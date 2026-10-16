Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,22% με μέτριο τζίρο

Ήπια ανοδικά κινήθηκε σήμερα το Euronext Athens, συγχρονισμένο με το κλίμα που επικράτησε στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, προσπαθώντας να συντηρηθεί πέριξ των 2.600 μονάδων, χωρίς όμως να «πείσει» για την ένταση της ανόδου.

Η προβληματική εδράζεται στη μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης (λίγο βελτιώθηκε μετά τις δημοπρασίες), με την πλειονότητα των τίτλων σε μεγάλη και μεσαία κεφ/ση να καταγράφουν τζίρους χαμηλότερους του μέσου όρου. Συνολικά, στα 290 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 47 σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Μια συνθήκη που αφενός δεν επιτρέπει εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη συνέχεια, αφετέρου υποδεικνύει τη διστακτικότητα των επενδυτών στην παρούσα φάση.

Το παραπάνω αποκτά μεγαλύτερη αξία συνυπολογίζοντας ότι ο Δείκτης έχει χάσει από την περασμένη εβδομάδα το επίπεδο των 2600-2620 μονάδων, και μάλιστα με πτωτικό χάσμα στο άνοιγμα της συνεδρίασης της 8ης του μήνα.

Παράλληλα, η σημερινή τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια να επανέλθει πάνω από αυτή τη ζώνη δημιουργεί ανησυχία για την ισχύ της αντίστασης αυτής, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει πτωτική συνέχεια, με επόμενο επίπεδο τις 2.520 και τελικό αποδέκτη τη μεγάλη ζώνη 2.300-2.350 μονάδων.

Αν και η χρηματιστηριακή εβδομάδα έκλεισε θετική, χαλώντας το πτωτικό σερί των τελευταίων δύο, ωστόσο δεν λογίζεται αξιόλογη, διότι δεν κατάφερε καν να προσεγγίσει τις 2.560 που αφορά στο άνοιγμα της προηγούμενης.

Κι έτσι, ο Οκτώβριος «τρέχει» ακόμα πτωτικός, με απώλειες περ. 5% μέχρι στιγμής, παρατηρώντας πρώτον ότι είναι ο πρώτος αρνητικός μετά από έξι συνεχόμενους ανοδικούς, και στο σύνολο μόνο ο τέταρτος στους τελευταίους ..24˙ δεύτερον, είναι και ο δεύτερος χειρότερος σε απόδοση την τελευταία τριετία (ο Μάρτιος είχε χάσει πάνω από 9%).

Εν πάση περιπτώσει, είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά βρίσκεται σε βραχυπρόθεσμη συσσώρευση με άνω όριο τις 2620-30, και το πιθανότερο σενάριο είναι ότι αν χαθούν οι 2560 θα υπάρξει εντατικοποίηση των πωλήσεων.

Σήμερα, οι μετοχές των τραπεζών υποστήριξαν τη θετική εικόνα, με τον ΔΤΡ να κλείνει στο +1,87% και μόνη την OPTIMA να πιέζεται σημαντικά χάνοντας έως και 5% ενδοσυνεδριακά.

Από τις κερδισμένες της συνεδρίασης ξεχώρισε ο TITC (+3,26%), με τη μετοχή να ανακτά τα 48€, πραγματοποιώντας συναλλαγές 5,6 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιες του μέσου όρου τριμήνου. Ενδιαφέρουσα η αντίδραση μετά τη σημαντική διόρθωση, καθώς ο τίτλος εξακολουθεί να χάνει 8% από την αρχή του έτους και απέχει περισσότερο από 18% από τα υψηλά του. Οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ παραμένουν βασικός παράγοντας της αποτίμησης, με την αγορά να αξιολογεί τις προοπτικές της κατασκευαστικής δραστηριότητας και τις επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Τα ΕΛΠΕ (+2,83%) επέστρεψαν στα 19,64€, μια ανάσα από τις ιστορικές κορυφές, με τα φετινά κέρδη να προσεγγίζουν το 135%. Η υψηλή κερδοφορία των διυλιστηρίων και οι προσδοκίες για γενναιόδωρες μερισματικές διανομές εξακολουθούν να προσφέρουν ισχυρά επιχειρήματα στους αγοραστές. Παράλληλα, η δραστηριοποίηση στον τομέα των υδρογονανθράκων, μέσω της συνεργασίας με τη Chevron, προσθέτει μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Το ερώτημα πλέον αφορά περισσότερο τη διάρκεια των υψηλών περιθωρίων διύλισης παρά την ήδη εντυπωσιακή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

Ο ΑΔΜΗΕ (+5,61%) πραγματοποίησε την πιο ενδιαφέρουσα κίνηση στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, φθάνοντας στα 4,52€, με όγκο 551 χιλ. μετοχών και συναλλαγές αυξημένες κατά 22% έναντι του μέσου όρου τριμήνου. Η μετοχή φαίνεται να προεξοφλεί θετικές εξελίξεις στις μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, με το έργο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ να επιστρέφει στο προσκήνιο μετά τις πρόσφατες εξελίξεις για τις έρευνες βυθού. Παράλληλα, σημαντική είναι η πρόοδος στο πρόγραμμα διασύνδεσης των νησιών, όπου οι συμβάσεις καλωδίων ύψους 385,7 εκατ. ευρώ αποτυπώνουν το μέγεθος των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το επόμενο τεχνικό εμπόδιο εντοπίζεται στην περιοχή των 4,60€, με την απόδοση από την αρχή του έτους να πλησιάζει το 49%.

Ο ΟΤΕ (+2,30%) ανέκτησε την περιοχή των 19,50€, με αυξημένες συναλλαγές 12,55 εκατ. ευρώ. Η μετοχή εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, έχοντας απομακρυνθεί μόλις 4,39% από τα υψηλά 52 εβδομάδων. Η έμφαση στις οπτικές ίνες, η σταδιακή ενίσχυση των εσόδων από υπηρεσίες και οι χρηματικές επιστροφές προς τους μετόχους διαμορφώνουν ένα σχετικά προβλέψιμο επιχειρηματικό προφίλ, που αποκτά ιδιαίτερη αξία σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας.

Η ΠΕΙΡ (+2,80%) βρέθηκε στο επίκεντρο των αγορών, επιστρέφοντας στα 9,78€, με συναλλαγές άνω των 43 εκατ. ευρώ. Η σημερινή αντίδραση έρχεται μετά τις πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, που είχαν οδηγήσει τη μηνιαία απόδοση κοντά στο -10%. Η πρόσφατη αναβάθμιση των εκτιμήσεων κερδοφορίας από τη Eurobank Equities και η τιμή-στόχος των 12,25€ επαναφέρουν τα θεμελιώδη στο προσκήνιο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην πιστωτική επέκταση και στη διατήρηση της ισχυρής οργανικής κερδοφορίας.

Η ΕΤΕ (+2,21%) ανέκαμψε στα 16,40€, με τη μετοχή να καταγράφει κέρδη 26,15% από την αρχή του έτους. Παρά τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις, η χρηματοοικονομική της θέση παραμένει ισχυρή, με τους επενδυτές να αναμένουν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη των καθαρών εσόδων από τόκους.

Η ΑΛΦΑ (+1,91%) επέστρεψε στα 4,27€, συγκεντρώνοντας συναλλαγές άνω των 34 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί η σημαντική διόρθωση του τίτλου, που εξακολουθεί να υποχωρεί κατά 11% σε μηνιαία βάση. Στα θεμελιώδη, η αγορά παρακολουθεί την επίδραση της πιστωτικής επέκτασης και τις προοπτικές ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,83%) επέστρεψε πάνω από τα 40€, με τη μετοχή στα 40,12€ και συναλλαγές σχεδόν 13 εκατ. ευρώ. Η αντίδραση αποκτά ενδιαφέρον μετά την απώλεια του συγκεκριμένου επιπέδου κατά τις προηγούμενες ημέρες. Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η ανάπτυξη των παραχωρήσεων και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντική ορατότητα μελλοντικών εσόδων, ενώ η συμμετοχή στην ΕΥΔΑΠ δημιουργεί ένα επιπλέον στοιχείο αξίας που η αγορά παρακολουθεί πλέον πιο προσεκτικά.

Ο AKTR (+1,37%) ανέκτησε τα 9,60€, έπειτα από μια περίοδο ιδιαίτερα έντονων ρευστοποιήσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη αναφορά στις επενδύσεις αιολικής ενέργειας στην Εύβοια, από τις οποίες ο Όμιλος προσδοκά ετήσια EBITDA περίπου 25 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με την απόκτηση ακινήτων στην Παιανία, οι επιχειρηματικές κινήσεις διευρύνουν σταδιακά το αποτύπωμα του Ομίλου πέρα από τις παραδοσιακές κατασκευές. Η χρηματιστηριακή εικόνα, πάντως, παραμένει επιβαρυμένη, με τη μετοχή σχεδόν 36% χαμηλότερα από τα υψηλά της.

Η CENER (+2,11%) αντέδρασε στα 22,28€, επιχειρώντας να ανακτήσει έδαφος μετά τις έντονες πιέσεις της Πέμπτης. Η πρόσφατη υποχώρηση δεν αναιρεί την ισχυρή επιχειρηματική εικόνα της εταιρείας, με το ανεκτέλεστο έργων και τη διεθνή ζήτηση για καλώδια υψηλής τάσης να εξασφαλίζουν σημαντική ορατότητα. Ωστόσο, η απώλεια της περιοχής των 23€ έχει επιβαρύνει τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα, με τη σημερινή αντίδραση να χρειάζεται συνέχεια προκειμένου να αποκτήσει ουσιαστικότερη σημασία.

Η ALWN (+1,28%) επέστρεψε στα 12,30€, με τη μετοχή να εξακολουθεί να βρίσκεται 35,60% χαμηλότερα από την αρχή του έτους. Οι διαδοχικές αγορές του Valea Foundation, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών των 150 εκατ. ευρώ, αποτελούν μια σαφή ένδειξη της διάθεσης του βασικού μετόχου να ενισχύσει τη θέση του. Η αγορά, πάντως, εξακολουθεί να σταθμίζει τις ρυθμιστικές εκκρεμότητες στη Βραζιλία, με τη μετοχή να δυσκολεύεται να ανακτήσει την περιοχή των 12,50€.

Η ΕΥΔΑΠ (+0,45%) παραμένει σχεδόν στα υψηλά της, έχοντας κερδίσει 71,50% από την αρχή του έτους. Η εταιρεία βρίσκεται πλέον σε μια διαφορετική φάση, μετά την αλλαγή του τιμολογιακού πλαισίου και τη σημαντική ενίσχυση των προοπτικών κερδοφορίας.

Η ΜΟΗ (-1,36%) διαφοροποιήθηκε αρνητικά από τα ΕΛΠΕ, υποχωρώντας στα 68,95€, αν και η φετινή απόδοση εξακολουθεί να πλησιάζει το 120%. Οι υψηλές προσδοκίες για τα περιθώρια διύλισης έχουν ήδη ενσωματωθεί σε σημαντικό βαθμό στην τιμή της μετοχής, με τις ρευστοποιήσεις να αποκτούν μάλλον χαρακτήρα κατοχύρωσης κερδών. Η αγορά αναμένει πλέον τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, προκειμένου να αξιολογήσει τη δυνατότητα διατήρησης της εξαιρετικά υψηλής κερδοφορίας.