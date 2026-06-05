Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,65% με μέτριο τζίρο

Μολονότι το Euronext Athens ήταν θετικό, σήμερα, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.356 μονάδες με κέρδη 0,65%, ωστόσο το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν μέτριο.

Σε αυτό συνεπικουρούν αφενός η μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα των 239 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών αφετέρου το «μέτριο» κλείσιμο, μιας και ο ΓΔ σκαρφάλωσε έως και το +1,55%, χωρίς να μπορέσει να συντηρήσει τα κέρδη του.

Κι έτσι, η απερχόμενη, «κουτσή» χρηματιστηριακή εβδομάδα δεν φαίνεται να άφησε κάποιο νέο δεδομένο στην υφιστάμενη ανάλυση.

Μια ανάλυση που θέλει τον Γενικό Δείκτη να κινείται πλαγιοπτωτικά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, με στήριξη στις 2.320 μονάδες, ένα σενάριο που ενισχύθηκε σήμερα από την αδυναμία του να κατοχυρώσει τις 2.375 (ενδοσυνεδριακό υψηλό 2.377), αφορούσες σε αντίσταση στον δρόμο για τις 2.450.

Παράλληλα, το κλίμα αδιαφορίας στις ευρωαγορές και οι απώλειες στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες στις ΗΠΑ επεξέτειναν την αμφιβολία για το αν και κατά πόσο θα μπορούσε να επιταχυνθεί το momentum.

Πάντως, η αγορά κινήθηκε περισσότερο σε λογική κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών, παρά σε ουσιαστική αλλαγή τάσης.

Οι τραπεζικές μετοχές υποστηρίχτηκαν ικανοποιητικά, σήμερα, με τον Δείκτη Τραπεζών να κλείνει στο +1,14% και σχεδόν όλες τις μετοχές να κλείνουν θετικές (ΠΕΙΡ με οριακές απώλειες). Η χρονική μετάθεση των αποκοπών μερισμάτων στις τραπεζικές μετοχές φαίνεται πως ανησυχεί τους επενδυτές, και πιθανόν να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας πιο επιθετικών κινήσεων.

Η ALWN κατέγραψε νέα υψηλά μήνα, συνεχίζοντας το ανοδικό κρεσέντο της, σήμερα στο +0,97% με πάνω από 7 εκατ. ευρώ συναλλαγές.

Ενδιαφέρον και για τη ΜΠΕΛΑ, που μοιάζει να έχει αγοραστές που θέλουν να την επαναφέρουν σε τροχιά για τα 30€.

Αδιαμφισβήτητα, ο πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν η BYLOT, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για την εξαγορά του 100% της βρετανικής Evoke. Αν και εν πρώτοις, το αναπόφευκτο dilution των υφιστάμενων μετόχων BYLOT ανησυχεί, και μοιραία οδηγεί σε ήπιες ρευστοποιήσεις την τιμή της μετοχής, ωστόσο δύσκολα μπορεί κάποιος να αποφανθεί αρνητικά για το μέλλον της εταιρείας, ή έστω τις αυξημένες προσδοκίες για υπερμεγέθυνση στο εγγύς μέλλον. Και μάλιστα, η αισιόδοξη στάση των επενδυτών αποτυπώθηκε και στο ταμπλό, μιας και απορροφήθηκε εντυπωσιακά η πίεση των πρώτων λεπτών (ενδοσυνεδριακό χαμηλό -3,8%)

Η ΙΝΤΕΚ κινήθηκε σε νέα υψηλά (+1,4%), έχοντας «μέσα» της και την ενδιαφέρουσα επιστροφή κεφαλαίου των 0,70€, που όπως και να έχει, αποτελεί καταλύτη στη διακράτηση του αμυντικού αυτού τίτλου. Επίσης, η επιτάχυνση της διαδικασίας εισαγωγής της Αττικά Πολυκαταστήματα στο ΧΑ φαίνεται να αρέσει στους επενδυτές, μιας και η διοίκηση αναφέρθηκε στην προτεραιότητα των παλαιών μετόχων σε αυτό το ενδιαφέρον εγχείρημα (η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί μέσω διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και όχι μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με το προς διάθεση ποσοστό να εκτιμάται κοντά στο 30%).

Τέλος, ενδιαφέρον φαίνεται να έχει ο ΦΡΛΚ σε αυτό το επίπεδο, μιας και κατοχύρωσε (και επιβεβαίωσε, ενδοσυνεδριακά) τα 4,40-4,42€, με αυξημένη πιθανότητα να επιστρέψει στα 4,80, σε πρώτη φάση.

Επιμένει στα ιστορικά της υψηλά και η ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ (+1,96%), ενόψει της αποκοπής του μερίσματος των 0,065€ στις 18 του μήνα.

Στον αντίποδα, η αγορά πίεσε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τον ΑΒΑΚΑ, μετά τα μέτρια (αλλά όχι άσχημα) αποτελέσματα του ΑΒΑΞ.