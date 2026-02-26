Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από Πειραιώς, ΟΠΑΠ – Allwyn και ΟΤΕ πάνω από τις 2.300 μονάδες

Θετική η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να παίρνουν επιπλέον ώθηση από τα καλά αποτελέσματα της Πειραιώς, του ΟΤE και της Ideal.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει στις 2.304 μονάδες, με κέρδη 0,89% κοντά στο υψηλό ημέρας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

To ταμπλό ήταν νευρικό σε γενικές γραμμές, μιας και ξεκίνησε με τις καλύτερες προθέσεις, όμως ενδιάμεσα υπήρξαν έντονες ρευστοποιήσεις.

Ρευστοποιήσεις που οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη να δει δύο φορές το αμετάβλητο, με τις τραπεζικές μετοχές να απορροφούν, όπως ήταν φυσικό, το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικά, η ΠΕΙΡ κατέγραψε υψηλό συνεδρίασης στο +3,85% και χαμηλό -0,25%, και μάλιστα παρά τα ισχυρά αποτελέσματά της. Κατ’ αντιστοιχία, αναμένοντας τα αποτελέσματα των υπολοίπων, οι επενδυτές ξεκίνησαν να τοποθετούνται εκ νέου.

Η ΟΡΤΙΜΑ κατάφερε να δει νέα ιστορικά υψηλά, και πάνω από το ψυχολογικής σημασίας επίπεδο των 10€.

Η ΕΤΕ υποστηρίχτηκε ανοιχτά σε όλη τη συνεδρίαση, προφανώς προεξοφλητικά για τα δικά της αποτελέσματα.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ πλησίασε τα δικά της, πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά, πάνω από 36,50€, και παρά το ότι διόρθωσε ελάχιστα τις περασμένες ημέρες, οι αγοραστές συνέχισαν να την υποστηρίζουν.

Την τιμητική του είχε ο ΟΠΑΠ – Allwyn, στο +4,15%, που αναμένεται να ανακοινώσει ισχυρά μεγέθη τη Δευτέρα.

Σε νέα ιστορικά υψηλά και η CENER, ενώ και η μητρική ΒΙΟ ακολούθησε σε δικές της πολυετείς κορυφές, κατέχουσες αμφότερες τις δύο πρώτες θέσεις σε απόδοση στον 25άρη, με +173% και +137% αντίστοιχα στις 52 εβδομάδες.

Πιέστηκε ο ΟΤΕ, αντανακλαστικά μετά τη χθεσινή επίτευξη των 18€ που είδε για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2022 τα 18€, καταγράφοντας λίγο πάνω από τα 7 δισεκ. ευρώ κεφ/ση.

Η ΔΕΗ κατάφερε να συντηρηθεί τα 19€ παρά τις πιέσεις από το ..ιταλικό ζήτημα.

Σταθεροποιητικά η MTLN που προσπάθησε κάτι καλύτερο σήμερα έχοντας καλό momentum, ωστόσο τελικά «ξέμεινε» κοντά στο αμετάβλητο.

Υπενθυμίζεται ότι σε λίγο αναμένονται τα αποτελέσματα της Eurobank, και αύριο πριν το άνοιγμα των ΕΤΕ και ΑΛΦΑ.