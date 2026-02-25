Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές

Θετική η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια καλή εξέλιξη στα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα των τεσσάρων μεγάλων (σε κεφ/ση) τραπεζών.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει στις 2283,73 μονάδες, με κέρδη 1,09% κοντά στο υψηλό ημέρας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 302 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Εκτός από τις τραπεζικές μετοχές, το ταμπλό στήριξαν επίσης οι MTLN (+5,25%) και ΟΤΕ (+2,22%).

Ειδικότερα, ο Τραπεζικός Δείκτης κέρδισε 2,12%, με όλους τους τίτλους του σε θετικό έδαφος και τις ΑΛΦΑ (+3,11%) και ΠΕΙΡ (+3,05%) να πρωταγωνιστούν. Η δεύτερη μάλιστα θα ανακοινώσει αποτελέσματα του 2025 αύριο το πρωί, πριν το άνοιγμα, με την αγορά να αναμένει σε αδρές γραμμές θετική εικόνα.

Και πέραν από τα βασικά μεγέθη, έχει μεγάλη σημασία το λεκτικό (στις 14:00 η τηλεδιάσκεψη), ενώ παραμένουν ανοιχτές οι προεκτάσεις σχετικά με την 5η Μαρτίου όπου θα παρουσιαστεί το Επιχειρηματικό Πλάνο της επόμενης τριετίας, ενσωματώνοντας και το πρόσφατο απόκτημα, την Εθνική Ασφαλιστική. Ιδιαίτερα περί αυτού, το 2025 θα εμφανίσει μόνο έναν μήνα συνεισφοράς, αφήνοντας περιθώρια για τη συνέχεια.

Κατά τα λοιπά, η MTLN υπεραπέδωσε αισθητά, καταφέρνοντας -προς το παρόν- απλά να απομακρυνθεί από τη ζώνη των 35. Επιπλέον, βάσει της πρότερης συμπεριφοράς, έχει εγκλωβιστεί μεταξύ 35-37€, με τα 37€ να έχουν αναχαιτίσει 4 συνεδριάσεις τους αγοραστές. Στα κατά, η μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα των 286 χιλ. τεμαχίων δρα ανασταλτικά για την αξία της σημερινής κίνησης.

Επίσης, ο ΟΤΕ είδε για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2022 τα 18€, καταγράφοντας λίγο πάνω από τα 7 δισ. ευρώ κεφ/ση.

Η ΕΕΕ (-1,72%) διόρθωσε από τα ιστορικά της υψηλά, χωρίς φυσικά να πρόκειται για κάποια αλλαγή τάσης, αλλά περισσότερο για ρευστοποιήσεις με στόχο την κατοχύρωση κερδών και το rotation σε άλλους τίτλους, πιθανόν τραπεζικούς, εν όψει των αποτελεσμάτων.

Χλιαρή συμπεριφορά είχε και η ΕΛΧΑ (-1,5%), εν μέσω μιας πολύ επιθετικής ανοδικής κίνησης, με επόμενο στόχο τα 5,20€.

Ο ΟΠΑΠ (-1,15%) συνέχισε να απογοητεύει, καθώς μολονότι έχει χάσει 26% από τα «προ Allwyn» υψηλά, δεν μπορεί να βρει πατήματα για να ανακόψει την πλαγιολίσθηση.

Η ΟΡΤΙΜΑ (+2,19%), σε σεμινάριο ανθεκτικότητας, προσπάθησε να δει νέα ιστορικά υψηλά, υπενθυμίζοντας ότι ο ΔΤΡ έχει απομειωθεί κατά 10% από τα πρόσφατα υψηλά, με την ΑΛΦΑ μάλιστα να είδε χθες -20% στο εξεταζόμενο διάστημα.

Κοντά της και η μερισματοφόρος BOCHGR (1,08%), δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα μιας και η προσφορά απορροφάται πανεύκολα σε κάθε επίπεδο.

Από τη μεσαία, ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+8,35%) σημείωσε ανοδικό άλμα μετά και την πώληση (μέσω REDS) των ακινήτων «Καμπά» (Κτήμα και Τρίγωνο) στην DIMAND, σε μια συναλλαγή ύψους 45,8 εκατ. ευρώ. Ενδυναμώνοντας το αφήγημα της (άλλης μιας) επιστροφής κεφαλαίου εν ευθέτω χρόνω.

Η ΠΡΟΦ (+4,35%) «έσωσε» πανηγυρικά τα 7€, προσφέροντας άριστο σημείο επανεισόδου μετά την κατρακύλα από τα 8€˙ ο ΦΡΛΚ (+2,11%) συνέχισε σε νέα υψηλά τριμήνου, έχοντας μπροστά του τη μάχη με τα 5€˙ η ΙΝΤΕΚ (+4,5%) βρήκε αγοραστές για να δοκιμάσει τη ζώνη των 5,90, δυστυχώς με ελάχιστο τζίρο λίγο πάνω από τις 110 χιλ. ευρώ.