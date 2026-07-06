Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πολυετή υψηλά με κέρδη 0,91%

Ανοδικό ήταν και σήμερα το Euronext Athens, στην τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει σε υψηλά ημέρας με κέρδη 0,91% στις 2.560 μονάδες. Το επίπεδο συνιστά και νέο πολυετές υψηλό.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 295 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 36 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Στο ταμπλό υπήρξε πολυφωνία, με τις ανοδικές μετοχές να είναι υπερδιπλάσιες των πτωτικών.

Στα πολυετή του υψηλά βρέθηκε ο Τραπεζικός Δείκτης, με τις μετοχές του να έχουν μια πολύ καλή συμπεριφορά. Ειδικότερα, αν και δεν υπεραποδίδουν (τουναντίον) φαίνεται να υποστηρίζονται στο ταμπλό με μια ώριμη συμπεριφορά, που συνήθως οδηγεί σε ανοδική έξαρση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΓΔ βρίσκεται ήδη 50 μονάδες υψηλότερα από την προηγούμενη κορυφή της 22ας Ιουνίου (+2%), ενώ ο ΔΤΡ μόλις σήμερα κατάφερε να την προσπεράσει.

Μα και οι τραπεζικές μετοχές, επιμέρους, έχουν εξαιρετικό «στήσιμο», έχοντας μαζέψει δυνάμεις για να ξεκινήσουν μια επιθετικότερη άνοδο, με τον στόχο στο Δείκτη να φαίνεται στις 3100 μονάδες.

18 χρόνια έκανε η ΔΕΗ να δει τα 24€, έχοντας ένα σερί 9 ανοδικών εβδομάδων. Η ζώνη των 23 θα μπορούσε να χρησιμεύσει σαν μια πρώτη βάση, εν τη περιπτώσει επιστροφής, με τη στήριξη στην ανοδική τάση τα 21,80-22,10.

Ισχυρή ανοδική κίνηση για την ΚΟΥΑΛ, που σε συνδυασμό με τα πακέτα (συνολικά 300 χιλ. τεμάχια @1,27€) έκλεισε στο +9,09% με 47 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποίηση. Η μετοχή δείχνει να κατοχυρώνει την αντίσταση των 1,30€, με επόμενο στόχο τα 1,50€.

Η ΕΕΕ δοκίμασε νεότερα ιστορικά υψηλά στα 60,50€, όμως τελικά επικράτησαν οι ρευστοποιήσεις, με τη μετοχή να έχει καταγράψει το εντυπωσιακό (για τον αμυντικό της χαρακτήρα) +32% στο α’ εξάμηνο και να κλείνει στο -1,5%.

Σε νέα ιστορικά υψηλά και η ΜΟΗ, για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με την πρώτη στήριξη να φαίνεται στα 39,50€.

Παρόμοια συμπεριφορά και για τον AKTR, που δοκίμασε για πρώτη φορά τιμές πάνω από 15€ (έως +4,5% ενδοσυνεδριακά), ωστόσο έκλεισε στα 14,50€ (+0,97%).

Πισωπάτησε ο ΑΒΑΞ εν μέσω ισχυρής ανοδικής κίνησης, δίδοντας μια πρώτη στήριξη στο επίπεδο 3,58€-3,60€, με επόμενο στόχο τα 4,20€.

Σε νέα υψηλά 18 ετών η ΕΥΔΑΠ, που κερδίζει σωρευτικά 48% εντός του 2026, 4η σε απόδοση από όλη τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Το ΚΡΙ σημείωσε άλλη μια κακή συνεδρίαση, και εξέπληξε αρνητικά στο κλείσιμο, καταγράφοντας απώλειες -5%, πάνω σε σοβαρές στηρίξεις.

Τέλος, σεμινάρια ανθεκτικότητας από τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Παρά το γεγονός ότι σήμερα διαπραγματεύτηκε με τις «νέες» μετοχές, οι ενδοσυνεδριακές πιέσεις αφενός ήταν ελεγχόμενες, αφετέρου δεν ..οδήγησαν πουθενά, μιας και τελικά η μετοχή έκλεισε θετική (+1,69%), συνεχίζοντας αμέριμνη την πολύμηνη ανοδική της πορεία. Και προφανώς, τέτοιες συνεδριάσεις επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια από τις καλύτερες μετοχές στο ταμπλό, τόσο σε ποσοτική ανάλυση (+82% στο εξάμηνο, η καλύτερη απόδοση σε όλο το ταμπλό), όσο και σε ποιοτική.