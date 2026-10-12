Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,38% σε υψηλά ημέρας

Ανοδικά κινήθηκε το Euronext Athens στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας. Μια συνεδρίαση ιδιαίτερη καθώς αφενός στην Ασία, το Τόκιο παρέμεινε κλειστό ελέω αργίας Sports Day, αφετέρου οι ΗΠΑ γιορτάζουν την Columbus Day, μια ομοσπονδιακή αργία που ενώ δεν αφήνει κλειστή τη Wall Street, ωστόσο θεωρείται μια «ήσυχη» ημέρα από θέμα μεταβλητότητας.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, στο ίδιο μοτίβο με τους υπόλοιπους χρηματιστηριακούς δείκτες στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, ο γερμανικός DAX40 σκαρφάλωσε (μόνιμα πλαγιοανοδικός) στο +0,8% στο κλείσιμο στην Αθήνα, ενώ και συνυφασμένο με τα παραπάνω, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στις ΗΠΑ εκινούντο ράθυμα πέριξ του αμετάβλητου.

Το κλείσιμο βρήκε τον Δείκτη της Αθήνας στις 2594,52 μονάδες, με κέρδη 1,38% σε υψηλά ημέρας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 364 εκατ. ευρώ εκ των οποίων μάλιστα τα 67 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, αφήνοντας την αίσθηση ότι η σημερινή άνοδος… ήθελε κάτι παραπάνω.

Υπενθυμίζοντας ότι ο άξονας περιστροφής το τελευταίο διάστημα είναι το πτωτικό χάσμα της Πέμπτης (άνοιγμα της ογδόης Οκτωβρίου), δημιουργώντας μια αντίσταση στη ζώνη 2600-2620 μονάδων. Και μάλιστα, η εκείθεν εκθετική αύξηση τζίρου προϊδεάζει για την αξία του επιπέδου, ώστε να αναδεικνύεται εντονότερα και η προβληματική της προαναφερθείσας μέτριας συναλλακτικής δραστηριότητας.

Οι τραπεζικές μετοχές, όλες θετικές, υποστήριξαν την άνοδο, με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει κερδίζοντας 2,07%.

Πολύ καλή συμπεριφορά είχε η ALWN που συνέχισε την ανοδική αντίδραση από τη ζώνη των 11,20€, με τη συνδυασμένη αφήγηση της άμβλυνσης της κινδυνολογίας στο ζήτημα της Βραζιλίας αλλά και τη λήξη του προγράμματος επαναγοράς 150 εκατ. ευρώ.

Οι μετοχές του Ομίλου Viohalco κινήθηκαν αξιοπρεπώς, με τη CENER σε υψηλά ημέρας +3,54%, να αντιμετωπίζει την αντίσταση των 23,50€ και τη ΒΙΟ (+2,88%) να «σώζει» προς το παρόν το επίπεδο των 16€.

Η ΕΛΧΑ κέρδισε 2,69%, συμπληρώνοντας την εικόνα.

Ενδιαφέρουσα η συμπεριφορά της ΕΕΕ (+1,98%), που συνεχίζει να «μαζεύεται» στο επίπεδο 50-51€, με τα χρηματοοικονομικά της να δικαιολογούν μεσο-μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις.

Παρεμφερή περίπτωση και ο TITC (+0,34%) που δυστυχώς δεν… κρατάει τα προσχήματα και παραμένει υποτιμημένος (σε σχέση με τη «δίκαιη» τιμή), χάνοντας 21% από τα υψηλά του έτους.

Η ΔΕΗ πισωπάτησε σήμερα (-1,15%), χωρίς να γίνεται λόγος για κάποια πτωτική τάση. Οι στηρίξεις στη μετοχή είναι κοντά, πέριξ των 22,10-22,20€.

Τα ΕΛΠΕ (-0,11%) συντηρήθηκαν ανοδικά, βγάζοντας εντυπωσιακή ανοδική αντίδραση από τα χαμηλά ημέρας στα 17,62€ (-4,5%), αποδεικνύοντας ότι το εν λόγω επίπεδο αφορά σε βραχυπρόθεσμη στήριξη.

Αργά και βασανιστικά, η ΟΤΟΕΛ (-1,52%) συνεχίζει σε χαμηλά έτους, μια μερισματοφόρος επιλογή που υποστηρίζεται και μετοχικά (λόγω της οικογένειας), με αξιόλογη εικόνα στα θεμελιώδη της, αλλά «ξεχασμένη» στο ταμπλό.

Τα ADPS, παρά τις ανακοινώσεις της διοίκησης για ένα -εν καιρώ- γενναίο μέρισμα, άνω του 7%, παρέμειναν κοντά στα ιστορικά χαμηλά και πέριξ του αμετάβλητου, απέχοντας 17% από την τιμή εισαγωγής τους, χωρίς όμως να γίνεται λόγος για κάτι προβληματικό από άποψη χρηματοοικονομικών.

Η νεοεισελθείσα Verallis (VRLS) σημείωσε δεύτερο συνεχόμενο +20%, και με «μεγάλο» τζίρο 11 χιλ. μετοχών (στο ντεμπούτο, μόλις 3 χιλ. κινήθηκαν).

Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο (μέχρι και την Πέμπτη), ξεκινά η ενδιαφέρουσα δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance.