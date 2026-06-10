Χρηματιστήριο Αθηνών: Μέτριες απώλειες 0,52%, απορροφήθηκαν οι πιέσεις

Πτωτική ήταν η σημερινή συνεδρίαση στο Euronext Athens, με τους επενδυτές να ανησυχούν από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τα αντίποινα που ετοιμάζουν.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, ωστόσο αποφεύχθησαν τα χειρότερα, μιας και από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά των -1,5%, έκλεισε κοντά στα υψηλά ημέρας με απώλειες 0,52% στις 2.373 μονάδες.

Τεχνικά, δε, έκλεισε το πρόσφατο ανοδικό χάσμα στις 2.350 μονάδες, και μπορεί να προσπαθήσει για τα πολυετή του υψηλά.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 230 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο ΓΔ ήταν συσχετισμένος με τις διεθνείς αγορές, οι οποίες στο σύνολό τους κατέγραφαν μέτριες απώλειες όλη την ημέρα. Ειδικότερα, όμως, η Wall Street, «μάζεψε» όλες τις απώλειες μέχρι το κλείσιμο του Euronext Athens, αφήνοντας ελπίδες για τη συνέχεια.

Αν και πτωτικός, ο Τραπεζικός Δείκτης έδειξε σημάδια ανθεκτικότητας όλες οι μετοχές του κατέγραψαν ελεγχόμενες απώλειες, όμως σε αυτή την εικόνα πρέπει να συνυπολογιστούν οι αποκοπές μερισμάτων της ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ, που εξ ορισμού προκάλεσαν απώλειες στις μετοχές.

«Πλάτη» έβαλε η ΕΕΕ (+2,16%, υψηλά διμήνου), υπεραποδίδοντας αισθητά και βελτιώνοντας λόγω στάθμισης τη συνολική αδύναμη εικόνα, με βοήθεια από τον ΟΤΕ.

Πιέσεις εδέχθησαν για άλλη μια συνεδρίαση οι τρεις μετοχές του Ομίλου Viohalco (εξαιρώντας την αμυντική NOVAL), χωρίς προφανές έρεισμα, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η ΒΙΟ έχασε 2% έχοντας δει ενδοσυνεδριακά μέχρι και τα 18,90€ (-5%)˙ Η ΕΛΧΑ φαίνεται η πιο πιεσμένη από τις τρεις, μιας και χάνει πάνω από 15% από τα προ κρίσης επίπεδα, όταν η CENER χάνει 9% και η μητρική 9%.

Πάντως, παρά τις πιέσεις (λ.χ. η ΒΙΟ κατέγραψε την τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση), και οι τρεις βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των μετοχών της μεγάλης κεφ/σης σε απόδοση στις 52 εβδομάδες: η ΒΙΟ κερδίζει 240%, η CENER +140% και η ΕΛΧΑ +100%. Και για άλλη μια μέρα, ο τζίρος δεν ήταν ισχυρός, ώστε να δικαιολογηθεί κάποιος πανικός.

Εξάλλου, η CENER έκανε ένα… μαγικό γύρισμα στα τελευταία λεπτά, και από το δικό της ενδοσυνεδριακό χαμηλό -3,5% έκλεισε θετική με κέρδη 1,69%.

Από τη μεσαία κεφ/ση, ο ΑΔΜΗΕ συνέχισε σε νεότερα ιστορικά υψηλά με φόντο την αναπτυξιακή ΑΜΚ (αφορά στην αντίστοιχη ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ).

Ο ΑΒΑΚΑΣ πιέστηκε για 5η συνεχόμενη ημέρα, σε νέα χαμηλά μήνα.

Τέλος, ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχασε 7,34%, και προφανώς η αδυναμία να προσπελαστούν τα 1,46-1,50€ δείχνει κάτι για τη συνέχεια, ενώ η σημερινή πτώση ήρθε με μεγάλο τζίρο.