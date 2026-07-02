Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πολυετή υψηλά με κέρδη 0,97%

Ανοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, που πήρε επιπλέον ώθηση από τις νέες διθυραμβικές εκθέσεις των Οίκων.

Ειδικότερα, αφενός ο Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας σε «BBB» με σταθερές προοπτικές και αναθεώρησε σε θετικό το outlook της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγησή της στο «BBB-»˙ αφετέρου η Goldman Sachs έθεσε στόχο τις 2.600 μονάδες για τον ΓΔ.

Σε αυτό το μοτίβο, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, με τους αγοραστές να επιμένουν παρά το ότι προσπελάστηκαν (απνευστί) από νωρίς οι 2.500 μονάδες, ενώ τελικά το κλείσιμο ήρθε κοντά στα υψηλά ημέρας και σε νέα πολυετή τέτοια, με κέρδη 0,97% στις 2.505,37 μονάδες.

Η ανοδική κίνηση συνοδεύτηκε από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 302 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 68,5 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, συνυπολογίζοντας μάλιστα ότι αύριο η ημέρα αναμένεται χλιαρή λόγω της αργίας των Αμερικανών (4η Ιουλίου, observed).

Στο ταμπλό υπήρξε πολυφωνία, με τις περισσότερες μετοχές της μεγάλης και μεσαίας κεφ/σης να ακολουθούν την ανοδική κίνηση, και κάποιες εξ αυτών να σημειώνουν νέες κορυφές.

Εξ αυτού προκύπτει πως οι τραπεζικές μετοχές, υποστήριξαν, μεν, την άνοδο, αλλά δεν υπεραπέδωσαν σε σημείο που να ξεχωρίσουν. Ο ΔΤΡ έκλεισε με κέρδη 0,78% υπενθυμίζοντας ότι έχει αντιδράσει από σημαντική στήριξη στις 2.740 μονάδες, βάζοντας πλώρη για τις 3.100. Η ΑΛΦΑ φαίνεται να «έχει μείνει πίσω», μιας και απέχει 10,3% από τα πρόσφατα υψηλά της, όταν οι ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ απέχουν από 2,6% έως 3,8% από τα αντίστοιχα δικά τους.

14η συνεδρίαση της ΔΕΗ γύρω από τα 23€. Η μετοχή, μετά το ανοδικό ράλι που συνόδεψε την επιτυχημένη ΑΜΚ, φαίνεται να «χωνεύει» τα νέα επίπεδα, με την πιθανότητα ανοδικής συνέχισης να είναι μεγαλύτερη από κάποιου είδους αντιστροφή της πολύμηνης ανοδικής τάσης της.

18 έτη χρειάστηκαν για να μπορέσει η ΕΥΔΑΠ να προσπεράσει τα 11€, σήμερα με κέρδη 4,05%, έχοντας ήδη στην ..πλάτη της 5 συνεχόμενους ανοδικούς μήνες.

Νέα υπερπολυετή υψηλά κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, συμπληρώνοντας +80% εντός του 2026.

Σε νέες ιστορικές κορυφές βρέθηκε και η ΜΟΗ, υπεραποδίδωντας με κέρδη 2,8%.

Νέα ιστορικά υψηλά για την ΕΕΕ, στις παρυφές των 60€, με κέρδη ημέρας 2,07%.

Δεύτερη συνεχόμενη (οριακά) πλαγιοπτωτική ημέρα για τον AKTR, μετά το εντυπωσιακό σερί εννέα ανοδικών συνεδριάσεων του AKTR (όλες σε ιστορικά υψηλά). Η μετοχή, αν και σε αρνητικό έδαφος, απλά ..δεν είχε αγοραστές, χωρίς κανείς να υποστηρίξει ότι υφίστανται πιέσεις.

Οι μετοχές του Ομίλου Viohalco κατάφεραν την πρώτη «καλή» συνεδρίαση μετά από πολλές συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Αν και παρέμειναν κορυφωμένες στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, το κλείσιμό τους δεν ήταν και το καλύτερο, με τη CENER να κλείνει μέχρι και αρνητική (-0,18%), αποτέλεσμα πιέσεων της τελευταίας ώρας.

Ο ΑΒΑΞ συνέχισε την κίνηση, πλέον σε νέα υψηλά 16 ετών, με τον στόχο των 4€ να μην είναι πλέον και τόσο ..μακρινός.

Ισχυρά ανοδικά συνέχισε το ΠΡΟΦ, με εντυπωσιακό +7,05% και πολύ μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα περ. 294 χιλ. τεμαχίων, σε νέα ιστορικά υψηλά.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, οι αγορές των ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστές, ελέω αργίας 4ης Ιουλίου (observed).