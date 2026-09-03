Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,62% σε υψηλά ημέρας

Ανοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, με τους επενδυτές να «σβήνουν» τις απώλειες των τελευταίων τριών πλαγιοπτωτικών συνεδριάσεων.

Ο Γενικός Δείκτης, κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, σκαρφάλωσε σταδιακά και έκλεισε σε υψηλά ημέρας με κέρδη 1,62%, στις 2.691,43 μονάδες, απέχοντας μόλις 0,38% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα πολυετή υψηλά.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, περ. 290 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Ο Δείκτης υπεραπέδωσε έναντι των υπολοίπων μεγάλων σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ στο ταμπλό υπήρξε πολυφωνία, με τις περισσότερες μετοχές να έχουν θετικό πρόσημο˙ από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, μόνο 4 έμειναν αρνητικές, χωρίς μάλιστα ιδιαίτερες απώλειες.

Οι τραπεζικές μετοχές υποστήριξαν με τη στάθμισή τους την αγορά, αν και δεν πρωταγωνίστησαν σε καμία περίπτωση. Ο ΔΤΡ έκλεισε με κέρδη 1,92% με τις ΑΛΦΑ και ΕΤΕ σε νέα πολυετή υψηλά με κέρδη 2,72% και 2,39% αντίστοιχα.

Επίσης, ΛΑΜΔΑ, ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, CENER και ΒΙΟ εντυπωσίασαν.

Ειδικότερα, η ΛΑΜΔΑ με +6,88% σημείωσε την καλύτερη επίδοση της πενταετίας (9/11/20 είχε κλείσει με κέρδη 12%) με υψηλό τζίρο, τον υψηλότερο των τελευταίων 10 εβδομάδων.

Η ΜΠΕΛΑ (+4,15%), προφανώς με επιπλέον ώθηση από την ανακοίνωση για έκτακτο μέρισμα 1€ τον Νοέμβριο, επέστρεψε στη ζώνη 26,50-26,80€, που συνιστά αφενός υψηλά εξαμήνου, αφετέρου αντίσταση μιας και έχει δοκιμαστεί χωρίς επιτυχία πολλάκις.

Η ΜΟΗ (+2,95%) κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά με ανοδικό άλμα, και έτσι πλέον μπορεί να υπερηφανεύεται ότι διπλασίασε από τις αρχές του έτους.

Η CENER (+3,68%), μετά τη χθεσινή ανοδική αντίδραση από τα 22€, τίμησε το διαγραμματικό σκέλος και υπεραπέδωσε κλείνοντας στο 23,08€.

Η μητρική του Ομίλου, ΒΙΟ (+6,2%), επανήλθε εντυπωσιακά πάνω από τα 17€, ένα επίπεδο που συνιστούσε και την τελευταία στήριξη, και η οποία φαινόταν χαμένη μετά σερί πτωτικών συνεδριάσεων.

Σε υψηλά μήνα και μιαν ανάσα από τις κορυφές 18 ετών η ΔΕΗ, που έχει και ένα από τα πιο ελκυστικά αφηγήματα λόγω ενέργειας και επενδυτικού σχεδίου μετά την ΑΜΚ της.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συμπεριφορά του AKTR, που κράτησε τη ζώνη των 10 κι έβγαλε ανοδική αντίδραση, με πολύ υψηλά περιθώρια ανόδου.

Τέλος, μόλις 3% απόσταση από τα δικά της ιστορικά υψηλά η ΚΟΥΕΣ, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα α’ εξαμήνου που ανακοίνωσε.