Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,37%, έβδομη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα

Ανοδικό ήταν σήμερα το Euronext Athens, παρά τις πιέσεις που αντιμετώπισε μετά το μεσημέρι, ελέω αδύναμων μακροοικονομικών ανακοινώσεων από τις ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε νευρικά, καθώς δοκίμασε τέσσερεις φορές τη ζώνη του αμετάβλητου (μια εκ των οποίων «τρόμαξε» με χαμηλό -0,25%).

Τελικά, έκλεισε κοντά στα υψηλά ημέρας, με κέρδη 0,37% στις 2701,38 μονάδες.

Επίπεδο που συνιστά, έστω και οριακά, νέο πολυετές υψηλό, με τον Δείκτη να κλείνει πάνω από τις 2700 μονάδες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ΓΔ σημείωσε την έβδομη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα.

Υπενθυμίζοντας, δε, ότι έχει «μαζέψει» 19 ανοδικούς μήνες στους τελευταίους 22, ένα ανεπανάληπτο στατιστικό που προεξόφλησε με τον καλύτερο τρόπο την εν ευθέτω χρόνω αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου (στις 21/9 η «επίσημη» ημερομηνία) αλλά και την προτερόχρονη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 262 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι τραπεζικές μετοχές υποστήριξαν την καλή εικόνα, με τον ΔΤΡ να υπεραποδίδει κλείνοντας στο +0,76%. Οι τέσσερεις μετοχές των συστημικών κατάφεραν να καταγράψουν νέες κορυφές πολλών ετών, εκ των οποίων η ΑΛΦΑ μόνο ενδοσυνεδριακά, μιας και το κλείσιμο ήταν πιο αδύναμο (-1,22%).

Κατά τα λοιπά, η ΛΑΜΔΑ μετά το χθεσινό +6,88% (η καλύτερη επίδοση της πενταετίας) συνέχισε υπεραποδίδοντας στο +2,95% έναντι όλων των μετοχών της μεγάλης κεφ/σης, με διπλάσιο του μέσου όρου της τζίρο, πάνω από 3 εκατ. ευρώ.

Η ΜΠΕΛΑ, μετά το χθεσινό δικό της +4,15%, προφανώς με επιπλέον ώθηση από την ανακοίνωση για έκτακτο μέρισμα 1€ τον Νοέμβριο, δοκίμασε να προσπεράσει τη ζώνη 26,50-26,80€, που συνιστά αφενός υψηλά εξαμήνου, αφετέρου αντίσταση, με επόμενο στόχο τα 27,90-28,10€.

Σε νέα υψηλά 25ετίας ευρέθησαν τα ΕΛΠΕ, συμπληρώνοντας +90% από τις αρχές του έτους.

Η BOCHGR (+1,25%) συνεχίζει με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, κυρίως στη δημοπρασία, και εγκλωβισμένη εντός στενού εύρους κοντά στα δικά της ιστορικά υψηλά, προφανώς με κάτι να προετοιμάζεται. Αναμένεται και η αποκοπή μερίσματος 0,24€ στις 21/9.

Η CENER συνέχισε ανοδικά και πάνω από τα 23€, αντιμέτωπη με την πλέον σοβαρή της αντίσταση στον δρόμο για τα 25 και την επιστροφή της στα ιστορικά υψηλά.

Η ALWN πισωπάτησε, επιδεικνύοντας αδυναμία να ξεκολλήσει από τα 13€, που αποτελούν και βασική στήριξη στην προσπάθεια προσέγγισης των 14-14,30€.

Τέλος, σε υψηλά τριμήνου η ΟΤΟΕΛ, που μετά από μήνες και μεθοδικά απορρόφησε το μέρισμα της 23ης Απριλίου (είχε δώσει 0,85€ με απόδοση 7%). Αξίζει, δε, να σημειωθεί, ότι στη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου, με αφορμή τις αναδιαρθρώσεις των δεικτών, πέρασαν περίπου 112 χιλ. τεμάχια, 6-7 φορές περισσότερα από το μεσοσταθμικό της.