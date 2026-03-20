Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «βουτιά» 3,18% κλείνει η εβδομάδα – Απώλειες 14 δισ. φέρνει ο πόλεμος

Με «βουτιά» 3,18% στους δείκτες έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας απώλειες 9,34% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Μάλιστα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς καταγράφει μείωση κατά 14,32 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εγχώρια αγορά ακολούθησε τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών, οι οποίες κινήθηκαν με βάση την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.064,77 μονάδες, έναντι 2.132,56 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3,18%, από τις αρχές Μαρτίου υποχωρεί σε ποσοστό 9,34%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει πτώση 2,64%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 3,32%, τον Μάρτιο υποχωρεί 9,82%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει απώλειες 2,27%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 2,81%, τον Μάρτιο υποχωρεί 6,65% και από τις αρχές του έτους υποχωρεί σε ποσοστό 8,68%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 3,72%, από τις αρχές Μαρτίου καταγράφει πτώση 13,12%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει πτώση 2,91%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.558,882 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 311,776 εκατ. ευρώ, έναντι 253,345 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 4,581 δισ. ευρώ, στα 142,803 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι μειωμένη κατά 3,451 δισ. ευρώ.