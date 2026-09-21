Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,55% παρά τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις

Ανοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, στον απόηχο της επίσημης αναβάθμισής του σε ανεπτυγμένες αγορές και τη συν αυτώ αναδιάρθρωση των δεικτών Stoxx, S&P Dow Jones και FTSE Russell. Οι σημαντικότερες αλλαγές, ωστόσο, αναμένονται από τη MSCI την Άνοιξη του 2027.

Αν και ο Γενικός Δείκτης υποαπέδωσε σε σχέση με του ευρωπαϊκούς δείκτες, ωστόσο πρέπει να παρατηρηθεί η εξαιρετική, και πολύ κρίσιμη ανθεκτικότητα των επενδυτών.

Κι αυτό, διότι ενδοσυνεδριακά, κατεγράφησαν απώλειες έως -1,2%, κι έκτοτε ο ΓΔ σκαρφάλωσε έως και +1,08%, για να κλείσει τελικά στο +0,55% στις 2676,02 μονάδες.

Προς επίρρωση, ο γερμανικός DAX40 κινήθηκε μόνιμα ανοδικός και μόνιμα σε θετικό έδαφος, κερδίζοντας στο κλείσιμο του ελληνικού Χρηματιστηρίου 0,9%, κι αντίστοιχα ο 50άρης Eurostoxx 1% και ο 100άρης Euronext 0,9%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 330 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Ενδιαφέρον είχαν και οι αμερικανικοί δείκτες, που μολονότι φαινομενικά ήσαν πιο ράθυμοι σήμερα, μολαταύτα η εικόνα τους παραπέμπει σε εξαιρετικά δυνατή αγορά, μιας και επί παραδείγματι ο S&P500 απέχει μόλις 2% από τα ιστορικά του υψηλά (σήμερα +0,75%).

Στην Αθήνα, οι τραπεζικές μετοχές υποστήριξαν το ταμπλό, και παρά τις αντίστοιχες ενδοσυνεδριακές απώλειες, ο ΔΤΡ έκλεισε στο +0,67% (έχανε έως και 1,75%), ενώ όλες οι μετοχές του έκλεισαν θετικές.

Την παράσταση έκλεψαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco. Η μητρική ΒΙΟ εντυπωσίασε με την επιθετικά ανοδική κίνηση (+6,23%) συμπαρασύροντας και τις ΕΛΧΑ (+4,34%) και CENER (+3,95%). Ειδικά για τις πρώτες δύο, αφορούν σε τίτλους που συμπεριφέρθηκαν νευρικά στο 2026, αφενός με μια ανεπανάληπτη υπεραπόδοση και τριψήφια ποσοστά κέρδους έως τον Ιούνιο, αφετέρου με μια ασύμμετρη επιβάρυνση, που χάρισε σωρευτικές ζημίες πάνω από 30% από τις κορυφές του καλοκαιριού.

Αίσθηση προκάλεσε και η ανοδική αντίδραση των ΑΡΑΙΓ και TITC. Η μεν ΑΡΑΙΓ (+3,17%), επιβαρυμένη και από τα πρόσφατα, αδύναμα αποτελέσματα εξαμήνου και την κινδυνολογία για το ύψος του μερίσματος 2026 (που συνιστά και μοχλό για τη συγκεκριμένη μερισματοφόρο επιλογή), μπόρεσε να «σώσει» τη ζώνη των 11€ για άλλη μια φορά, την ενδέκατη στους τελευταίους μήνες. Ο δε TITC (+1,99%), έχοντας χάσει τα 50€, κινδυνεύει σε αρνητικό έδαφος, όμως οι αγοραστές υποστήριξαν τον τίτλο, δίδοντας στα 48-48,20€ ένα καθαρό σημείο εξόδου για τους βραχυπρόθεσμους.

Από την άλλη, η ΕΕΕ (-0,8%) δεν κατάφερε ούτε και σήμερα να απωθήσει τους πωλητές. Κάτω από τα 52€, τα οποία και έχασε την Παρασκευή, φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο βραχυπρόθεσμο, και η ζώνη των 41,80-42,20 αποτελεί και αντίσταση στην παρούσα φάση, με επόμενη ζώνη υποδοχής τα 43-44€. Η ΕΕΕ έχει αρνητική ειδησεογραφία, αυτό το διάστημα, λόγω των αποφάσεων της ρωσικής κυβέρνησης, όμως θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εταιρεία έχει αποδείξει πολλά χρόνια, και σε πιο δύσκολες συγκυρίες, την αξία της.

Ο ΔΑΑ πιέστηκε σήμερα (-5,7%) λογικά μετά την… υπερβολή στο κλείσιμο της Παρασκευής.

Το ΚΡΙ σημείωσε νέα ιστορικά υψηλά, με κέρδη 3,54%.

Τέλος, ανοδικό άλμα και για την ΟΤΟΕΛ (+3,43%), που παρά το αδύναμο α’ εξάμηνο και τα ελαφρώς μειωμένα κέρδη, δύσκολα θα «απομακρυνθεί» από ένα μέρισμα της τάξεως των 0,70€, ενώ υπενθυμίζεται ότι παραδοσιακά, το β’ εξάμηνο είναι ισχυρότερο λόγω εποχικότητας, ενώ και η μετοχή συνοδεύεται παραδοσιακά από ισχυρά μερίσματα.