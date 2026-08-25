Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πολυετή υψηλά με κέρδη 0,81%

Ανοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, συγχρονισμένο με τις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, ευρισκόμενος από την αρχή της συνεδρίασης σε νεότερα πολυετή υψηλά. Τελικά, χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις, έκλεισε με κέρδη 0,81% στις 2653,53 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα, μετά από ένα σερί αδράνειας δεκατριών ημερών, κατάφερε να σκαρφαλώσει στο -μέτριο, ωστόσο- επίπεδο των 264 ευρώ (εκ των οποίων τα 56 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών). Σίγουρα κάτι τέτοιο δεν βοηθά στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη δυναμική της κίνησης, συνυπολογίζοντας μάλιστα ότι αναμένονται σημαντικοί χρονικοί κόμβοι που θα εξεταστούν παρακάτω, αλλά τουλάχιστον υπήρξε σαφής βελτίωση.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα δώσει ένα πρώτο στίγμα για τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής, με τις αναμενόμενες φορολογικές παρεμβάσεις και τα μέτρα στήριξης να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 21 Σεπτεμβρίου, η μετάταξη της ελληνικής αγοράς στους ανεπτυγμένους δείκτες του FTSE Russell αλλάζει ουσιαστικά τη θέση της στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Η εξέλιξη είναι θετική σε βάθος χρόνου, αν και σημαντικό μέρος των προσδοκιών φαίνεται να έχει ενσωματωθεί στις τιμές μετά τη μεγάλη άνοδο που έχει ήδη καταγράψει το ΧΑ.

Δεν πρέπει να αμελείται και η σημασία της συνεδρίασης της 31ης Αυγούστου, λόγω αναδιάρθρωσης δεικτών MSCI, ενώ στέκει ανοιχτό το ζήτημα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου.

Η συγκυρία αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς σταδιακά η χώρα εισέρχεται σε περίοδο όπου οι επόμενες εθνικές εκλογές θα επηρεάζουν περισσότερο τις επιλογές και τις προσδοκίες της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, το μεσοπρόθεσμο ανοδικό μοτίβο συντηρείται, με τον Δείκτη να επιτυγχάνει τον ετήσιο στόχο των 2650 μονάδων, με προέκταση έως τις 2800, και με δεδομένο ότι ο Τραπεζικός Δείκτης «αναζητά» τις 3300.

Προφανώς, θα χρειαστεί κάτι επιπλέον για να υπάρξει τέτοιο «τράβηγμα», μιας και έχει παρέλθει τόσο η περίοδος αποκοπής μερισμάτων (πλην BOCHGR όπου αναμένεται 0,24€ ενδιάμεσο μέρισμα την 21η Σεπτεμβρίου), όσο και η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

Πάντως, η εικόνα από τα θεμελιώδη αυτών των δεικτοβαρών μετοχών είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά, και το επενδυτικό αφήγημα παραμένει θετικό.

Επιμέρους, η CREDIA συνέχισε δυνατά ανοδικά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, «πατώντας» το ψυχολογικής σημασίας 1€, με την αντίσταση να φαίνεται στα 1,10€ από το πτωτικό χάσμα, με επόμενο επίπεδο τα 1,22€ και στήριξη τα 0,93€ όπου είχε φτιάξει μια ενδιαφέρουσα βάση.

Ανοδικό άλμα για τη CENER, που στοχεύει την αντίσταση των 23,50€, σήμερα έκλεισε στο +5,18%.

Η ALWN συνέχισε πλαγιοανοδικά, εν αναμονή των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου (την Πέμπτη 27 Αυγούστου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς). Το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται μοιραία στην οργανική ανάπτυξη, τα περιθώρια κερδοφορίας και την εξέλιξη των βασικών αγορών του ομίλου, ενώ παραμένει το ζήτημα του αν και κατά πόσο θα «καλυφθεί» το υποσχόμενο, γενναίο μέρισμα που προτείνει η διοίκηση, με την πιθανότητα θετικής εξέλιξης να είναι μεγάλη. Εξάλλου, τα εν λόγω αποτελέσματα προεξοφλούνται με θετικό πρόσημο, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της μετοχής, η οποία έχει βάλει στόχο τα 15-15,10€, με βασική στήριξη τα 13,60€.

Υπενθυμίζεται ότι ο FTSE Russell έχει ήδη ανακοινώσει ότι η ALWN θα ενσωματωθεί στον Mid Cap.

Πίεση εδέχθησαν σήμερα οι μετοχές των διυλιστηρίων. Η αφορμή ήταν το δημοσίευμα του Reuters ότι οι Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία και Αυστρία ζητούν τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου φορολόγησης των έκτακτων κερδών των πολυεθνικών πετρελαϊκών και εταιρειών διύλισης, με αίτημα να συζητηθεί στο Eurogroup της 18-19ης Σεπτεμβρίου στο Δουβλίνο. Και αναγνωρίζοντας το πολύ ισχυρό ανοδικό τους ράλι, η προθυμία αποεπένδυσης είναι προφανής σε κάθε ευκαιρία, με τη ΜΟΗ να καταγράφει +88% στο πρώτο -σχεδόν- οκτάμηνο του έτους, και τα ΕΛΠΕ +79%.

Τέλος, η ΔΕΗ σκαρφάλωσε σε υψηλά μήνα, αντιμετωπίζοντας την αντίσταση 22,80€, με επόμενη στάση τα 24€ και την επιστροφή στα υψηλά 18 ετών.