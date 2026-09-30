Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πολυετή υψηλά στον έκτο συνεχόμενο ανοδικό μήνα

Ανοδικό ήταν και σήμερα το Euronext Athens, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα μεγάλα Χρηματιστήρια σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει με κέρδη 1,05% στις 2.738,35 μονάδες, επίπεδα που συνιστούν νέα υψηλά 16 ετών, μετά από πολλές περιπέτειες, υπενθυμίζοντας ότι είχαν καταγραφεί κάτω από… 500 μονάδες σε 4 μήνες (Απρ 2012, Μαι 2012, Φεβ 2016, Μαρ 2020).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης κατέγραψε ένα ανεπανάληπτο ιστορικό, κλείνονας τον 20ο ανοδικό μήνα στους τελευταίους 24, με σωρευτικά κέρδη 98% σε αυτήν τη διετία. Επίσης, ο απερχόμενος Σεπτέμβριος ήταν ο έκτος συνεχόμενος ανοδικός, και εκείνος όπου έμελλε τελικά να λάβει χώρα η, ιστορικής σημασίας, ευκταία αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου.

Η σημερινή τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση συνοδεύτηκε από ασύμμετρα υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, πάνω από 635 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 74 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι μετοχές των τραπεζών ήταν και πάλι εκείνες που πρωταγωνίστησαν στην άνοδο, με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει την πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, σε νέα υψηλά δεκαετίας, υπεραποδίδοντας με κέρδη 1,27%.

ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, BOCHGR και OPTIMA συνέχισαν σε νέα υψηλά έτους, με τις δύο τελευταίες σε νέες ιστορικές κορυφές. Η CREDIA, αν και βρίσκεται σε άλλη συγκυρία λόγω του πολλά υποσχόμενου μετασχηματισμού της, πήρε κι άλλες ανάσες (σήμερα στο +3,06%) προσπερνώντας την περιοχή του 1€, που ανοίγει τον δρόμο για το επίπεδο των 1,10€.

Την άνοδο υποστήριξε και η δεικτοβαρής ΕΕΕ (+1,78%), που έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 50€ με βασικό στόχο τα 60-62€, ενώ «βοήθειες» έδωσαν και οι ΔΕΗ και ΟΤΕ.

Η ALWN συνεχίζει να μαζεύει δυνάμεις μετά τις πιέσεις ελέω εξελίξεων στη Βραζιλία ως προς τα fixed-odds στοιχήματα και το online gaming, με άμεσες επιπτώσεις στη Betano.

Ο ΔΑΑ κατέγραψε νέο ρεκόρ λίγο κάτω από τα 13€ (+6,23%) με επίσης εντυπωσιακό όγκο 5,4 εκατ. τεμαχίων, εκ των οποίων τα 699 χιλ. ήταν από πακέτα.

Η ΜΕΒΑ κατέρρευσε, καθώς τα αποτελέσματα εξαμήνου ήταν λίγο έως πολύ απογοητευτικά, ενώ και οι όγκοι συναλλαγών ήταν ασύμμετρα υψηλοί, πάνω από 17 φορές τον μέσο όρο.

Αντίθετη και πολύ ισχυρή συνεδρίαση είχε ο ΧΑΙΔΕ, επιστρέφοντας στο 1€ (υψηλά τριμήνου), αν και ενδοσυνεδριακά ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα, με υψηλό ημέρας το 1,11€. Η ζώνη 1,10-1,15€ αποτελεί μια σημαντικότατη μακροπρόθεσμη αντίσταση, καθώς δεν μπορεί να προσπελαστεί από το 2011, έχοντας δοκιμαστεί τουλάχιστον 10 φορές.

Τέλος, σε ιστορικά υψηλά συνέχισε η εξαιρετική Real Consulting, μετά και την επιβεβαίωση που έλαβαν οι επενδυτές από τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου.