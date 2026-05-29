Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,03%, εκρηκτικός τζίρος

Ανοδικά κινήθηκε το ελληνικό Χρηματιστήριο στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους επενδυτές να υποστηρίζουν τις αγοραστικές τους θέσεις.

Στην -ούτως ή άλλως- ισχυρή εικόνα εγχώρια βοηθά και το θετικό κλίμα διεθνώς, κυρίως λόγω της άμβλυνσης των εντάσεων στο μέτωπο της γεωστρατηγικής κρίσης στο Ιράν.

Προς επίρρωση, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στις ΗΠΑ επιμένουν σε νεότερα ιστορικά υψηλά, ενώ και η τιμή του πετρελαίου έχει μειωθεί σημαντικά στη Νέα Υόρκη, ενδεικτικό της ευρύτερης αποκλιμάκωσης.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος για να κλείσει τελικά με κέρδη 1,03% στις 2.372,70 μονάδες.

Το επίπεδο αυτό συνιστά νέο υψηλό τριμήνου, προφανώς ανώτερο από τα προ κρίσης επίπεδα, ενώ απέχει ελάχιστα από τα πολυετή υψηλά που επετεύχθησαν στις αρχές Φεβρουαρίου, πέριξ των 2.407 μονάδων.

Επίσης, το σημερινό κλείσιμο ήταν το 7ο ανοδικό στις τελευταίες 8 συνεδριάσεις, αποτυπώνοντας το θετικό momentum.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν εξαιρετικά υψηλή, πάνω από 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 42 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, με την πρωθύστερη παρατήρηση ότι η έξαρση αυτή οφείλετο και στο rebalancing.

Αν και σήμερα είχε την τιμητική της (και πάλι) η ΔΕΗ, λόγω του κολοσσιαίων διαστάσεων rebalancing μετά και την ευμεγέθη ΑΜΚ της, πολλές ήταν οι μετοχές εκείνες που μαγνήτισαν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Καταρχάς, ως προς τη ΔΕΗ, να σημειωθεί ότι πέρασαν πάνω από 240 εκατ. ευρώ, με τη μετοχή να κλείνει αδύναμα με απώλειες 1,91%.

Οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά. Εξ αυτών, η ΠΕΙΡ κατάφερε να αναρριχηθεί σε νεότερα πολυετή υψηλά, η πλέον επιθετική από εκείνες των τεσσάρων συστημικών. Η CREDIA έδειξε ορεξάτη για μια επαναπροσέγγιση των 1,34€, που αποτελούν και την αντίσταση στον δρόμο για τα 1,70.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ δοκίμασε τα 43€ που αποτελούν το άνω όριο της περιοχής συσσώρευσης (κάτω όριο 39€), ικανή να προσεγγίσει τα 50€, επίσης με υψηλό τζίρο, πάνω από 190 εκατ. ευρώ.

Νέα ιστορικά υψηλά και για την REALCONS, που δοκίμασε ανοδική διάσπαση των 6,50-52€, με επόμενο στόχο τα 7,10€.

Ο TITC αφυπνίστηκε, μιαν ανάσα από τα προ κρίσης επίπεδα, καταγράφοντας 8 συνεχόμενες ανοδικές ημέρες.

Η ΑΕΜ φαίνεται να έχει καλό στήσιμο για να αναρρώσει από τις ρευστοποιήσεις αρκετών εβδομάδων, με πρώτη στάση τα 6,20€, μιας και κατάφερε να χτίσει μια πρώιμη βάση στα 5,25€.

H EKTEΡ σε νέα υψηλά 25ετίας, στην περιοχή των 5€, κλείνοντας την 8η θετική της εβδομάδα στις τελευταίες 9. Με στήριξη τα 4,60€, έχει έναν νέο στόχο στα 5,70€.

Τέλος, το ΚΡΙ επέτυχε το τέταρτο νέο ιστορικό υψηλό του μήνα (το 14ο του έτους) μετά και την ανακοίνωση πολύ ισχυρών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026, κερδίζοντας 2,47%.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, 01 Ιουνίου, το ελληνικό Χρηματιστήριο θα παραμείνει κλειστό ελέω επίσημης αργίας Αγίου Πνεύματος.