Ανοδικά κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της χθεσινής συνεδρίασης, με τις τραπεζικές μετοχές να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία της ανοδικής αντίδρασης.

Η αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving) στις ΗΠΑ περιόρισε τα εξωτερικά ερεθίσματα, επιτρέποντας στην εγχώρια αγορά να κινηθεί περισσότερο βάσει των δικών της δεδομένων, ενώ και στην Ευρώπη, το κλίμα ήταν πολύ καλό.

Με ισχυρή ανοδική διάθεση ξεκίνησε τη συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης, δοκιμάζοντας να προσπελάσει κατά το πρώτο ημίωρο τις 2.500 μονάδες (+1,94%). Σταδιακά, ωστόσο, η δυναμική της αντίδρασης περιορίστηκε, με την προσφορά τίτλων να αυξάνεται σταδιακά και τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.479,94 μονάδες, με κέρδη 1,02%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στα 305 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 47 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Εξαιρουμένων των πακέτων, η αξία των συναλλαγών ήταν κατά περίπου 20% χαμηλότερη της χθεσινής. Βελτιωμένη ήταν η αναλογία των ανοδικών προς τις πτωτικές μετοχές (68 έναντι 43).

Η εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των σημαντικών τεχνικών στηρίξεων που δοκιμάστηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη, δεδομένης και της έκτασης των απωλειών που είχαν συσσωρευτεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Πρωταγωνιστές της ανοδικής αντίδρασης ήταν οι τραπεζικές μετοχές, με την ΑΛΦΑ να ενισχύεται κατά 3,70%, την ΠΕΙΡ κατά 3,34% και την CREDIA κατά 2,68%. Ηπιότερη ήταν η αντίδραση των ΕΤΕ (+2,06%) και ΕΥΡΩΒ (+0,65%).

Η επανεμφάνιση αγοραστικού ενδιαφέροντος στον κλάδο αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο, δεδομένου ότι η απώλεια σημαντικών τεχνικών στηρίξεων του τραπεζικού δείκτη αποτέλεσε χθες βασικό παράγοντα επιτάχυνσης των ρευστοποιήσεων.

Σαφώς υποδεέστερη ήταν η εικόνα στην υπόλοιπη υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τις ΕΛΧΑ (+2,31%), ΜΠΕΛΑ (+2,22%), ALWN (+1,94%), ΔΑΑ (+1,60%) και ΒΙΟ (+1,58%) να ξεχωρίζουν θετικά.

Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί η συνεχιζόμενη αδυναμία της ΜΟΗ (-3,57%), η οποία ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 54 ευρώ, με τις μηνιαίες απώλειες να ανέρχονται πλέον σε 21%, παρά την ανακοίνωση εξαιρετικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου. Η έκταση της διόρθωσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όρους αποτίμησης, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η υψηλή κυκλικότητα της κερδοφορίας του κλάδου.

Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση δοκίμασε ενδοσυνεδριακά επίπεδα χαμηλότερα των 40 ευρώ η MTLN (κλείσιμο στο -0,59% στα 40,46€), με τον όγκο συναλλαγών να υπερβαίνει εκ νέου το τριπλάσιο του μέσου ημερήσιου όγκου του τελευταίου τριμήνου. Η συνεχιζόμενη αυξημένη προσφορά τίτλων και η αδυναμία συμμετοχής της μετοχής στην ανοδική αντίδραση της αγοράς αναδεικνύουν τη σημασία της ευρύτερης περιοχής των 40 ευρώ για τη μεσοπρόθεσμη τεχνική της εικόνα.

Ανοδικά αντέδρασε ο AKTR (+1,02%), ενώ συνεχίστηκαν οι πιέσεις στη ΛΑΜΔΑ (-1,83%), με τις απώλειες της τελευταίας από τις αρχές του έτους να ανέρχονται σε 28,30%, σε νέα χαμηλά έτους.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα εννεαμήνου των ΠΛΑΘ και ΚΡΙ.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η ενδοσυνεδριακή ανταπόκριση της αγοράς στα αποτελέσματα των ΠΛΑΘ (+4,62%), με την αύξηση των πωλήσεων να συνοδεύεται από σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής και της καθαρής κερδοφορίας. Η διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους και η βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας του ομίλου αποτελούν τις ουσιαστικότερες παραμέτρους για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Αντίθετα, παρά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου, η ΚΡΙ υποχώρησε κατά 0,93%, αν και με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα. Η αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας, με βασικό μοχλό τις εξαγωγές γιαουρτιού, έχει σε σημαντικό βαθμό αποτυπωθεί στη χρηματιστηριακή της αποτίμηση, με τη μετοχή να καταγράφει κέρδη 97 % από τις αρχές του έτους. Ως εκ τούτου, αυξημένες είναι πλέον οι απαιτήσεις της αγοράς ως προς τη διατηρησιμότητα των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Ικανοποιητική ήταν η ανοδική αντίδραση της ΒΥΛΟΤ (+3,50%), η οποία επανήλθε υψηλότερα του ψυχολογικής σημασίας επιπέδου του 1 ευρώ, ενώ αμετάβλητος παρέμεινε ο ΑΒΑΞ μετά τις ισχυρές χθεσινές απώλειες.

Η σημερινή ανοδική αντίδραση αναδεικνύει τη σημασία των τεχνικών στηρίξεων στις 2450 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη, στις 2920 για τον ΔΤΡ και στις 6280 για τον FTASE25.

Η περιορισμένη έκταση της ανάκαμψης έναντι της προηγηθείσας διόρθωσης και η συνεχιζόμενη αδυναμία αρκετών δεικτοβαρών μετοχών επιβάλλουν επιφυλακτικότητα. Το ζητούμενο πλέον είναι η διεύρυνση του αγοραστικού ενδιαφέροντος πέραν του τραπεζικού κλάδου, καθώς η σταδιακή απομάκρυνση των βασικών δεικτών από τις κρίσιμες στηρίξεις τους αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση της αγοράς.