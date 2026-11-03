Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,53% σε υψηλά ημέρας

νοδικά ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Euronext Athens, με τους αγοραστές να επικρατούν οριακά, ανατρέποντας την εικόνα μιας συνεδρίασης που μέχρι τα τελευταία στάδιά της έμοιαζε χαμένη.

Το διεθνές χρηματιστηριακό περιβάλλον ήταν αρνητικό μέχρι το μεσημέρι, με τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών δεικτών να κινούνται σε πτωτικό έδαφος. Ενδεικτικά, ο γερμανικός DAX 40 κατέγραφε απώλειες που έφθασαν το 1,15%, ενώ τα συμβόλαια του Dow Jones 30 υποχωρούσαν περίπου 1%.

Η νευρικότητα ήταν εμφανής, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα μηνύματα από το γεωπολιτικό μέτωπο παραμένουν αντικρουόμενα. Οι πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών δεν επιτρέπουν ακόμη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, συντηρώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακές απώλειες που προσέγγισαν το 1%. Ωστόσο, προς το τέλος εκδηλώθηκε συντονισμένη αγοραστική αντίδραση, η οποία απορρόφησε τις πιέσεις και οδήγησε τον δείκτη σε θετικό έδαφος, με το κλείσιμο να διαμορφώνεται τελικά στις 2.612,12 μονάδες, με κέρδη 0,53% σε υψηλά ημέρας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 270 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 18 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Οι τραπεζικές μετοχές έδωσαν τον ρυθμό τόσο στην αρχική υποχώρηση όσο και στην τελική αντεπίθεση των αγοραστών, με τον τραπεζικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3036 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,42%, έχοντας προηγουμένως καταγράψει απώλειες έως και 1,25%.

Πρωταγωνίστρια αναδείχθηκε η ΑΛΦΑ, η οποία ήταν η πρώτη από τις συστημικές τράπεζες που κατάφερε να εξαλείψει τις ενδοσυνεδριακές απώλειες, οι οποίες μάλιστα ήταν οι μικρότερες του κλάδου, κοντά στο 1%. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά περίπου 2,5%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση κοντά στα υψηλά ημέρας και καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Θετική έκπληξη αποτέλεσε και η ΑΡΑΙΓ, η οποία, έπειτα από μια περίοδο σημαντικής πίεσης, επιχείρησε ανοδική αντίδραση που έφθασε ενδοσυνεδριακά το 4,3%, με κλείσιμο στα 11,16 ευρώ (+2,1%), σε υψηλά μήνα. Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε σε ένα διεθνές περιβάλλον που κάθε άλλο παρά ευνοϊκό μπορεί να χαρακτηριστεί για τον αεροπορικό κλάδο. Δεν αποκλείεται μέρος του αγοραστικού ενδιαφέροντος να συνδέεται με προσδοκίες ταχύτερης αποκλιμάκωσης της έντασης γύρω από το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής σαφείς ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο σενάριο.

Αξιόλογη ήταν και η εικόνα της ALWN (+0,88%), η οποία συνεχίζει την προσπάθεια σταθεροποίησης πάνω από την περιοχή των 11 ευρώ, καταγράφοντας νέα ανοδική αντίδραση. Παρά την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η υπόθεση της Betano στη Βραζιλία και τη διατήρηση του ρυθμιστικού κινδύνου μετά την επανεκλογή Λούλα, η μετοχή εμφανίζει αγοραστικό ενδιαφέρον στις τρέχουσες αποτιμήσεις. Η χρηματιστηριακή της συμπεριφορά υποδηλώνει ότι μέρος της αγοράς εξακολουθεί να προσβλέπει σε μια τελική διευθέτηση του ζητήματος, χωρίς πάντως να μπορεί να προεξοφληθεί η έκβασή του.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των διυλιστηρίων εμφάνισαν για ακόμη μία συνεδρίαση αδύναμη εικόνα, διανύοντας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, την τρίτη διαδοχική πτωτική τους εβδομάδα. Τόσο τα ΕΛΠΕ όσο και η Motor Oil βρίσκονται σε φάση αποφόρτισης, έπειτα από το εντυπωσιακό ράλι των προηγούμενων μηνών, με την κατοχύρωση κερδών να αποτελεί μια εύλογη εξήγηση για τις πιέσεις.

Παρά τη διόρθωση, πάντως, οι δύο τίτλοι εξακολουθούν να εμφανίζουν εντυπωσιακές αποδόσεις από την αρχή του έτους, της τάξης του 100%, ενώ έχουν υποχωρήσει περίπου 15% και 10%, αντίστοιχα, από τις πρόσφατες κορυφές τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ΕΛΠΕ, η ζώνη των 16,50–16,60 ευρώ αποκτά αυξημένη τεχνική σημασία, καθώς αποτελεί κοντινή περιοχή στήριξης στην οποία αναζητείται ισορροπία μεταξύ πωλητών και αγοραστών. Η ισχυρή κερδοφορία του ομίλου και οι προοπτικές σημαντικών μερισματικών διανομών εξακολουθούν να αποτελούν θεμελιώδη επιχειρήματα υπέρ της αποτίμησης, παρά τη βραχυπρόθεσμη χρηματιστηριακή αδυναμία.

Συνολικά, η σημερινή αντίδραση αποκτά σημασία περισσότερο λόγω του τρόπου με τον οποίο εκδηλώθηκε παρά λόγω του περιορισμένου τελικού κέρδους του Γενικού Δείκτη. Η απορρόφηση των ενδοσυνεδριακών πιέσεων και η επαναφορά των βασικών δεικτών σε θετικό έδαφος καταδεικνύουν ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει ενεργό, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Το ζητούμενο πλέον είναι εάν η αντίδραση αυτή θα αποκτήσει συνέχεια και μεγαλύτερη συναλλακτική υποστήριξη ή θα αποδειχθεί μια πρόσκαιρη αναλαμπή μέσα στη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα.