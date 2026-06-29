Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,74% με οδηγό την ΕΕΕ

Ανοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, και με καλύτερη συμπεριφορά από τις λοιπές ευρωαγορές.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, κλείνοντας κοντά στα υψηλά ημέρας με κέρδη 0,74% στις 2467,50 μονάδες.

Η κίνηση υποστηρίχτηκε από αρκετά δεικτοβαρή χαρτιά, η ΕΕΕ υπεραπέδωσε, ενώ και οι τραπεζικές μετοχές προσπάθησαν κάποια αξιοπρεπή ανοδική αντίδραση.

Η εικόνα παραπέμπει μάλλον σε επιλεκτικές τοποθετήσεις και αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων, παρά σε κάποια τάση αποεπένδυσης. Εξάλλου, ο Γενικός Δείκτης κινείται εντός εύρους 2440-2500 μονάδων, προφανώς παραμένοντας ανοδικός στο μεσοπρόθεσμο, με επόμενο στόχο τις 2650 μονάδες και κοντινή στήριξη τις 2448-2450.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 235 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 51 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Ειδικότερα για τις τραπεζικές μετοχές, έχει τιμηθεί η στήριξη των 2740 μονάδων, με μεγάλο στόχο τις 3300 και πρώτη στάση στις 3050 μονάδες. Ο ΔΤΡ κέρδισε 1,26%.

Μα και επιμέρους, οι τίτλοι έχουν απομακρυνθεί από τα πρώιμα αγοραστικά τους σήματα, αντέχοντας (οριακά) τις πιέσεις της περασμένης εβδομάδας, έχοντας ενδιαφέροντα στησίματα για επίτευξη νεότερων υψηλών επιπέδων.

Σε νέα ιστορικά υψηλά η δεικτοβαρής ΕΕΕ, που κατέγραψε 57€ (+2,14%) με πάνω από 21 δισ. ευρώ κεφ/ση.

Νέα πολυετή υψηλά κατέγραψε ενδοσυνεδριακά και ο ΟΤΕ, εν όψει και του μερίσματος 0,88€ που κόβει την Τετάρτη, ωστόσο με χλιαρό κλείσιμο και οριακές απώλειες 0,31%.

Σημαντικές πιέσεις αντιμετώπισαν σήμερα για πολλοστή συνεδρίαση οι μετοχές του Ομίλου Viohalco, με τους επενδυτές να έχουν… τρανταχτεί από την ΑΜΚ της ΕΛΧΑ και το placement της CENER.

Αν και παραμένουν εξαιρετικές επενδυτικές περιπτώσεις, πλέον χάνουν και οι τρεις βασικοί τίτλοι διψήφιο ποσοστό από τα πρόσφατα υψηλά τους. Ειδικότερα, η CENER στο -11%, η ΒΙΟ στο -13% και η ΕΛΧΑ στο -15%. Σήμερα, η ΒΙΟ έχασε 0,21% η ΕΛΧΑ κατέγραψε απώλειες 0,97% ενώ και η CENER πιέστηκε στο -2,18%. Η τελευταία έχει σημαντική στήριξη στη ζώνη των 23, που οριοθετεί τη συσσώρευση Μαΐου-Ιουνίου.

Τον τρίτο συνεχόμενο ανοδικό μήνα ετοιμάζεται να κλείσει και ο ΟΛΠ, σε νέα υψηλά τριμήνου, με τη στήριξη να φαίνεται στα 40 σε περίπτωση πισωγυρίσματος.

Τα ΕΛΠΕ, με ώθηση από το αναμενόμενο μέρισμα των 0,40€ (Τετάρτη η αποκοπή) αλλά και τη γενικότερη άριστη εικόνα στα θεμελιώδη, συντήρησαν την επαφή με τα 11€, ενώ και ο TITC, στην ίδια συνθήκη (κόβει 1,1€ την ίδια μέρα), προσπαθεί να κρατήσει τα 52€, μια στήριξη που θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για τον στόχο των 62€ (νεότερα ιστορικά υψηλά).

Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ, μετά από 11 ανοδικές εβδομάδες στις τελευταίες 13, εκ των οποίων οι 6 συνεχόμενες, έχασε σήμερα 3,67% κλείνοντας στα χαμηλά ημέρας, αναζητώντας κάποιες ανάσες από το ράλι μετά την ΑΜΚ. Στα 4,62-64€ η πρώτη στήριξη.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, οι αγορές των ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστές, ελέω αργίας 4ης Ιουλίου (observed).