Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 2,08% στις 2.266 μονάδες

από Team MyPortal.gr
Ανοδικά κινήθηκε σήμερα το ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να ενισχύουν τις θέσεις τους με αφορμή το βελτιωμένο κλίμα διεθνώς. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει με κέρδη 2,08% στις 2.266 μονάδες.

Ο Δείκτης δοκίμασε την αντίσταση των 2280 (ενδοσυνεδριακό υψηλό 2281, +2,7%), ωστόσο η ανακοίνωση σχετικά με την πρόθεση του Ιράν να κρατήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο οίκοθεν, μια αρνητική έκβαση στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, στάθηκε η αφορμή να πισωπατήσουν οι αγοραστές και να μην επιμείνουν άλλο.

Πέραν της προαναφερθείσας κακοτοπιάς, η άνοδος συνοδεύτηκε από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα  πάνω από 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 256 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών (κυρίως στη ΔΕΗ).

Η πρωταγωνίστρια του σημερινού έργου ήταν η ΔΕΗ, μιας και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του βασικού σκέλους της ΑΜΚ και την οριστικοποίηση κάποιων βασικών όρων (τιμή διάθεσης και τελικό μέγεθος, μένει η κατανομή) κινήθηκε σε νεότερα υπερπολυετή υψηλά (+7,23%), ενώ κρίσιμο θωρείται το γεγονός ότι πέρασαν συνολικά, μαζί με τα πακέτα, πάνω από 370 εκατ. ευρώ, ήτοι 23 φορές ανώτερος τζίρος από τον μεσοσταθμικό. Σημειώνοντας, μάλιστα, ότι ο τζίρος αυτός δεν περιλαμβάνει τις «νέες» μετοχές της ΑΜΚ, οι οποίες θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται την Τρίτη, 26/5.

Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη είδαμε στο ζεύγος CREDIA-EVR, με ..κομπάρσο την ΙΝΤΚΑ.

Καταρχάς, ανακοινώθηκε συμφωνία απόκτησης της Ευρώπη Holdings από την Credia, μέσω ανταλλαγής μετοχών και συγχώνευσης δι’ απορρόφησης, με αναλογία 1 EVR για 1,446 «νέες» CREDIA, ώστε αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία (δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, προς το παρόν), οι μέτοχοι EVR να κατέχουν το 9,625% της «νέας» Credia.

Εξ αυτού προκύπτει ευχερώς ένα μινι-dilution για τους κατόχους CREDIA, ενώ παράλληλα η συμφωνία προβλέπει επιπλέον 0,31€ επιστροφή κεφαλαίου για τους κατόχους EVR, πριν την ολοκλήρωση. Εκ των οποίων κατόχων, να σημειωθεί, ο βασικός είναι η Intracom, με 40%.

Εν πάση περιπτώσει οι EVR και INTKA δεν συμπεριφέρθηκαν καλά, ενώ και η CREDIA, αν και δεν «πληγώθηκε» ωστόσο έχασε τα κέρδη της ημέρας (ενδοσυνεδριακά έως +3%).

Nα παρατηρηθεί ότι και στην EVR, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ασύμμετρα υψηλή, περίπου 880 χιλ. τεμάχια.

Ανοδικό άλμα έκανε η ΕΥΡΩΒ (+5,38%), που ξεκίνησε πολύ δυνατά και συντηρήθηκε κοντά σε υψηλά ημέρας με υπερκέρδη έναντι όλων των υπολοίπων μετοχών της μεγάλης και μεσαίας κεφ/σης.

Εν τω μεταξύ, και οι άλλες 3 συστημικές είχαν καλή εικόνα, που σταθεροποιήθηκαν στα κέρδη ημέρας με μικρές διακυμάνσεις.

Καλή ήταν και η εικόνα στις μετοχές του Ομίλου Viohalco, μιας και η ΒΙΟ και η CENER έκλεισαν θετικές, παρά το ότι η ΕΛΧΑ γύρισε άτσαλα από το +3% στο -2% ενδοσυνεδριακά, και χωρίς προφανή λόγο, με κλείσιμο πέριξ του αμετάβλητου.

ΜΟΗ και ΕΛΠΕ δεν ακολούθησαν την άνοδο, συνεχίζοντας την άτυπη αντισταθμιστική συμπεριφορά.
Κατά τα λοιπά, μικτή ήταν και η εικόνα στη μεσαία κεφ/ση, με τον ΑΔΜΗΕ να υπεραποδίδει, προφανώς έχοντας μπροστά του εταιρικό γεγονός (σημ. η ανακοινωθείσα ΑΜΚ αφορούσε στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, όχι στον εισηγμένο), ενώ με απώλειες έκλεισαν πλην άλλων ο ΦΡΛΚ και το ΚΡΙ, αναμένοντας τα αποτελέσματα τριμήνου την Τετάρτη.

