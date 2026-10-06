Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,75% σε υψηλά ημέρας

Ανοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, υπεραποδίδοντας των λοιπών αγορών σε Ευρώπη και ΗΠΑ, αν και το κλίμα ήταν παντού καλό. Ενδεικτικά, ο πανευρωπαϊκός Eurostoxx50 κατέγραφε κέρδη 0,5%, ενώ και οι αμερικανικοί δείκτες Nasdaq Composite και S&P500 κέρδιζαν λίγο πριν περίπου 0,7%, αμφότεροι σε νέα ιστορικά υψηλά.

Στην Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος και επίμονα κοντά στα υψηλά ημέρας, για να κλείσει στις 2686,2 μονάδες με κέρδη 1,75%

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέμεινε εντός του εύρους συσσώρευσης 2600-2740 μονάδων, όπου έχει «εγκλωβιστεί» από την 21η Αυγούστου.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 314 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 57 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι μετοχές των τραπεζών υποστήριξαν την άνοδο, με τον Δείκτη τους να καταγράφει κέρδη 3,82%. Τα συνεχή χάσματα, ωστόσο, δυσκολεύουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, και πλέον η αντίσταση βρίσκεται στις 3310-3330 μονάδες (πτωτικό χάσμα της 1ης Οκτωβρίου), με στήριξη τις 3170-3200 (σημερινό ανοδικό).

Σε υψηλά μήνα και μόλις 6% απόσταση από τα ιστορικά της υψηλά ευρέθη η CENER (+2,49%), παρά τις πιέσεις που είχε δεχτεί τους τελευταίους μήνες. Ενδεικτικά, από την πολλαπλή κορυφή των 26€ (Μάιος-Ιούνιος) είχε καταγράψει έως και κάτω από 20€, εν μέσω αναταραχών που είχε προκαλέσει και το placement. Η Holdings έχει σοβαρές προσδοκίες να συνεχίσει αυτήν την εξαιρετική πορεία τόσων ετών, και η -για κάποιους- απαιτητική αποτίμηση επεξηγείται επαρκώς βάσει θεμελιωδών.

Νέα υψηλά μήνα κατέγραψε και η μετοχή της μητρικής, η ΒΙΟ, με κέρδη 1,22%, διανύοντας την τρίτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα.

Σταθεροποιητικά κινήθηκε ο AKTR, στα χαμηλά τριμήνου, πέριξ της κεφ/σης των 2,5 δισεκ. ευρώ. Τα «στοιχήματα» συνεχίζονται, μιας και η ελκυστική μετοχή έχει μεν χάσει 37% από τα υψηλά της λίγους μήνες νωρίτερα, ωστόσο «κρύβει» προσδοκίες που εύκολα μπορούν να μεταφρασθούν σε υπερκέρδη στο ταμπλό.

Τα ΕΧΑΕ κατάφεραν να αντιδράσουν από τη ζώνη των 10€ που συνιστά και στήριξη, με πρώτο στόχο μια επαναπροσέγγιση των 11,20€, και επόμενο επίπεδο τα 8,80-8,90€.

Τα ..κέφια της είχε και πάλι η ΟΡΤΙΜΑ (+4,26%), που όχι μόνο υπεραπέδωσε στον 25άρη, αλλά συνέχισε σε νεότερα ιστορικά υψηλά, με την αγορά να περιμένει άφωνη κάποια εταιρική εξέλιξη που θα δικαιολογούσε αυτήν την ακραία συμπεριφορά.

Στα χαμηλά ζωής επέστρεψαν τα ADPS (-1,24%), από όπου -προς το παρόν- έβγαλαν αντανακλαστικά, με πολύ υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 70 χιλ. τεμαχίων.

Συνεχίστηκε η αδύναμη εικόνα στο -κατά τ’ άλλα, αξιοπρεπέστατο- ΣΑΡ (-1,38%), που έχει ήδη κλείσει 4 συνεχόμενους πτωτικούς μήνες. Το επίπεδο των 11,20 ενδείκνυται για μια, έστω υποτυπώδη, ανοδική αντίδραση, με τη μετοχή να έχει μαζέψει 28% απώλειες από τα ιστορικά υψηλά στις αρχές Ιουνίου.