4%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,05%) έδωσαν ρεσιτάλ.

Επίσης, καλή η συμπεριφορά της υποτιμημένης ΜΠΕΛΑ (+2,39%), ενώ και η ΕΕΕ (+1,84%) συνέχισε με σταθερό βηματισμό στο ένατο ιστορικό της υψηλό φέτος.

Από τη μεσαία, την τιμητική του είχε ο ξεχασμένος ΦΡΛΚ (+4,53%, με 1 εκατ. ευρώ τζίρο), που διανύει τον όγδοο χρόνο σε πλαγιοπτωτική κίνηση. Η συνέργεια με τον Φέσσα φαίνεται ότι δίνει αυτό που έλειπε από τον όμιλο, το growth story, μπας και καταφέρει να πείσει την αγορά ότι αξίζει τα «μακρινά» 6€.

Τέλος, τα αμυντικά ΕΧΑΕ, παρά την σοβαρή απώλεια εμπιστοσύνης, βρίσκουν πατήματα σιγά-σιγά, και με άξονα περιστροφής τα 6€ έχουν δυνάμεις για να αναρρώσουν, μετά και από τα ισχυρά αποτελέσματα 2025.

Ειδική μνεία στο ΜΠΡΙΚ, που σημείωσε νέα ιστορικά υψηλά λίγο κάτω από τα 145 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποίησης, με πολύ υψηλή (για τα δεδομένα της) συναλλακτική δραστηριότητα 2,5 φορές ανώτερη του μέσου όρου της.