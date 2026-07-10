Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,84% σε υψηλά ημέρας

Ανοδικά κινήθηκε το Euronext Athens στην τελευταία συνεδρίαση της χρηματιστηριακής εβδομάδας.

Μιας εβδομάδας που επεφύλαξε μια έκπληξη, σχετικά με την εξέλιξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν και στη συν αυτώ εκείθεν γεωστρατηγική κρίση.

Αν και τα πράγματα, τελικά, έμειναν οριοθετημένα, με τους επενδυτές να μην δίνουν μεγάλη πιθανότητα σε κλιμάκωση, ωστόσο δεν παύει να παραμένει βαρίδι στην ψυχολογία.

Εν πάση περιπτώσει, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει τελικά σε υψηλά ημέρας με κέρδη +0,84% στις 2.513,22 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 241 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιορίστηκαν οι εβδομαδιαίες απώλειες (προκληθείσες κυρίως την Τετάρτη), με την εβδομάδα να κλείνει στο -0,95%. Μολονότι δεν κράτησε πολύ η «χαρά» της επίτευξης νέων πολυετών υψηλών τη Δευτέρα, μολαταύτα διεσώθη πανηγυρικά το επίπεδο των 2465 μονάδων, επιταχύνοντας τις ελπίδες για ανοδική συνέχιση.

Επιμέρους, οι τραπεζικές μετοχές υποστήριξαν την καλή εικόνα, με τον Δείκτη τους να κλείνει στο +1,23% και όλες τις μετοχές του θετικές. Για άλλη μια φορά, οι πάλαι ποτέ «επικίνδυνες» τραπεζικές μετοχές επέδειξαν ανθεκτικότητα σε δύσκολη συγκυρία, ενδυναμώνοντας το θετικό επενδυτικό αφήγημα, τουλάχιστον σε ποιοτική διάσταση.

ΜΟΗ και ΕΛΠΕ υπεραπέδωσαν αισθητά, με την πρώτη σε νέα ιστορικά υψηλά (ημερήσια κέρδη +5,38%), τα πέμπτα στις οκτώ συνεδριάσεις του Ιουλίου, και τη δεύτερη σε κορυφές 18,5 ετών (+4,02%).

Η ΕΥΔΑΠ διόρθωσε (-3,14%) από τα υψηλά 18 ετών, κλείνοντας την πρώτη πτωτική συνεδρίαση μετά από ένα σερί οκτώ ανοδικών.

Ιστορικά υψηλά κατέγραψε και η BOCHGR (+1,8%) πάνω από τα 10€, έχοντας ήδη δώσει και ευμέγεθες μέρισμα το προηγούμενο διάστημα.

Η CENER (+1,85%), εν μέσω πολυήμερης καθίζησης, κατάφερε σήμερα να σταθεροποιηθεί με προσπάθεια στα 22€. Αν και βραχυπρόθεσμα, αντιμετωπίζει προβλήματα κάτω από τα 24€ (υπενθυμίζεται εκεί περίπου έγινε και το πρόσφατο placement), παραμένει μια εξαιρετική περίπτωση, με ισχυρή εικόνα στα θεμελιώδη και πολύ ενδιαφέρον growth story. Η στήριξη παραμένει πέριξ των 20€.

Η ΒΙΟ βρέθηκε οριακά σε νέα χαμηλά μήνα (-0,34%), και αντίστοιχα όσο δεν κερδίζει τα 19€ διακρίνεται απροθυμία υποστήριξης, με επόμενη στάση τα 16,20-16,40€.

Η ΕΛΧΑ (+1,24%) υποστηρίχτηκε γύρω από τα 4,80€, και με την ΑΜΚ της να πλησιάζει, φαίνεται ότι το εν λόγω επίπεδο έχει μια σημασία.

Η ΔΕΗ έκλεισε πιεσμένη στο -1,52%, παρά το ότι είχε μια αξιοπρεπή συνεδρίαση, φλερτάροντας με τη στήριξη των 22,90-23€. Η μετοχή έχει μπροστά της το μέρισμα των 0,60€ την 20η Ιουλίου.

Η ΠΡΟΦ είδε τα 9€ για πρώτη φορά στην ιστορία της, και φαινομενικά το αφήγημα της εμπλοκής της στον κλάδο ΑΙ φαίνεται να προεξοφλείται θετικά.

Ο ΆΒΑΞ ταλαιπωρήθηκε σήμερα, χάνοντας 5,31%. Τα 3,55-3,58€ αποτελούν στήριξη, με στόχο τα 4,20€.

Τέλος, ισχυρή ανοδική αντίδραση για τον ΠΑΠ (+4,69%), μετά και τα πολύ καλά αποτελέσματα εξαμήνου για τις πωλήσεις. Και μάλιστα, η μετοχή «έσωσε» την περιοχή των 3€ που αφορούσε σε σημαντική στήριξη, με τον πρώτο στόχο να φαίνεται στα 3,90-4€.