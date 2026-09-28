Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,57% σε υψηλά ημέρας

Ανοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, υπεραποδίδοντας έναντι των υπολοίπων μεγάλων σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης, κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της – δεύτερης συνεχόμενης ανοδικής – συνεδρίασης, μόνιμα πλαγιοανοδικός, για να κλείσει στις 2.707,83 μονάδες με κέρδη 1,57% κοντά στα υψηλά ημέρας, σε απόσταση λιγότερο από 1% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα πολυετή υψηλά.

Διαγραμματικά, το επίπεδο των 2635-40 μονάδων, (που έχει δοκιμαστεί) σε τέσσερις συνεδριάσεις μέσα στον μήνα, είναι πλέον το «καθαρό» σημείο εξόδου εν τη περιπτώσει απώλειάς του, με επόμενο στόχο στην άνοδο (εφόσον διατηρηθεί το κλίμα) οι 2790 μονάδες.

Και μάλιστα, ο τραπεζικός Δείκτης, του οποίου οι μετοχές υποστήριξαν την άνοδο και σήμερα, είδε τα δικά του, αντίστοιχα πολυετή υψηλά, κλείνοντας την τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Οι ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ ήταν μπροστάρηδες στη μεγάλη κεφ/ση, κερδίζοντας 3,96% και 3,6% αντίστοιχα.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, πάνω από 420 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Αναμφίβολα, ο πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν η ALWN (-4,65%). Η ειδησεογραφία «επιβάρυνε» κι άλλο την τιμή της – κατά τ’ άλλα ενδιαφέρουσας – μετοχής, ωστόσο βάσει των ισχυρών θεμελιωδών ίσως να «έδωσε και ευκαιρία» σε όσους την έψαχναν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Εν ολίγοις, η κυβέρνηση της Βραζιλίας εξέδωσε προσωρινό μέτρο που απαγορεύει τα fixed-odds στοιχήματα και το online gaming. Κι έτσι, η Betano ανέστειλε άμεσα νέες καταθέσεις, στοιχήματα και εγγραφές, ενώ οι πλατφόρμες προβλέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας μετά τις 5 Οκτωβρίου.

Διευκρινίζεται όμως ότι, αν και το μέτρο έχει άμεση ισχύ, ωστόσο δεν είναι ακόμη οριστικό, καθώς θα περάσει από τη νομοθετική διαδικασία. Επίσης, όλοι θυμόμαστε την αντίστοιχη συγκυρία για την BYLOT, όταν είχε έρθει στην επιφάνεια η επιβολή του φόρου στην Αγγλία, όταν και η μετοχή είδε άτσαλα πολύ χαμηλότερα επίπεδα, τα οποία δεν έχει ξαναδεί έκτοτε. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατέγραψε τη δέκατη πτωτική συνεδρίαση στις τελευταίες έντεκα, ένα σπάνιο στατιστικό που συνήθως συνοδεύεται από ανοδικές αντιδράσεις.

Εντύπωση προκάλεσε η συμπεριφορά της CENER (+3,49%), που «τόλμησε» να σκαρφαλώσει πάνω και από τα 24 ευρώ, σε υψηλά τριών μηνών, που αφορούν στην τελευταία σοβαρή αντίσταση πριν η μετοχή δοκιμάσει νέα ιστορικά υψηλά. Εξάλλου, οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων και τα ισχυρά θεμελιώδη της Holdings αυξάνουν μια τέτοια πιθανότητα. Στις δημοπρασίες, ξάφνιασε θετικά και η μετοχή της μητρικής, ΒΙΟ, που έκλεισε με κέρδη 3,77%.

Εντυπωσιακή και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,47%), στην τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, κατοχυρώνοντας παράλληλα και τη ζώνη των 44€, ενώ οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της μετοχής βρίσκονται πάνω από 50€.

Ο ΟΤΕ, μετά το ανοδικό τίναγμα της Παρασκευής πάνω από τα 20€ (+4,85%) στις δημοπρασίες, ήταν αναμενόμενο να διορθώσει ελεγχόμενα.

Τέλος, εξαιρετική και η συμπεριφορά της ΕΧΑΕ (+6,2%), που ετοιμάζεται να κλείσει τον δεύτερο καλύτερο μήνα στην ιστορία της (τον όγδοο ανοδικό), κερδίζοντας μέχρι στιγμής 35% (Αυγ. 2003 +38%). Από 1/1 έχει σκαρφαλώσει στο +79%, και προφανώς η αγορά συνεχίζει να προεξοφλεί εντυπωσιακές εξελίξεις με φόντο την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου και τους αναμενόμενα υψηλότερους τζίρους στο μέλλον.