Με την επανάκτηση των 2.500 μονάδων και τη διεύρυνση του αγοραστικού ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,33% στις 2.512,83 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.491,97 και 2.517,99 μονάδων.

Η αρχική ανοδική κίνηση ακολουθήθηκε από πολύωρη συσσώρευση, με τους αγοραστές να αποκτούν εκ νέου την πρωτοβουλία κατά το τελευταίο μέρος της συνεδρίασης.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 267 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 55 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο σύνολο του ταμπλό, 88 τίτλοι κινήθηκαν ανοδικά, 22 πτωτικά και 44 παρέμειναν αμετάβλητοι. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,36% και εκείνος της μεσαίας κατά 0,49%.

Η διαφοροποίηση της χρηματιστηριακής συμπεριφοράς του τραπεζικού κλάδου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,79% στις 3.051,70 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 2,37% εντός Νοεμβρίου, έναντι απωλειών 3,56% για τον Γενικό Δείκτη. Η απόκλιση αυτή είναι ενδεικτική των επενδυτικών προτιμήσεων κατά την πρόσφατη περίοδο χρηματιστηριακών πιέσεων.

Η Πειραιώς έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 9,63 ευρώ, με άνοδο 1,84% και συναλλαγές αξίας 53,72 εκατ. ευρώ. Η Eurobank ενισχύθηκε κατά 3,06% στα 4,652 ευρώ, διευρύνοντας τα μηνιαία κέρδη της στο 6,23%.

Εκτός τραπεζικού κλάδου, ιδιαίτερη σημασία είχε η συναλλακτική συμπεριφορά της Metlen. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 3,21% στα 41,76 ευρώ, με συναλλαγές αξίας 24 εκατ. ευρώ και όγκο αυξημένο κατά 177% έναντι του ημερήσιου μέσου όρου τριμήνου.

Το κλείσιμο πλησίον του υψηλού ημέρας, σε συνδυασμό με την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, αποτελεί ενθαρρυντική ένδειξη έπειτα από μια περίοδο έντονων πιέσεων, οι οποίες διατηρούν τις μηνιαίες απώλειες στο 13,90%.

Ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Titan, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,24% στα 44,72 ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών αυξημένο κατά 64% έναντι του μέσου όρου τριμήνου. Η απόσταση του 24% από τα υψηλά 52 εβδομάδων αποτυπώνει το μέγεθος της διόρθωσης που έχει προηγηθεί.

Ισχυρές ανοδικές αντιδράσεις σημειώθηκαν στη Lamda Development (+4,80%), στη Cenergy (+3,98%) και στην Allwyn (+3,07%). Κοινό χαρακτηριστικό των τριών μετοχών ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα χαμηλότερα του μέσου όρου τριμήνου, στοιχείο που περιορίζει προς το παρόν την αναλυτική αξία της σημερινής ανόδου.

Στον αντίποδα, η ΕΧΑΕ υποχώρησε κατά 10,62% στα 10,10 ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών να προσεγγίζει το 10πλάσιο του μέσου όρου τριμήνου, λόγω της συγχώνευσης. Αρνητική διαφοροποίηση παρουσίασε και η Motor Oil, η οποία έκλεισε στο χαμηλό ημέρας των 53,45 ευρώ, με απώλειες 1,02%. Η μετοχή βρίσκεται ουσιαστικά στα χαμηλά του μήνα, έχοντας απωλέσει το 23% της αξίας της εντός Νοεμβρίου, παρά τη διατήρηση της ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης του 70,22% από τις αρχές του έτους.

Στη μικρότερη κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισαν η Profile (+5,27%), η Lavipharm (+5,26%), η Ίλυδα (+4,47%) και η ΕΚΤΕΡ (+3,63%). Περισσότερο ενδιαφέρουσα από συναλλακτικής απόψεως ήταν η περίπτωση των Πλαστικών Θράκης, με άνοδο 3,39% στα 5,03 ευρώ και όγκο αυξημένο κατά 45% έναντι του μέσου όρου τριμήνου. Τα μηνιαία κέρδη της μετοχής ανέρχονται πλέον στο 7,48%.

Στην ΚΡΙ ΚΡΙ, παρά την οριακή άνοδο του 0,13%, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 2,29 εκατ. ευρώ, με τον όγκο αυξημένο κατά 68% έναντι του μέσου όρου τριμήνου. Η μετοχή προσεγγίζει τον διπλασιασμό της αξίας της από τις αρχές του έτους. Στο υψηλό ημέρας των 14,10 ευρώ έκλεισε η Dimand, απέχοντας μόλις 1,74% από τα υψηλά 52 εβδομάδων.

Η επανάκτηση των 2.500 μονάδων βελτιώνει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα της αγοράς. Ωστόσο, η περιορισμένη συναλλακτική συμμετοχή επιβάλλει επιφυλακτικότητα ως προς τη δυναμική της αντίδρασης. Ζητούμενο για τις επόμενες συνεδριάσεις είναι η διατήρηση της τραπεζικής ισχύος σε συνδυασμό με την ουσιαστική ενεργοποίηση των αγοραστών σε μεγαλύτερο αριθμό μη τραπεζικών τίτλων.