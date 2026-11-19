Ανοδική αντίδραση στο Euronext Athens, σε συντονισμό με το θετικό κλίμα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές και στη Wall Street, με τα εταιρικά αποτελέσματα να τροφοδοτούν επιλεκτικά το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, αν και απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών κερδών του (+1,32% στο υψηλό ημέρας), κλείνοντας στο +0,65%, λίγο πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Δοκιμάστηκε εκ νέου η αντίσταση των 2.620 μονάδων (υψηλό στις 2.619,82 μονάδες), χωρίς ωστόσο να καταστεί εφικτή η υπέρβασή της.

Η αδυναμία διατήρησης της ανοδικής δυναμικής συντηρεί τους προβληματισμούς για το ενδεχόμενο μιας ακόμη ανοδικής παγίδας (bull trap), με την αγορά να καλείται να επιβεβαιώσει ότι η σημερινή κίνηση δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική αντίδραση.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 366 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 51 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι τραπεζικές μετοχές υποστήριξαν την προσπάθεια ανάκαμψης της αγοράς, με τον ΔΤΡ να κερδίζει 1,53% και το σύνολο των μετοχών του κλάδου να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με θετικό πρόσημο, εκτός της CREDIA που έμεινε με οριακές απώλειες.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ αναρριχήθηκε σε νέα υψηλά μήνα, υπερβαίνοντας τα 43 ευρώ, με τα ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου να επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη συνεισφορά του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και υποδομών στην κερδοφορία του ομίλου.

Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε κατά 1,97%, στον απόηχο των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου, με την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, τον περιορισμό του δανεισμού και κυρίως την ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών να ξεχωρίζουν.

Αντιθέτως, η CENER, αν και ξεκίνησε τη συνεδρίαση με ιδιαίτερα θετικές διαθέσεις, δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τις εξαιρετικές οικονομικές της επιδόσεις, παρά τη νέα ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων της διοίκησης για την κερδοφορία του 2026.

Η ALWN (+1,59%) επιβεβαίωσε με τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου την ανθεκτικότητα των χρηματοοικονομικών της μεγεθών, παρά τις ρυθμιστικές προκλήσεις στη Βραζιλία. Η σχετική αβεβαιότητα έχει κοστίσει σημαντικά στη χρηματιστηριακή αποτίμηση του ομίλου, με τη μετοχή να παραμένει εγκλωβισμένη στην περιοχή των χαμηλών έτους.

Σε νέα χαμηλά έτους υποχώρησε η ΛΑΜΔΑ (-0,17%), με τις αυξημένες δαπάνες για τις υποδομές του Ελληνικού και τον χρονισμό των πωλήσεων ακινήτων να επιβαρύνουν τη βραχυπρόθεσμη επενδυτική εικόνα. Ενδεικτική του αρνητικού momentum είναι και η περαιτέρω αύξηση της ανοικτής θέσης πώλησης της Qube Research & Technologies στο 0,60%.

Πέμπτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση και όγδοη στις τελευταίες εννέα για τον ΣΑΡ (+0,49%), που κατάφερε να υπερβεί και το επίπεδο των 12 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της τεχνικής του εικόνας.

Στη μικρότερη κεφαλαιοποίηση, σημαντικό αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε στην ΕΒΡΟΦ (+13,49%), με τη μετοχή να κινείται σε υπερπολυετή υψηλά, στον απόηχο της συμφωνίας συνεργασίας με τον γαλλικό κολοσσό Danone για την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού με εξαγωγικό προσανατολισμό. Πρόκειται για μια συνεργασία που αναβαθμίζει τις προοπτικές διεθνοποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης της, ήδη ενδιαφέρουσας γαλακτοβιομηχανίας του Έβρου.