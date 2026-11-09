Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 2,2% με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα το Euronext Athens, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος των απωλειών που προκάλεσε το διήμερο σφυροκόπημα της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Γενικός Δείκτης διατηρήθηκε σε θετικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, αντλώντας ώθηση και από το ευνοϊκό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές και τη Wall Street. Τελικά, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2609,63 μονάδες, με κέρδη 2,2%, στο υψηλό ημέρας.

Η υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στα 340 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 43 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Η σημερινή αντίδραση έφερε τον Γενικό Δείκτη αντιμέτωπο με την κρίσιμη αντίσταση των 2.610 μονάδων, η οποία συμπίπτει με το πτωτικό χάσμα της Παρασκευής. Πρόκειται για χάσμα περιοχής, το οποίο συνήθως εμφανίζει αυξημένες πιθανότητες κάλυψης.

Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, η συνεδρίαση ανέδειξε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες: την αποφασιστική επιστροφή των αγοραστών στις τράπεζες και τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της Allwyn.

Αφενός, ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανόδου, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και συγκροτημένη ανοδική συμπεριφορά, παρά τον παραδοσιακά επιθετικό χρηματιστηριακό του χαρακτήρα.

Το σύνολο των μετοχών του ΔΤΡ (-3,57%) ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με θετικό πρόσημο, με την Eurobank και ΕΤΕ να ξεχωρίζουν, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 5,4% και 5,04% αντίστοιχα. Ιδιαίτερη σημασία έχει, πάντως, η συνολική συμπεριφορά του τραπεζικού δείκτη κατά τη διόρθωση των τελευταίων εβδομάδων.

Οι απώλειές του περιορίζονται σε μόλις 6%, περίπου μία ποσοστιαία μονάδα μεγαλύτερες από εκείνες του Γενικού Δείκτη, όταν σε προηγούμενες διορθωτικές κινήσεις η απόκλιση ήταν συχνά υπερδιπλάσια. Πρόκειται για ένδειξη σχετικής ισχύος, η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της υψηλής μεταβλητότητας που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τον κλάδο.

Σημαντική αντίδραση κατέγραψε και η ΕΕΕ, έπειτα από τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, με φόντο τις εξελίξεις στη Ρωσία. Η μετοχή επιχείρησε ενδοσυνεδριακά να προσεγγίσει κέρδη 7%, χωρίς ωστόσο να διατηρήσει το σύνολο της δυναμικής της, περιορίζοντας τελικά την άνοδο κοντά στο 2,7%.

Στον αντίποδα, η Allwyn (-8,32%) εξακολούθησε να προβληματίζει, διολισθαίνοντας σε νέα χαμηλά έτους και επιβεβαιώνοντας το επίμονα πτωτικό μοτίβο των τελευταίων μηνών.

Νέα αφορμή για τις ρευστοποιήσεις αποτέλεσε η ιδιαίτερα αρνητική έκθεση της JP Morgan, η οποία υποβάθμισε τη σύσταση για τη μετοχή σε Underweight από Neutral, μειώνοντας δραστικά την τιμή-στόχο στα 9 ευρώ από 13 ευρώ προηγουμένως. Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο περαιτέρω υποχώρησης περίπου 20% σε σχέση με την τιμή αναφοράς της έκθεσης. Εν ολίγοις, ο αμερικανικός οίκος εστιάζει στην επιδείνωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος στις δύο βασικές δραστηριότητες ανάπτυξης του ομίλου. Στις ΗΠΑ, η επέκταση των αγορών προβλέψεων εντείνει τον ανταγωνισμό για την PrizePicks, ενώ στη Βραζιλία οι περιορισμοί στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια πλήττουν τις προοπτικές της Betano.

Παράλληλα, η JP Morgan εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την υψηλή μόχλευση και την επάρκεια των ελεύθερων ταμειακών ροών, προειδοποιώντας για αυξημένη πιθανότητα αναθεώρησης της μερισματικής πολιτικής ή ακόμη και προσφυγής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Υπό το βάρος αυτών των παραμέτρων, περικόπτει κατά περίπου 8% τις εκτιμήσεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA από το 2027 και μετά, χαρακτηρίζοντας την αποτίμηση απαιτητική σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες του κλάδου.

Τέλος, αδύναμος παρέμεινε ο ΟΤΕ (-0,43%) ο οποίος υποχώρησε σε χαμηλά τριμήνου αν και ήπια πτωτικός, διευρύνοντας τις απώλειές του κοντά στο 10% από τα πρόσφατα πολυετή υψηλά του.

Η μετοχή συνεχίζει να αναζητά ισορροπία στην περιοχή του κινητού μέσου όρου 200 ημερών, με τη συμπεριφορά της στη συγκεκριμένη τεχνική ζώνη να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια. Παρά τον ισχυρό ισολογισμό, τη σταθερή παραγωγή ταμειακών ροών και τη συνεπή πολιτική ανταμοιβής των μετόχων, ο τίτλος εξακολουθεί να υστερεί χρηματιστηριακά, καθώς οι πωλητές διατηρούν το προβάδισμα στις τελευταίες συνεδριάσεις.