Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,88%, κλείσιμο στα υψηλά ημέρας

Aνοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, υπεραποδίδοντας αισθητά έναντι των λοιπών Χρηματιστηρίων σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης, παρά το ότι ξεκίνησε ράθυμα με ενδοσυνεδριακές απώλειες 0,5%, τελικά κινήθηκε μόνιμα ανοδικός, τερματίζοντας σε υψηλά ημέρας με κέρδη 0,88% στις 2.481,33 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, πάνω από 330 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 85 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι τραπεζικές μετοχές υποστήριξαν την άνοδο, με τον Δείκτη στο +1,37%. Τονίζεται ότι ο ΔΤΡ έχει πατήσει πολύ καλά στις 2.740 μονάδες (σήμερα έκλεισε στις 2.803), και αν εξαιρέσουμε την ΑΛΦΑ που έχει μείνει λίγο «πίσω» οι λοιπές έχουν ήδη ξεκινήσει ένα καλό ανοδικό σκέλος.

Ο στόχος στην κίνηση είναι οι 3.100 μονάδες, και σημειώνεται ότι η ΑΛΦΑ απέχει 11% από τα πρόσφατα υψηλά της, όταν οι ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ απέχουν σχεδόν 3% από τα αντίστοιχα δικά τους. Σήμερα, μονάχα η ΟΡΤΙΜΑ έκλεισε σε αρνητικό έδαφος, με οριακές απώλειες 0,55%.

Σε νέα υψηλά 18 ετών η ΕΥΔΑΠ, με κέρδη ημέρας 1,12%, ενώ ενδοσυνεδριακά αντίκρυσε τα 11€.

Δυνατή ανοδική συνέχιση από τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,09%) μετά την πολύ επιτυχημένη ΑΜΚ της, που διέγραψε τις χθεσινές απώλειες, απέχοντας μόλις 2,5% από τα ιστορικά της υψηλά που είδε πρόσφατα.

Νέα χαμηλά μήνα για τις ΒΙΟ και CENER. Οι μετοχές συνεχίζουν να πλαγιολισθαίνουν μετά από εξαιρετική πολύμηνη ανοδική κούρσα, και ενδεικτικά η ΒΙΟ έκλεισε την έβδομη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, έχοντας χάσει 15% σωρευτικά από τις κορυφές των 22€. Πάντως, ακόμα και υπολογίζοντας την αδύναμη αυτή συγκυρία, η ΒΙΟ κερδίζει 225% στο δωδεκάμηνο και η CENER 130%. Και οι δύο έχασαν σήμερα κρίσιμες στηρίξεις, η μεν μητρική τα 19€, η δε CENER τα 23€, η δεύτερη με μεγάλο τζίρο 322 χιλ. τεμαχίων.

O OTE έχασε 3,35% λόγω της αποκοπής μερίσματος 0,90€, παραμένοντας ωστόσο σε ανοδική τροχιά, με στόχο τα 22€. Παρόμοια συμπεριφορά είχε και ο TITC (%, 1,10€).

Σε νέα χαμηλά κίνησης και η ΙΝΤΕΚ, που έχει πιεστεί μετά και την επιστροφή κεφαλαίου 0,7€. Παρεμπιπτόντως, αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση των Αττικα Πολυκαταστημάτων (σύμβολο ADPS).

Νέα ιστορικά υψηλά για την ΕΕΕ, στα 58€, που συμπληρώνει 30% κέρδη στο δωδεκάμηνο.

Αφυπνίστηκε η CREDIA, στην μόλις δεύτερη ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες οκτώ, με την πρώτη αντίσταση στα 1,24€.

Το εντυπωσιακό σερί εννέα ανοδικών συνεδριάσεων του AKTR (όλες σε ιστορικά υψηλά) διεκόπη, με τη μετοχή να χάνει οριακά 0,15%. Ο τζίρος ήταν μέτριος, διότι από τις συνολικά 422 χιλ. μετοχές, μόνο οι 272 πέρασαν από το ταμπλό (οι 150 χιλ. σε πακέτα @13,70€).

Τέλος, στα 40€ επέστρεψε η ΜΟΗ (39,96€ κλείσιμο), με κέρδη 4,12%.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, οι αγορές των ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστές, ελέω αργίας 4ης Ιουλίου (observed).