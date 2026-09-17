Χρηματιστήριο Αθηνών: Μέτριες απώλειες 0,4% με μεγάλο εύρος διακύμανσης

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα το Euronext Athens, παρά την πρωινή αισιοδοξία.

Ο Γενικός Δείκτης, παρά το ενδοσυνεδριακό υψηλό στο +0,47%, τελικά πιέστηκε και έκλεισε με μέτριες απώλειες ζημίες 0,40% στις 2687,91 μονάδες, σημειώνοντας και χαμηλό ημέρας στο -0,96%.

Την ίδια ώρα, οι λοιποί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ κέρδιζαν έδαφος (λ.χ. S&P500 +1%, DAX40 +0,8%), παρά την αύξηση του επιτοκίου από τη Fed και τη -μάλλον μετριοπαθή- ρητορική του Warsh εχθές το βράδυ, απορροφώντας με τον καλύτερο τρόπο τις εξελίξεις.

Προφανώς, όλα περιστρέφονται γύρω από την εν εξελίξει επίμονη κρίση στη Μέση Ανατολή, με άμεση προέκταση την τιμή του πετρελαίου και τις συν αυτώ πληθωριστικές πιέσεις, που στραγγαλίζουν το κόστος χρήματος.

Η συναλλακτική δραστηριότητα στην Αθήνα ήταν υψηλή, στα 514 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 71 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι τραπεζικές μετοχές συμπεριφέρθηκαν αδύναμα, με τον ΔΤΡ να χάνει 0,99% απασχολώντας ωστόσο «μόλις» τα 280 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο από το συνηθισμένο ποσοστό του στο σύνολο.

Ο ΔΑΑ πρωταγωνίστησε σήμερα, με τους επενδυτές να επιμένουν να αγοράζουν τη μερισματοφόρο αυτή μετοχή, αναγνωρίζοντας (ή ενθυμούμενοι, καλύτερα) το «αρκετά ασφαλές» μέρισμα που θα δώσει εν καιρώ, μια συμπεριφορά που συνηθίζεται σε αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων (προς το αμυντικότερο). Η μετοχή έκλεισε με κέρδη 1,99% και πολύ υψηλό τζίρο, πάνω από 5 εκατ. ευρώ.

ALWN, MTLN και ΜΠΕΛΑ συμπεριφέρθηκαν σταθεροποιητικά, παρά τις πιέσεις σε όλο το ταμπλό.

Η ΜΟΗ, επίσης, συνέχισε σε νεότερα ιστορικά υψηλά (+1,52%), μιαν ανάσα από τα 70€, έτοιμη να κλείσει την 13η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα.

Εξαιρετική η νεοεισελθείσα SBLK. Παρά το ότι ξεκίνησε με +10% κέρδη από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης (η τιμή εισαγωγής ήταν στα 24,5€ και η επίσημη τιμή έναρξης τα 27,05€) και το ότι εχθές άντεξε τις πιέσεις των βραχυπρόθεσμων, σήμερα υπεραπέδωσε με κέρδη 3,26%, προφανώς σε νεότερα ιστορικά υψηλά.

Νέα ιστορικά υψηλά κατέγραψε και η REALCONS, πατώντας τα 260 εκατ. κεφ/ση, με υψηλό όγκο 51,8 χιλιάδων τεμαχίων και κέρδη 2,65%.

Ο ΣΑΡ κατάφερε να βγάλει αντανακλαστικά στη ζώνη των 12,20€ που συνιστά στήριξη, με τη μετοχή να έχει χάσει πάνω από 20% από τα ιστορικά υψηλά που είχε επιτύχει τον Ιούνιο, μια απομείωση αρκετά μεγάλη για τον αμυντικό του χαρακτήρα.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο αναμένεται η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI και Stoxx, σε δημοπρασίες που ενδέχεται να σπάσουν κάθε ρεκόρ συναλλακτικής δραστηριότητας εν μέσω αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου. Ήδη, όλη την εβδομάδα, ο καθημερινός τζίρος είναι εξαιρετικά υψηλός και αυξάνεται μέρα με τη μέρα, ενδεικτικό του τι θα επακολουθήσει.

Τέλος, να θυμίσουμε ότι το Euronext Athens «φρόντισε» για το τεχνικό σκέλος, επεκτείνοντας κατά 10 λεπτά το χρονικό περιθώριο των πράξεων που πραγματοποιούνται στο κλείσιμο (σε τιμή «κλεισίματος»), από 17:10 έως 17:30, και μόνο για τις ημέρες αυτές, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της αυριανής.