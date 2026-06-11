Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,98% σε υψηλά ημέρας

Ανοδικά κινήθηκε το Euronext Athens, σήμερα, με τους επενδυτές να τοποθετούνται διστακτικά μεν, επιμένοντας όμως στις θέσεις τους.

Ο Γενικός Δείκτης, κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, εκτός από τα πρώτα λίγα λεπτά, αν και υπήρξε κάποια νευρικότητα προκληθείσα από τη διάχυτη αβεβαιότητα για τη γεωστρατηγική κρίση στο Ιράν.

Εξάλλου, η ειδησεογραφία δίνει μικτά σινιάλα, με την ακραία ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι θα καταλάβουν το νησί Χαργκ αργά ή γρήγορα, λίγες ώρες μετά τις «δεσμεύσεις» αξιωματούχων ότι σταματούν τις εχθροπραξίες.

Εν πάση περιπτώσει, ο Δείκτης έκλεισε στα υψηλά ημέρας, με κέρδη 0,98% στις 2396 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 230 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, παρατηρώντας όμως ότι πάνω από το ήμισυ αφορούσε σε συναλλαγές του τελευταίου δίωρου.

Ο Τραπεζικός Δείκτης λειτούργησε σταθεροποιητικά, με όλες τις τραπεζικές μετοχές να καταγράφουν ήπια κέρδη (εξ. CREDIA), απορροφώντας ικανοποιητικά την προσφορά.

Η ΕΕΕ κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, λίγο κάτω από την κεφ/ση των 20 δισ. ευρώ, με τις μεσοπρόθεσμες προσδοκίες να είναι θετικές.

Ο TITC συμπεριφέρθηκε πολύ καλά, κατοχυρώνοντας τα 50€ με κέρδη 4,27%. Η βάση που έχτισε στα 48,50-48,60€ (άντεξε τέσσερις συνεδριάσεις) δείχνει την ανθεκτικότητα της μετοχής, στον δρόμο για τα 58 και την επαναφορά στις προ-κρίσης κορυφές.

Η AWLN συνέχισε ακάθεκτη σε νέα υψηλά μήνα, με τη συμπεριφορά της τις τελευταίες πολλές συνεδριάσεις να έχει αλλάξει ουσιαστικά, μετά από αρκετούς μήνες ταλαιπωρίας, στο πλαίσιο της συνένωσης με τον πάλαι ποτέ κραταιό ΟΠΑΠ.

Σε νέες κορυφές αναρριχήθηκε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, σταθερά πάνω από τα 43€ στην κεφ/ση των 4,5 δισ. ευρώ, υπενθυμίζοντας ότι πριν 5 χρόνια αποτιμάτο στα 10€.

Νέα πολυετή υψηλά και για τον ΟΤΕ, που πλησιάζει το +13% από την αρχή του έτους.

Αδύναμα κινήθηκαν και πάλι οι τρεις μετοχές του Ομίλου Viohalco (εξαιρώντας την αμυντική NOVAL). Η ΕΛΧΑ φαίνεται η πιο πιεσμένη από τις τρεις, μιας και χάνει πάνω από 15% από τα προ κρίσης επίπεδα, όταν η CENER χάνει 9% (η μόνη που έκλεισε οριακά θετική, σήμερα) και η μητρική 10%.

Ο ΑΔΜΗΕ συνέχισε σε νεότερα ιστορικά υψηλά με φόντο την αναπτυξιακή ΑΜΚ (αφορά στην αντίστοιχη ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ), αλλά και τα καλά αποτελέσματα α’ τριμήνου.

Η ΛΑΜΨΑ δοκίμασε νέα ιστορικά υψηλά, δυστυχώς με πολύ μικρό τζίρο, αποτυπώνοντας την αναντιστοιχία μεταξύ καλής εταιρείας και «κακής» (από άποψη εμπορευσιμότητας) μετοχής. Το ΜΠΡΙΚ τα κατάφερε να κατοχυρώσει νέο ρεκόρ, στα 150 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποίηση.

Τέλος, ο ΑΒΑΚΑΣ πιέστηκε για 6η συνεχόμενη ημέρα, σε νέα χαμηλά μήνα, ενώ διακυβεύονται σημαντικά επίπεδα στήριξης.