Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,9%, ανοδική η εβδομάδα

νοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, εκμεταλλευόμενο και το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης, κινήθηκε σε θετικό έδαφος καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, μόνιμα πλαγιοανοδικός, για να κλείσει στις 2.665,93 μονάδες με κέρδη 0,9% κοντά στα υψηλά ημέρας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός διεκόπη το πτωτικό σερί των τελευταίων τριών συνεδριάσεων, αφετέρου κατέγραψε εβδομαδιαία κέρδη, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε στα μέσα της εβδομάδας.

Και με τη χθεσινή συνεδρίαση να επιβεβαιώνει την αξία του επίπεδου 2635-40 μονάδων, που έχουν δοκιμαστεί σε τέσσερις συνεδριάσεις μέσα στον μήνα, υφίσταται «καθαρό» σημείο εξόδου κάτω από αυτήν, με επόμενο στόχο στην άνοδο (εφόσον διατηρηθεί το κλίμα) οι 2790 μονάδες.

Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι ότι το ταμπλό απέκτησε μια ασύμμετρα υψηλά νευρικότητα στις συνεδριάσεις που ακολούθησαν τις αναδιαρθρώσεις της προηγούμενης εβδομάδας, απότοκο της σημασίας του γεγονότος.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 391 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 65 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι τραπεζικές μετοχές υποστήριξαν την άνοδο, με τον ΔΤΡ να υπεραποδίδει με κέρδη 1,43%, αντισταθμίζοντας έως έναν βαθμό και την πιο βαριά συμπεριφορά της δεικτοβαρούς ΕΕΕ (-1,35%).

Εντυπωσιακή η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, που κέρδισε 3,5% «παίρνοντας πίσω» απώλειες 8 συνεδριάσεων. Η ζώνη των 44€ θέλει την προσοχή της διότι ενδέχεται να εμποδίσει βραχυπρόθεσμα περαιτέρω ανοδική κίνηση, ενώ οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της μετοχής βρίσκονται πάνω από 50€.

Στα ιστορικά υψηλά που κατέγραψε την 18η Σεπτεμβρίου επέστρεψε ο ΔΑΑ.

Στο κλείσιμο, ο ΟΤΕ τινάχτηκε πάνω από τα 20€ (+4,85%) στις δημοπρασίες.

Την ένατη πτωτική συνεδρίαση στις τελευταίες δέκα κατέγραψε η ALWN (-1,66%) που πιέζεται επιστρέφοντας στα χαμηλά του Μαΐου, που συνιστούν και χαμηλά τετραετίας, αν και είναι άτοπο να συγκρίνουμε την τιμή του παλαιού ΟΠΑΠ σε αυτήν τη φάση. Η αγορά περιμένει να επιβεβαιωθεί η «ικανότητα» της εταιρείας να δώσει το 1€ μέρισμα που δεσμεύτηκε στο μεσοπρόθεσμο, μιας και ακόμα είναι σε περίοδο ανασχηματισμού.

Άρεσαν τα αποτελέσματα της DIMAND, που κέρδισε σήμερα 3,65%. Κι έτσι, επέστρεψε μιαν ανάσα από την τιμή εισαγωγής της, θυμίζοντας ότι στα πρώτα δύο έτη «ζωής» είχε χάσει 45% της αξίας της.

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινήθηκαν οι ΙΝΛΙΦ και ΠΡΟΦ, με σωρευτικά κέρδη δωδεκαμήνου σχεδόν 55% αμφότερες. Η πρώτη παρέδωσε άλλο ένα καλό σετ αποτελεσμάτων, δικαιολογώντας την τόσο στιβαρή συμπεριφορά στο ταμπλό.

Τέλος, εξαιρετική και η συμπεριφορά του ΕΧΑΕ (+8,35%). Η μετοχή όχι μόνο υπεραπέδωσε σήμερα με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, αλλά έχει καταγράψει (μέχρι στιγμής) τον τέταρτο καλύτερο μήνα στην ιστορία της, κερδίζοντας 27% (Ιαν 2015 +31%, Μαρ 2009 +34%, Αυγ. 2003 +38%). Από 1/1 έχει σκαρφαλώσει στο +68%, και προφανώς η αγορά συνεχίζει να προεξοφλεί εντυπωσιακές εξελίξεις με φόντο την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου και τους αναμενόμενα υψηλότερους τζίρους στο μέλλον.