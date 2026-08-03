Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 1,64% πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ανοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, με τους επενδυτές να παίρνουν ώθηση από τις ανακοινώσεις του Trump σχετικά με την προθυμία επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Ο Γενικός Δείκτης, συγχρονισμένος με τις λοιπές αγορές σε Ευρώπη και ΗΠΑ, κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει σε υψηλά ημέρας με κέρδη 1,64% στις 2.611,77 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 293 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 23 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν ορεξάτες, τραβώντας το ταμπλό υψηλότερα λόγω της στάθμισης. Ο ΔΤΡ έκλεισε με κέρδη 2,43% στις 3037, με το επίπεδο των 3.300 να μοιάζει ο βασικός στόχος στην κίνηση.

Η ΠΕΙΡ, με προσαρμοσμένη στα 0,40€ επιστροφής κεφαλαίου τιμή κινήθηκε επιθετικά, ουσιαστικά επιστρέφοντας στην τιμή της Παρασκευής και πρακτικά απορροφώντας την επιστροφή.

Η ΑΛΦΑ σε νέα υψηλά τριμήνου και μιαν ανάσα από τα πολυετή της υψηλά, κατάφερε να «κλείσει» την ψαλίδα που είχε με τις λοιπές τράπεζες.

Εξαιρετική η εικόνα και από τη BOCHGR, που είδε και νεότερα ιστορικά υψηλά, λίγο πριν τα δικά της αποτελέσματα εξαμήνου (αύριο πριν το άνοιγμα), όπου θα κριθεί αν τελικά η τράπεζα έχει περιθώρια και για νέα επιστροφή κεφαλαίου, όπως έχει προτερόχρονα «δεσμευτεί» η διοίκηση.

Ο AKTR φαίνεται να «μαζεύεται» μεθοδικά μετά από τόση πίεση που εδέχθη τις τελευταίες αρκετές ημέρες, με αφορμή και την επιτυχημένη ΑΜΚ. Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους τίτλους με τόσο μεγάλα περιθώρια και τόσο επιθετικό επενδυτικό story, και λογικό να υπάρχουν περίοδοι έντονης μεταβλητότητας, και πλέον με άξονα περιστροφής τα 9,70-9,80 μπορεί να δουλευτεί με πρώτο στόχο τα 13.

Ανοδικό άλμα για τη CENER, που κατάφερε στην τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση να κλείσει πάνω από τα 21,50, όπου είχε σταματήσει δις στην προηγούμενη προσπάθεια στις αρχές Ιουλίου. Το εν λόγω επίπεδο μεταμορφώνεται σε στήριξη, για μια προσέγγιση των 24, σε πρώτη φάση. Τα αυριανά αποτελέσματα εξαμήνου αναμένονται ισχυρά, για να υποστηρίξουν το θετικό επενδυτικό αφήγημα.

Κοντά της και η «αδελφή» ΕΛΧΑ, που προσπαθεί να απομακρυνθεί από τη μακροπρόθεσμη στήριξη των 3,60-3,80€, με πρώτο στόχο τα 4,40. Η κίνηση ήρθε με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα 1,18 εκατ. τεμαχίων, σχεδόν δύο φορές ανώτερη του μέσου όρου της.

Η ΜΠΕΛΑ κατέγραψε νέα υψηλά τριμήνου, με εξαιρετική συμπεριφορά και ήδη πάνω από 2,5€ κέρδη από τα χαμηλά πριν δύο εβδομάδες. Υπομονετικά, έχει σβήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του 2026, υπολειπόμενη μόλις 10% από την κορυφή του έτους.

Σε νέα υψηλά τριμήνου και η MTLN, σχεδόν στα 47€, όπου βρήκε τις πρώτες αντιστάσεις μετά από αρκετές ημέρες ανοδικής προσπάθειας. Προφανώς, η αγορά προεξοφλεί τα αποτελέσματα εξαμήνου (την Πέμπτη ανακοινώνονται, πριν το άνοιγμα).

Πισωπάτησε η ΕΕΕ εντός ανοδικής τάσης, με τη ζώνη 57,50-57,70 να είναι η πρώτη στήριξη, και κύρια τα 55.

Τρίτη συνεδρίαση όπου ο TITC δοκιμάζει να προσπελάσει τα 53€ (χωρίς αποτέλεσμα, πάλι), που αφορούν σε αντίσταση στον δρόμο για τα 58, με τελικό αποδέκτη τα 64€.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, υπεραπέδωσε το ΚΡΙ, επιστρέφοντας στις παρυφές των 30€ (ιστορικό υψηλό στα 30,40, στα τέλη Ιουνίου). Στο ΚΡΙ, παραμένει ερωτηματικό αν θα καταφέρει να πείσει στο εξάμηνο, υπενθυμίζοντας ότι η αποκοπή του μερίσματος των 0,45€ θα λάβει χώρα την 20η Αυγούστου.

Τέλος, σε στηρίξεις η πολλά υποσχόμενη ΕΚΤΕΡ, μετά και το placement στα 5€. Το επίπεδο των 5-5,10 άντεξε προς το παρόν, με πρώτο στόχο τα 5,70€, και μεγάλο περιθώριο στο μεσοπρόθεσμο λόγω και του πτυχίου 7ης τάξης.