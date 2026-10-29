Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,66% στην τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση

νοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, υποαποδίδοντας ωστόσο σε σχέση με τα υπόλοιπα Χρηματιστήρια στην Ευρώπη.

Η νευρικότητα ήταν εμφανής και σήμερα, καθώς ο Γενικός Δείκτης άνοιξε με κέρδη 0,4%, επέστρεψε στο αμετάβλητο άμεσα, άλλαξε οκτώ φορές πρόσημο σε μισή ώρα συναλλαγών, και τελικά «αποφάσισε» να παραμείνει σε θετικό έδαφος έως τη λήξη της συνεδρίασης.

Τελικά, μετά από αρκετά ..σκαμπανεβάσματα μεταξύ +0,2% και +0,6%, τελικά έκλεισε σε υψηλά ημέρας με κέρδη 0,66% στις 2623,03 μονάδες. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, με τον μεγαλύτερο τζίρο από τις υπόλοιπες, στα 449 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 65 σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι παράγοντες που επιδρούν αυτό το διάστημα είναι αφενός εγχώριοι, με τις επικείμενες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου-εννεαμήνου˙ αφετέρου, οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον με βασικότερες το δισεπίλυτο γαλλικό ζήτημα, οι ενδιάμεσες εκλογές της 2ας Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και φυσικά η παρατεταμένη γεωστρατηγική κρίση στο Ιράν.

Ειδικότερα για τα αποτελέσματα, σήμερα ξεκίνησε ο ΔΑΑ με σταθεροποιητική εικόνα και η ΕΥΡΩΒ (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης). Αύριο θα ανακοινώσουν Alpha Bank και ο ΟΤΕ (πριν το άνοιγμα της αγοράς), ενώ την άλλη εβδομάδα, έχουν προγραμματιστεί για 04/11 National Bank of Greece, Coca-Cola HBC AG, LAMDA Development (μετά το κλείσιμο) και για 05/11/ TITAN, METLEN, Bank of Cyprus (πριν το κλείσιμο).

Σήμερα, οι τραπεζικές μετοχές οδήγησαν την άνοδο, όλες ανοδικές και τον ΔΤΡ να κερδίζει 3,04%.

Η δεικτοβαρής ΕΕΕ αναρριχήθηκε ενδοσυνεδριακά σε νέα υψηλά μήνα, όμως το κλείσιμο ήταν απογοητευτικό, με απώλειες 1,8%.

Οι μετοχές του Ομίλου Viohalco συντηρήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης θετικές, με τη CENER να υπεραποδίδει στο +2,27% και την ΕΛΧΑ να ακολουθεί με κέρδη 1,62%.

Πολύ καλή η εικόνα της ALWN, που παρά την επιβάρυνση από την ειδησεογραφία στη Βραζιλία (λόγω betano), κατάφερε να κερδίσει 1,08% , αν και με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα 5 εκατ. ευρώ.

Αδύναμα συμπεριφέρθηκαν οι δύο μετοχές των διυλιστηρίων. ΕΛΠΕ και ΜΟΗ παρέμειναν σε χαμηλά συνεδρίασης σε όλη σχεδόν τη συνεδρίαση, με απώλειες 5,02% και 5,63% αντίστοιχα.

Το ταλαιπωρημένο ΦΡΙΓΟ έκανε ένα ανοδικό άλμα με κέρδη 15,61% και πολύ μεγάλο (για την κατηγορία του) τζίρο 532 χιλ. τεμαχίων, όλα από το ταμπλό χωρίς πακέτο, σταματώντας στην αντίσταση των 0,36-0,365€.

Η ΜΕΒΑ, εν μέσω μιας από τις πιο βαριές περιόδους της, προσπάθησε να αντιδράσει από τα χαμηλά έτους, με κέρδη ημέρας 4,96% χάνοντας ωστόσο σωρευτικά 40% από τον Φεβρουάριο, εξαιτίας των αδύναμων αποτελεσμάτων της.

Τέλος, η ΕΥΑΠΣ «ξύπνησε», σημειώνοντας νέα υψηλά μήνα με κέρδη 3,10% και καλό τζίρο 35 χιλ. τεμαχίων, διασπώντας την αντίσταση των 4,45-4,46, με επόμενο στόχο τα 5,10€.