Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη 0,29%

Ανοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, με τους επενδυτές να «παίρνουν» πίσω τις χθεσινές απώλειες.

Ο Γενικός Δείκτης, παρά το χλιαρό άνοιγμα με ενδοσυνεδριακό χαμηλό -0,11% και μετά από 4 εναλλαγές προσήμου, τελικά συντηρήθηκε σε θετικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, και έκλεισε με μικρά κέρδη 0,29% στις 2.614,44 μονάδες, απέχοντας μόλις 1,14% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα πολυετή υψηλά.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή δεδομένης και της εποχής, στα 306 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο τραπεζικός Δείκτης κινήθηκε προς την ίδια κατεύθυνση (+0,31%), με τις μετοχές του να κινούνται ράθυμα χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις, εξαιρώντας τη CREDIA που θα δούμε και παρακάτω.

Η ΕΕΕ πιέστηκε για δεύτερη ημέρα, πατώντας καθαρά στη στήριξη των 55€. Οι πιέσεις έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στην χλιαρή έκθεση της BNP, ωστόσο έχει έναν στόχο να δει τιμές άνω των 62€ σε πρώτη φάση. H μετοχή κατέγραψε και πολύ μεγάλο τζίρο, τριπλάσιο του μεσοσταθμικού της, στα 61 χιλ. τεμάχια.

Από τον Σεπτέμβριο του 2005 είχαν να δουν τα ΕΛΠΕ κεφαλαιοποίηση άνω των 4 δισεκ. ευρώ, που σήμερα κατάφεραν με κέρδη 4.62%, και παρά το ότι έχει ήδη δώσει μέρισμα 0,40€ την 1η Ιουλίου.

Νέα πολυετή υψηλά για την ΑΛΦΑ, στην ενδέκατη ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες 13, και παρά το ανοδικό κρεσέντο της παραμένει προτελευταία σε απόδοση από τις τραπεζικές μετοχές, με «μόλις» +30% στο δωδεκάμηνο.

Νέα υψηλά μήνα για τον ΝΑΚΑ, με κέρδη +4,8% και αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα 1.600 τεμαχίων. Η μετοχή δείχνει να προσπερνάει την επίμονη αντίσταση των 3,45€, με επόμενο στόχο την επίτευξη νέων ιστορικών υψηλών, στα 4,2€.

Η ταλαιπωρημένη CREDIA έβγαλε αγοραστές επιστρέφοντας κοντά στη ζώνη του ενός ευρώ, που έχει ψυχολογική κυρίως σημασία. Προς το παρόν, η ζώνη 0,90-0,95€ έχει αποδειχθεί πολύ ..σκληρή, με προφανή τα μεγάλα περιθώρια ανόδου. Η πρώτη αντίσταση φαίνεται στα 1,15€, με επόμενο στόχο τα 1,33-1,36€.

Τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για τη ΜΠΕΛΑ (+1,93%), σε νέα υψηλά τριμήνου, μιαν ανάσα από τον πρώτο στόχο των 27€.

Σταθεροποιητικά κινείται η ALWN, με την εταιρεία να έχει «μαζέψει» πλέον πάνω από 4,8% του Μετοχικού Κεφαλαίου, προσδίδοντας έτσι υπεραξία στους υπόλοιπους μετόχους.

Τη στήριξη των 19,60€ κράτησε ο ΟΤΕ, στον δρόμο για τα 22€, ωστόσο σήμερα άλλαξαν χέρια μόλις 200 χιλ. τεμάχια.

Τέλος, σε νέα ιστορικά υψηλά βρέθηκε το ΠΡΟΦ, που καταγράφει κέρδη 20% εντός του 2026.