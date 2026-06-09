Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,41% σε υψηλά τετραμήνου

Ανοδική ήταν η σημερινή συνεδρίαση στο Euronext Athens, με τους επενδυτές να καλύπτουν εντελώς τις απώλειες των περασμένων ημερών.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, και έκλεισε στα υψηλά ημέρας με κέρδη 1,41% στις 2.385,63 μονάδες.

Τα τρέχοντα επίπεδα συνιστούν νέα υψηλά τετραμήνου, με τον Δείκτη να βρίσκεται πλέον μιαν ανάσα από τα πολυετή του υψηλά που είχε καταγράψει την 4η Φεβρουαρίου, τότε στις 2.407,7 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 250 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 85 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 64 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Πιέσεις εδέχθησαν οι τρεις μετοχές του Ομίλου Viohalco, με τη CENER να καταγράφει και τις σημαντικότερες απώλειες -3,59%, ενώ τη μητρική τη μάζεψαν στη δημοπρασία και από το -4,2% έκλεισε στο -1,49%.

Προς το παρόν, και οι τρεις βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των μετοχών της μεγάλης κεφ/σης σε απόδοση στις 52 εβδομάδες: η ΒΙΟ κερδίζει 240%, η CENER +150% και η ΕΛΧΑ +115%, παρά τη σημερινή πτωτική συνεδρίαση. Κάτι που με τη σειρά του «δικαιολογεί» ρευστοποιήσεις, σαν τη σημερινή, ενώ και ο τζίρος τους δεν ήταν υψηλός για να αναδείξει κάποια σοβαρή ανησυχία.

Η ΛΑΜΔΑ αφυπνίστηκε, υπεραποδίδοντας σήμερα με πολύ υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων των δύο πακέτων στα 6,29€ (993 χιλ. τεμάχια).

Αδύναμη η συνεδρίαση για ΕΛΠΕ και ΜΟΗ, αμφότερες σε χαμηλά ημέρας με ελεγχόμενες απώλειες. Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΠΕ έχουν μπροστά τους το μέρισμα των 0,4€, την 1η Ιουλίου, περ. 4% στα τρέχοντα επίπεδα, ενώ και η ΜΟΗ θα δώσει 1,10€ (αποκοπή 26/6).

Καλή η συμπεριφορά της ALWN, που έσβησε τις μισές απώλειες που είχε καταγράψει εχθές. Το επίπεδο 13,40-13,55€ είναι κρίσιμο για τη συνέχεια, καθώς θα αποδειχθεί εάν οι επενδυτές θα υποστηρίξουν τον τίτλο, ο οποίος μάλιστα κερδίζει πάνω από 13% στις τελευταίες λίγες εβδομάδες.

Νέα χαμηλά μήνα για τον AKTR, στη δεύτερη ημέρα που μένει κάτω από τα 10€.

Τα ΠΛΑΘ κατέγραψαν υψηλά 30 μηνών, φλερτάροντας με μακροπρόθεσμη αντίσταση πέριξ των 4,50-4,60. Τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του τελικού μερίσματος 0,175€.

Σε χαμηλό μήνα ο ΑΒΑΞ, συμπληρώνοντας 10% πτώση από τα πρόσφατα επιτευχθέντα υψηλά 18 ετών.

Ο αμυντικός ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, συμπληρώνοντας +13% απόδοση στο δωδεκάμηνο.