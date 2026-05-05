Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,10% με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές

Ανοδικά συνέχισε το ελληνικό Χρηματιστήριο, που με ώθηση από το καλό κλίμα στις ευρωαγορές και στη Wall Street, κατάφερε τη δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε υψηλά ημέρας με κέρδη 1,10%, υποστηριζόμενος από τις περισσότερες μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Προφανώς, οι μετοχές του τραπεζικού δείκτη είχαν τον πρώτο λόγο (ο ΔΤΡ κέρδισε 1,91%) ωστόσο οι 22 από τις 25 μετοχές ήταν θετικές (εξαιρ. AKTR -0,55%, ΜΟΗ -0,05%, OPTIMA αμετ.), κάτι που αποτυπώνει τη γενικότερη καλή συμπεριφορά.

Την πολύ καλή εικόνα των μετοχών επισκίασε η – για άλλη μια φορά – μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα, σήμερα στα 224 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 38 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών. Αν και, ακριβολογώντας, ήταν κατά τι αυξημένη σε σχέση με πολλές προηγούμενες συνεδριάσεις.

Και οι 4 «παλιές» τραπεζικές μετοχές έκλεισαν το τεχνικής αξίας ανοδικό χάσμα που είχε δημιουργηθεί στην έξαρση της 8ης Απριλίου, και η συντονισμένη ανοδική αντίδραση που ξεκίνησε από εχθές προδιαγράφει ένα ανοδικό κρεσέντο, ειδικά αν τελικά διορθωθεί η χλιαρή συμπεριφορά από πλευράς συναλλακτικής δραστηριότητας.

Επίσης, η BOCHGR έχει απομακρυνθεί αισθητά από την OPTIMA, μια άτυπη σχέση που συνήθως βρίσκει κερδισμένη τη δεύτερη. Για κάποιους, αυτό ήταν κόκκινο πανί για arbitrage, για κάποιους απλά δείχνει την υπεροχή της πρώτης τουλάχιστον στο κομμάτι της μερισματικής απόδοσης, ενώ προεξοφλείται παράλληλα και κάποιο …δωράκι στην επερχόμενη ΓΣ.

Από τις τραπεζικές, η CREDIA σημείωσε ανοδικό άλμα, με κέρδη σχεδόν 6%.

Οι τίτλοι του Ομίλου Viohalco πρωταγωνίστησαν και πάλι, με την ΕΛΧΑ να έχει σήμερα την τιμητική της υπεραποδίδοντας έναντι όλων (+7,67%), τη ΒΙΟ να σημειώνει νέα υπερπολυετή υψηλά, ενώ τη CENER να μαζεύεται αισθητά από τα ιστορικά της υψηλά, μετά από το δικό της ανοδικό ράλι, χωρίς φυσικά να κλονίσει την πολυετή ανοδική τάση της. Η επιθετική στήριξη για τη συγκεκριμένη μετοχή φαίνεται στα 22,30-22,50€.

Τα ΕΛΠΕ επιμένουν πάνω από 10€ σε ζώνη ιστορικών υψηλών. Εξαιρετικά περιθώρια διύλισης Απριλίου ανακοινώθηκαν, και παρά το ότι ήταν κατά 34% χαμηλότερα από εκείνα του Μαρτίου, ωστόσο παραμένουν σε εικοσαετή υψηλά, ενώ και η συγκριτική βάση ήταν υψηλή (27,4$ το hydro). Η εικόνα εξασφαλίζει ότι η κερδοφορία της Helleniq Energy θα είναι …ενδιαφέρουσα στο ερχόμενο διάστημα.

Ο ΣΑΡ κρατάει επαφή με τις δικές του ιστορικές κορυφές με καλή συνεδρίαση στο +3,52%, με καλή πιθανότητα να δει τα 16€ εν ευθέτω χρόνω.

Εντυπωσιακό το ΚΡΙ που κατέγραψε τα δωδέκατα ιστορικά υψηλά εντός του 2026 στα 25€, με κέρδη 31,58% στο εξεταζόμενο διάστημα, ήτοι την καλύτερη επίδοση στη μεσαία κεφαλαιοποίηση και με διαφορά (δεύτερη η DIMAND με +19%), και την τέταρτη καλύτερη από μεγάλη και μεσαία (ΓΕΚΤΕΡΝΑ +62%, CENER +61%, BIO +32%).

Η αμυντική ΙΝΤΕΚ συνέχισε σε νέα υψηλά μήνα, με την αγορά μάλλον να ποντάρει στο ότι μια πιθανή χρηματιστηριακή εξέλιξη στα πολυκαταστήματα Attica (μέσω Kymora) θα ευνοήσει τους μετόχους. Το γεγονός ότι η κίνηση πραγματοποιείται με αυξημένο τζίρο (σήμερα στα 49 χιλ. τεμάχια) ενδυναμώνει την αξία των ευρημάτων, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για ράθυμη μετοχή με πολύ βαριά συμπεριφορά στο ταμπλό.

Σε νέα ιστορικά υψηλά και η μικρή ΜΟΝΤΑ, που δοκιμάζει τα 7€, ξεκινώντας τον 7ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα.