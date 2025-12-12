Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κράτησαν» οι 2.100 μονάδες

Παρά το αισιόδοξο πρωινό άνοιγμα, με ενδοσυνεδριακό υψηλό +0,36%, ο Γενικός Δείκτης συνέχισε το υπόλοιπο της συνεδρίασης πλαγιολισθαίνοντας, και παραμένοντας σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης.

Κι όμως, με καλές δημοπρασίες, κατάφερε να κλείσει πέριξ του αμετάβλητου και πάνω από το ψυχολογικής σημασίας όριο των 2.100 μονάδων.

Χάνοντας οριακά και το σερί των 4 ανοδικών εβδομάδων, καταγράφοντας εβδομαδιαία -0,02%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 131 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 33 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 24 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Συνοπτικά, η εβδομάδα κύλησε εντός στενού εύρους διακύμανσης 2.077-2.113 μονάδων, όπως ακριβώς και η προηγούμενή της, αποτυπώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την έλλειψη βασικής κατεύθυνσης.

Ωστόσο, το επίπεδο των 2.105-15 πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, καθώς οριοθετεί μια μεσοπρόθεσμη στήριξη, και εν τη περιπτώσει ανοδικής λύσης -που είναι και το πιο πιθανό-, ο Δείκτης μπορεί να στοχεύσει τις 2.260 (από το εύρος της υφιστάμενης συσσώρευσης) και 2500 (ως το άνω όριο της ανοδικής τάσης).

Να σημειωθεί, δε, ότι το προαναφερθέν επίπεδο-αντίσταση έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις, στις συνεδριάσεις της 26ης, 27ης, 28ης Νοεμβρίου, 2ας, 3ης, 4ης, 5ης , 6ης , 8ης Δεκεμβρίου, και σήμερα.

Σε αδρές γραμμές, η συμπεριφορά στην παρούσα φάση υποδηλώνει ένα rotation σε τίτλους μικρομεσαίας κεφ/σης, ένα χαρακτηριστικό εξαιρετικά ενδιαφέρον σε τέτοιου είδους «παύσεις», καθώς οι επενδυτές «ψάχνουν» να αναλάβουν περισσότερο κίνδυνο εν μέσω αισιοδοξίας για τη συνέχεια.

Ενδεικτικά, και σήμερα, μέχρι την κατηγορία των 200 εκατ. κεφ/ση, έλαμψαν οι ΝΑΥΠ (+9,63%), ΕΥΑΠΣ (+7,25%), ΜΑΘΙΟ (+7,10%), ΠΡΟΦ (+6,4%), ΠΕΡΦ (+5,56%), ΣΠΕΙΣ (+5,26%), ΙΝΛΙΦ (+4,83%) κ.α.

Ειδικότερα για την ΠΡΟΦ, εντυπωσιακή ανοδική διάσπαση επιχείρησε η μετοχή, που προσπέλασε τα 7,60 με υψηλό τζίρο 324 χιλιάδων μετοχών (8x τον μεσοσταθμικό) καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά, με επόμενο στόχο τα 8,6€.

H ΕΙS (πρώην Ευρωσύμβουλοι) πάτησε στο τεχνική αξίας 1,85, με καλό στήσιμο για να δει τα 2,10, σε πολύ ισχυρό ανοδικό momentum.

Οι ΒΙΟ και ΕΛΧΑ ήταν και πάλι ασταμάτητες, αμφότερες σε νέα πολυετή υψηλά, σε μια από τις καλύτερες χρονιές της ιστορίας τους. Η πρώτη κερδίζει το εντυπωσιακό (για τόσο αμυντική μετοχή) +116% φέτος, η δεύτερη το επίσης σπάνιο +97%.

Ο AKTR συνεχίζει να απορροφά την προσφορά σε αυτά τα επίπεδα, με την αγορά να περιμένει πολλά από αυτόν, για πολλούς λόγους, που όλοι συγκλίνουν σε ένα ισχυρό 2026.

Σταθεροποιητικά κινήθκαν πολλοί τίτλοι, όπως ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ.

Ο ΑΒΑΞ συνέχισε σε νέα υψηλά 15ετίας, με ώθηση από την πρόσφατη διάσπαση των 2,50-2,52€, και επόμενο στόχο τα 2,90.

Η ΕΥΔΑΠ επέμεινε σε νέα υψηλά 3ετίας, και με στήριξη τα 7,55 θα μπορούσε να κερδίσει άλλα 15%.

Ειδική μνεία στη διαπραγμάτευση της ΕΥΡΩΒ, που ξεκινά πάλι τη Δευτέρα, και της ΠΕΙΡ, που παρομοίως αναστέλλεται στις 17-19 Δεκεμβρίου για τον ίδιο λόγο.