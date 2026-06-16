Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,52% σε νέα υψηλά 16 ετών

Τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στο Euronext Athens, με τους επενδυτές να απορροφούν, έστω και με υπερπροσπάθεια, τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις.

Μετά από 12 εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με μέτρια κέρδη 0,52% στις 2.475,33 μονάδες κοντά στα ενδοσυνεδριακά υψηλά +0,75%.

Τα νέα υψηλά 16 ετών (τρίτη συνεχόμενη φορά) σημειώθηκαν με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα, στα 348 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Οι τραπεζικές μετοχές έδωσαν τον ρυθμό, με τον ΔΤΡ να κλείνει στο +1,14% και τις μετοχές των 4 συστημικών σε θετικό έδαφος, όλες σε υψηλά τριμήνου (η ΠΕΙΡ και σε νέα πολυετή).

Ανοδικό άλμα για τον AKTR στο +12,53%, με πολύ μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα, που κατάφερε να σβήσει απώλειες πολλών περασμένων πλαγιοπτωτικών συνεδριάσεων.

Συνέχισε δυνατά ο ΔΑΑ, επίσης με μεγάλο τζίρο, στα υψηλά έτους.

Η ALWN σταθεροποιήθηκε στη ζώνη των 14€, παρά τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις.

Τα ΕΛΠΕ, παρά το αρνητικό momentum μετά και την πιθανή λύση της γεωστρατηγικής κρίσης (ήδη η τιμή του αργού κατήλθε σε χαμηλά μήνα, στα 76 δολάρια ανά βαρέλι) κατάφερε να παραμείνει σε επαφή με τις πρόσφατες κορυφές. Υπενθυμίζεται ότι την 1η Ιουλίου «κόβει» μέρισμα (τελικό, 0,40€), ενώ και οι εξελίξεις με τη Chevron μόνο θετικά μπορούν να μεταφρασθούν για τη μακροπρόθεσμη πορεία της μετοχής.

Ανοδική κίνηση για τον ΑΔΜΗΕ, με ανοιχτό από σήμερα το βιβλίο προσφορών εν μέσω διαδικασίας ΑΜΚ. Χοντρικά, η αγορά περιμένει κατανομή κατά προτεραιότητα για το 55-60% τον τίτλων που κατείχαν όσοι «βρεθούν μέτοχοι» την προτεραία, μιας και η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 4,17€. Διότι με δεδομένα τα (κάτι λιγότερο από) 232 εκατ. μτχ εξαιρώντας τις ίδιες της εταιρείας, το ελάχιστο που μπορεί κάποιος να πάρει είναι 55%, ενώ δύσκολα κάποιος μπορεί να φανταστεί μεγαλύτερο από 10% discount. Εν πάση περιπτώσει, ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τις «μάνες», καθώς με τη σημερινή ανοδική κίνηση η μετοχή καταγράφει αφενός νέα ιστορικά υψηλά, αφετέρου +42% από τις αρχές του χρόνου, μια διόλου ευκαταφρόνητη απόδοση συνυπολογίζοντας τον αμυντικό της χαρακτήρα. Πάντως, το να πουλήσει κανείς τις «μάνες», ήτοι το προαναφερθέν ποσοστό από τις υφιστάμενες μετοχές ταιριάζει μόνο σε βραχυπρόθεσμη κατοχύρωση κερδών, καθώς οι προσδοκίες για το μεσοπρόθεσμο είναι πολύ καλές.

Αδύναμες για άλλη μια συνεδρίαση οι μετοχές του Ομίλου Viohalco. Ενδεικτικά, η ΕΛΧΑ έκλεισε την 8η πτωτική συνεδρίαση στις τελευταίες 10, αν και χωρίς να κινδυνέψει το χαμηλό περιόδου στα 4,6€ (7/10 η μητρική, οριακά θετική η CENER), κάτι που ισχύει και στις άλλες δύο. Η γενικότερη εικόνα παραπέμπει σε μάζεμα δυνάμεων για μια νέα ανοδική κίνηση, περισσότερο, παρά σε κάποιο αρνητικό σενάριο.

Πισωπάτησαν MTLN και TITC, αμφότερες σε αρνητικό έδαφος, χωρίς ωστόσο να γίνεται λόγος για απώλεια της ανοδικότητας. Η μεν MTLN έχει βάλει στόχο τα 44€, με αντίσταση τα 42,11€ και στήριξη τη ζώνη των 40,20-40,40€, ενώ ο TITC πάτησε δεύτερη φορά στα 53,40€, με επόμενη τα 51,60.

Η ΕΕΕ έμεινε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, σήμερα, πιέζοντας και με τη στάθμισή της τον Γενικό Δείκτη και τον 25άρη.

Τέλος, σε νέα υψηλά μήνα ευρέθη ο ΟΛΘ, και μόλις 5% απόσταση από τα ιστορικά υψηλά που είχε δει πριν την κρίση στο Ιράν.