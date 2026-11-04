Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,77% με φόντο τις εκλογές των ΗΠΑ

ε ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Euronext Athens, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπου οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Σε ένα περιβάλλον γενικευμένης ανόδου των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών σε Ευρώπη και ΗΠΑ, η εγχώρια αγορά διατήρησε από την έναρξη της συνεδρίασης το θετικό της πρόσημο, με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τις συναλλαγές κοντά στα υψηλά ημέρας, καταγράφοντας κέρδη 1,77% στις 2.662,45 μονάδες.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίστηκε η συναλλακτική δραστηριότητα, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 436 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 73 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος πρωταγωνίστησε τόσο σε επίπεδο αποδόσεων όσο και συναλλακτικής δραστηριότητας. Ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 2,81% στις 3121 μονάδες, συγκεντρώνοντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού τζίρου.

Ωστόσο, η ανοδική δυναμική δεν περιορίστηκε στις τράπεζες. Σημαντικός αριθμός τίτλων από διαφορετικούς κλάδους συμμετείχε στην άνοδο, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η αγορά διαθέτει τις προϋποθέσεις να κινηθεί προς νέα υψηλά, έπειτα από αρκετές εβδομάδες συσσώρευσης εντός συγκεκριμένου εύρους τιμών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η σημερινή συνεδρίαση από τεχνικής πλευράς, καθώς η ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος συνοδεύτηκε από διάσπαση σημαντικών επιπέδων αντίστασης και στους τρεις βασικούς δείκτες, τον Γενικό Δείκτη, τον ΔΤΡ και τον FTSE 25. Η κίνηση πραγματοποιήθηκε με ανοδικό χάσμα τιμών, αυξημένες συναλλαγές και θετικό ειδησεογραφικό υπόβαθρο, στοιχεία που ενισχύουν την αξιοπιστία της διάσπασης.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι 2.620 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη, η ζώνη των 3.040–3.050 μονάδων για τον ΔΤΡ και οι 6.720 μονάδες για τον FTSE 25 αποκτούν πλέον χαρακτήρα κομβικών τεχνικών επιπέδων. Οι συγκεκριμένες περιοχές, που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν ως αντιστάσεις, καλούνται πλέον να επιβεβαιωθούν ως στηρίξεις σε ενδεχόμενη διορθωτική κίνηση. Παράλληλα, μπορούν να αποτελέσουν βραχυπρόθεσμα σημεία αναφοράς για τη διαχείριση του κινδύνου, σε περίπτωση ανατροπής του θετικού σεναρίου.

Πέραν του τραπεζικού κλάδου, ξεχώρισε η ΕΕΕ, η οποία κατέγραψε κέρδη 3,16%, προσεγγίζοντας νέα υψηλά τριμήνου. Η σημαντική στάθμισή της στον Γενικό Δείκτη συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της συνολικής εικόνας της αγοράς.

Αξιόλογη ήταν και η παρουσία του TITC (+2,5%), που υπερέβη το επίπεδο των 48 ευρώ, με την αποτίμησή του να εξακολουθεί να εμφανίζεται ελκυστική σε σχέση με τις θεμελιώδεις προοπτικές.

Αντίστοιχα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+4,6%), έπειτα από αρκετές εβδομάδες υποτονικής συμπεριφοράς και πιέσεων που δεν φαίνεται να συνδέονταν με κάποια ουσιαστική μεταβολή των θεμελιωδών της δεδομένων, εμφάνισε ισχυρή υπεραπόδοση, προσεγγίζοντας την περιοχή των 40 ευρώ.

Στον αντίποδα, ΜΟΗ και ΕΛΠΕ παρουσίασαν συγκριτικά ασθενέστερη εικόνα, χωρίς ωστόσο αυτό να υποδηλώνει διαμόρφωση πτωτικής τάσης. Η αδυναμία τους να ακολουθήσουν τη γενικευμένη ανοδική κίνηση, σε συνδυασμό με την ανακοίνωση χαμηλότερων, αν και σε απόλυτους όρους υψηλών, περιθωρίων διύλισης, περιόρισε το αγοραστικό ενδιαφέρον για τους δύο τίτλους στη σημερινή συνεδρίαση.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, το ΚΡΙ συνέχισε την ανοδική πορεία, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά με ημερήσια κέρδη 2,31%. Θετική παρέμεινε και η εικόνα του ΣΑΡ, που διεύρυνε την αξιόλογη ανοδική αντίδραση που έχει εκδηλώσει μετά από μια παρατεταμένη περίοδο υποχώρησης, περιορίζοντας πλέον τις απώλειές του από τα ιστορικά υψηλά στο 24%.

Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ (+3,6%) διατήρησε τη θετική του δυναμική, υπερβαίνοντας το επίπεδο των 4,50 ευρώ και στρέφοντας το ενδιαφέρον στην περιοχή των 4,80 ευρώ, η οποία αποτελεί τον επόμενο ανοδικό στόχο.

Συνολικά, η σημερινή συνεδρίαση αφήνει σαφώς θετικό αποτύπωμα, όχι μόνο λόγω του εύρους των κερδών, αλλά κυρίως λόγω της συμμετοχής περισσότερων τίτλων στην άνοδο και της υπέρβασης κρίσιμων τεχνικών επιπέδων. Το ζητούμενο πλέον είναι η διατήρηση της συναλλακτικής δυναμικής και η επιβεβαίωση των πρόσφατων διασπάσεων, ώστε η αγορά να αποκτήσει τις βάσεις για μια πιο διατηρήσιμη ανοδική συνέχεια.