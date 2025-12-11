Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,82% και κλείσιμο σε υψηλά ημέρας

Καθολική ήταν σήμερα η επικράτηση των αγοραστών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, και σταδιακά ανερχόμενος κατάφερε να κλείσει σε υψηλά ημέρας, με κέρδη 0,82% στις 2.105,82 μονάδες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προσέγγισε και πάλι το άνω όριο μιας πολύμηνης συσσώρευσης, του οποίου η ισχύ έχει επιβεβαιωθεί στις συνεδριάσεις της 26ης, 27ης, 28ης Νοεμβρίου, 2ας, 3ης, 4ης, 5ης , 6ης Δεκεμβρίου, και σήμερα.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 157 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 35 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 30 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι δύο πιθανότεροι στόχοι εν τη περιπτώσει ανοδικής διαφυγής φαίνονται τα επίπεδα 2260 (από το εύρος της υφιστάμενης συσσώρευσης) και 2.500 (ως το άνω όριο της ανοδικής τάσης).

Στόχοι που αφενός αποτελούν νέα πολυετή υψηλά, αφετέρου μπορούν να επιτευχθούν με καλές πιθανότητες εφόσον ο τραπεζικός δείκτης συνεχίσει ..ορεξάτος, όπως τον βλέπουμε.

Περί αυτού, ο ΔΤΡ έχει δώσει καθαρά τασικά σήματα αγοράς στις 2.180 και 2.240 μονάδες, στοχεύοντας τα (καθόλου απίθανα) επίπεδα των 2.600 («μόλις» 11% απόσταση) .

Επιμέρους, όλες οι τραπεζικές μετοχές έχουν πολύ καλό «στήσιμο» για ανοδικό ξέσπασμα. Τούτο δε επιρρωνύεται από την ήδη πλαγιοανοδική κίνηση που μοιάζει «μάζεμα», από τη γενικότερη αντίληψη της αγοράς και τις εκθέσεις αναλυτών και Οίκων αξιολόγησης αλλά και την εν γένει συμπεριφορά στο ταμπλό.

Εξαίρεση αποτελεί η ΟΡΤΙΜΑ, που κινείται ράθυμα ως η πιο επιβαρυμένη από όλες τις τραπεζικές μετοχές (μαζί με την ΑΛΦΑ), χάνοντας 11% από τα ιστορικά της υψηλά.

Ωστόσο, δύσκολα κάποιος δεν θα τη συμπεριελάμβανε σε ένα αξιόλογο χαρτοφυλάκιο, και ακόμα πιο δύσκολα θα πόνταρε εναντίον της.

Παρεμπιπτόντως, η ΑΛΦΑ σήμερα κράτησε για άλλη μια φορά τη ζώνη 3,36-3,38, που έχει δοκιμάσει 14 φορές (!) το τελευταίο τετράμηνο, αποδεικνύοντας ότι κάποιος επιμένει να υποστηρίζει, χωρίς να αμελείται η σημαντικά αυξημένη προσδοκία για τη συνέχεια υπό το πρίσμα της επιτυχημένης συνεργασίας με την UniCredit.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η CREDIA, που και σήμερα υπεραπέδωσε με κέρδη 4,99% σε νέα υψηλά μήνα.

Ακόμα σημαντικότερο από την ίδια την απόδοση της μετοχής ήταν η υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα που τη συνόδεψε (2,38 εκατ. τεμάχια), σε μια συγκυρία που θέλει τη μετοχή να δοκιμάζει κρίσιμη ανοδική διάσπαση του επιπέδου 1,6-1,62€, με επόμενο στόχο τα 1,85€, αν και η αγορά ποντάρει για τιμές άνω των 2,20€.

Ενδιαφέρον το πακέτο στη CENER αξίας 16,88 εκατ. ευρώ (@15,80) και μάλιστα με τη μετοχή να φλερτάρει τα ιστορικά της υψηλά, χωρίς δείγμα πωλητών.

Εξαιρετική και η ΜΟΗ, που κατάφερε νέα ιστορικά υψηλά πλησιάζοντας τα 31 ευρώ, μαζεύοντας και το σωρευτικό +50% εντός του 2025.

Ο ΑΒΑΚΑΣ, μετά το χθεσινό αγοραστικό κρεσέντο ως προεξόφληση για τα αποτελέσματα εννεαμήνου, σήμερα συνέχισε ανοδικά καθώς επιβεβαιώθηκε το ισχυρό σετ αποτελεσμάτων που ανέμενε η αγορά. Η μετοχή ευρέθη σε νέα υψηλά 16 ετών, και μέχρι τα 2,80 αναμένονται αντιστάσεις.

Τέλος, η ΕΛΧΑ συνέχισε σε νέα πολυετή υψηλά, δίνοντας ανοδική συνέχιση για τα 3,95, παρά το ότι «γράφει» +90% στο έτος.