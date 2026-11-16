Με 20 εναλλαγές προσήμου και μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στα υψηλά ημέρας με κέρδη 0,54%, στις 2650,42 μονάδες.

Ωστόσο η αδυναμία του να υπερβεί τη ζώνη αντίστασης των 2.660–2.670 μονάδων επιβεβαιώνει τη σημασία της συγκεκριμένης περιοχής για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς, παρά τη διατήρηση της θετικής μεσοπρόθεσμης εικόνας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε μέτρια, με την αξία συναλλαγών στα 232 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η περιορισμένη ένταση των συναλλαγών και οι συνεχείς εναλλαγές προσήμου ανέδειξαν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, με τις επιλεκτικές τοποθετήσεις να υπερισχύουν των γενικευμένων αγοραστικών πρωτοβουλιών.

Το διεθνές περιβάλλον δεν προσέφερε ιδιαίτερα στηρίγματα. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν υποτονικά, ενώ το αρνητικό κλίμα στη Wall Street αποτυπώθηκε στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών δεικτών, τα οποία παρέμειναν σε αρνητικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της ελληνικής συνεδρίασης.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πρωταγωνίστησε η ΕΕΕ, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη σχεδόν 4% και ανακτώντας μέρος των πρόσφατων απωλειών της, μετά τις πιέσεις που είχαν συνδεθεί με τις εξελίξεις στη Ρωσία.

Η αγοραστική αντίδραση συμπίπτει με την είσοδο στην τελική ευθεία της εξαγοράς της CCBA, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27 Νοεμβρίου, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία του Ομίλου στην αφρικανική αγορά.

Αντίθετα, η ΜΠΕΛΑ υποχώρησε (-1,95%), επηρεαζόμενη από την αποκοπή της έκτακτης χρηματικής διανομής ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή. Η προσαρμογή της τιμής λόγω αποκοπής θα πρέπει να διαχωρίζεται από την πραγματική χρηματιστηριακή μεταβολή του τίτλου.

Η ALWN συνέχισε να παρουσιάζει αδυναμία, υποχωρώντας σε νέα χαμηλά έτους (-0,73%). Η απουσία ουσιαστικού αγοραστικού ενδιαφέροντος διατηρεί την πίεση στη μετοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να διαμορφώνονται ενδείξεις σταθερής ανοδικής αντίδρασης.

Ο Τραπεζικός κλάδος υποστήριξη την άνοδο, με τον ΔΤΡ να κερδίζει 0,93%, ενώ πρωταγωνίστησαν ΠΕΙΡ και ΕΥΡΩΒ με κέρδη ημέρας 2,56% και 2,01% αντίστοιχα.

Από τις πλέον αξιοσημείωτες παρουσίες ήταν η ΚΡΙ, η οποία κατέγραψε το 42ο ιστορικό υψηλό της εντός του 2026, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή χρηματιστηριακή της πορεία.

Η διαδοχική καταγραφή νέων κορυφών αντανακλά τη σταθερή επενδυτική εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου, με την εξαγωγική δραστηριότητα και τη διεύρυνση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές να διατηρούν ισχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στη μικρή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η ΕΒΡΟΦ, η οποία κινήθηκε σε νέα υψηλά 25 ετών. Τα αξιόλογα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου στηρίζουν τη θετική επενδυτική εικόνα, με τη σημερινή αξία συναλλαγών να διαμορφώνεται στο πενταπλάσιο του μέσου όρου. Παρά τη σημαντική ενίσχυση της συναλλακτικής κινητικότητας, η περιορισμένη εμπορευσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί χαρακτηριστικό του τίτλου.

Τέλος, η ΕΤΕ διαπραγματεύθηκε χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα ύψους 0,2605 ευρώ ανά μετοχή, και ίσως για αυτό δεν ακολούθησε τη θετική εικόνα των τριών άλλων συστημικών.