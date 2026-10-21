Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,28% με κλείσιμο στα υψηλά ημέρας

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα το Euronext Athens, στην προσδοκία ότι θα επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για το μείζον ζήτημα της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Και προφανώς, η χρονική συγκυρία βοηθά, μιας και βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τις αγορές να (ξανα)παίζουν το σενάριο της επίλυσης του «προβλήματος», που ο ίδιος δημιούργησε εξαρχής.

Εν πάση περιπτώσει, η ανοδική κίνηση όλων των υπολοίπων Χρηματιστηρίων σε Ευρώπη και ΗΠΑ βοήθησε στη συντήρηση θετικού κλίματος, καθώς εν δεικτικά ο γερμανικός DAX40 κατέγραφε προ λίγου κέρδη 1,4% σε υψηλά ημέρας, ενώ και η Wall Street ήταν σε θετικό έδαφος.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε πολύ νευρικά , τουλάχιστον στο πρώτο μισό της ημέρας, μιας και από το άνοιγμα στο +0,65%, επέστρεψε στο αμετάβλητο, και μόνο μετά από 18 εναλλαγές προσήμου «αποφάσισε» να κινηθεί έντονα ανοδικά, και να κλείσει τελικά στις 2.643,62 μονάδες, με κέρδη 1,28%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν αυξημένη, στα 333 εκατ. ευρώ , εκ των οποίων τα 45 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Κι έτσι, ο Δείκτης όχι μόνο κράτησε το επίπεδο των 2580 (χθεσινό ενδοσυνεδριακό χαμηλό 2578) αλλά κατάφερε να προσπεράσει και το πτωτικό χάσμα 2600-2620 που του είχε δημιουργήσει αντίσταση στις 5 από τις τελευταίες 9 συνεδριάσεις. Η προαναφερθείσα υψηλότερη συναλλακτική δραστηριότητα δίνει επιπλέον πόντους στους αγοραστές.

Τα αντίστοιχα επίπεδα στους ΔΤΡ και FTASE25 ήταν οι 3000 και 6600 μονάδες αντίστοιχα.

Η εικόνα επιμέρους συνδέεται με τα παραπάνω, με βασική παρατήρηση την πίεση σε ΕΛΠΕ και ΜΟΗ, που όλο αυτό το διάστημα λειτουργούν «αντισταθμιστικά» των υπολοίπων δεικτοβαρών (2,97% και -3,53% αντίστοιχα). Τα ΕΛΠΕ σταμάτησαν σε μια σημαντική στήριξη, με στόχο την επαναφορά πάνω από τα 20€.

Απεναντίας, με αιχμή του δόρατος τις μετοχές των τραπεζών, οι αγοραστές επικράτησαν. Ο ΔΤΡ κέρδισε 2,26% με όλες τις μετοχές σε θετικό έδαφος.

Κοντά τους, οι μετοχές του Ομίλου Viohalco, με την ΕΛΧΑ στο +3,86% ενώ και η CENER κατάφερε να «σώσει» το επίπεδο των 21,80-22€.

Η ΕΥΔΑΠ συνέχισε σε νέες κορυφές πέριξ των 14€, στην ένατη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, διανύοντας μάλιστα τον όγδοο ανοδικό στους τελευταίους εννέα μήνες.

Απογοήτευσε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, μια από τις καλύτερες στο ταμπλό, που ωστόσο πιέζεται σημαντικά το τελευταίο διάστημα, σε νέα χαμηλά τριμήνου, με σωρευτικές απώλειες 20% από τις πρόσφατες κορυφές της.

Εντυπωσιακά τα ΕΧΑΕ, με +8,11%, ενώ και το ΚΡΙ συνέχισε σε νέα ιστορικά υψηλά στην κεφ/ση των 1,14 δισεκ. ευρώ.

Ειδική μνεία στην CMFC που κέρδισε 2,41% με σχεδόν 1 εκατ. τεμάχια να αλλάζουν χέρια στη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσης και αυξημένο το επενδυτικό ενδιαφέρον.