Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,26% σε υψηλά ημέρας

Eντυπωσιακή η σημερινή συνεδρίαση στο Euronext Athens, καθώς οι αγοραστές «γύρισαν» χωρίς καμία προειδοποίηση μια φαινομενικά χαμένη παρτίδα.

Καταρχάς, στο μεγαλύτερο μέρος, το Χρηματιστήριο ήταν πτωτικό, προσιδιάζοντας την κίνηση και των λοιπών ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων.

Κι αυτό, εξαιτίας της προβληματικής του δυσεπίλυτου γαλλικού ζητήματος που επανήλθε μετά και τα προχθεσινά επεισόδια, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κατάσταση στα κρατικά ευρωπαϊκά ομόλογα.

Και μάλιστα, η ενδοσυνεδριακή πλαγιολίσθηση «ανάγκασε» τον 25άρη FTASE να χάσει το επίπεδο των 6.600 μονάδων και τον ΔΤΡ το αντίστοιχο των 3.000, που οριοθετούσαν το πλαγιοανοδικό μοτίβο εκάστου.

Ωστόσο, στο τελευταίο δίωρο έλαβε χώρα μια συντονισμένη ανοδική προσπάθεια, που όχι μόνο άμβλυνε τις πιέσεις, αλλά οδήγησε και τον ΓΔ σε θετικό έδαφος (!), από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των -0,94%.

Σε αυτό βοήθησε και η εικόνα στις ΗΠΑ, με τους βασικούς δείκτες να βελτιώνονται όλο και περισσότερο μέχρι το κλείσιμο της Αθήνας, το οποίο τους βρήκε θετικούς.

Τελικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε υψηλά συνεδρίασης στις 2610,22 μονάδες με κέρδη 0,26%.

Πάντως, οι πωλητές συνέχισαν να «τιμωρούν» την αδυναμία του Δείκτη να επανακαταλάβει τη ζώνη των 2620 μονάδων, την οποία είχε χάσει με πτωτικό χάσμα στο άνοιγμα της 8ης Οκτωβρίου.

Έκτοτε, η απουσία κρίσιμης μάζας αγοραστών αλλά και η αρνητική ειδησεογραφία από το εξωτερικό, εστιάζοντας στη Γαλλία και στο Ιράν, ορίζει τη νευρικότητα.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 200 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες (εκ των οποίων τα 30 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών), και άλλα 95 μετά το κλείσιμο.

Επιμέρους, η ΕΕΕ κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος κλείνοντας στο +1,33%, και με τη στάθμισή της βοήθησε τους βασικούς δείκτες να παραμείνουν σε ανοδική τροχιά.

Παράλληλα, οι τραπεζικές μετοχές κατάφεραν να αντέξουν, με τον ΔΤΡ να κερδίζει 0,87%, με τις τέσσερις μετοχές των συστημικών σε θετικό έδαφος.

Κατά τα λοιπά, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ συνεχίζει πτωτικά μετά την απώλεια των 42-42,50€, πλέον σε νέα χαμηλά τριμήνου.

Η CENER είδε νέα χαμηλά μήνα, και παρά την πολυήμερη προσπάθεια να κρατήσει τα προσχήματα, έκλεισε και κάτω από τη σημαντική στήριξη των 22€.

Η ΜΠΕΛΑ έμεινε ακλόνητη στη ζώνη των 27€, με προσδοκίες να υποστηριχτεί στο ερχόμενο διάστημα χάρη στην ισχυρή θεμελιώδη εικόνα της.

Η ΕΥΔΑΠ δοκίμασε νέες κορυφές, ενώ και ο AKTR πραγματοποίησε ανοδικό άλμα, δείχνοντας ότι κάτι πάει να αλλάξει στην εικόνα του.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, εντύπωση έκανε η ΙΝΤΚΑ υπεραποδίδοντας στο 3,82%.

Ο ΣΑΡ (-1,45%) συνέχισε να απογοητεύει, χάνοντας και τα 11€, σε μια από τις μεγαλύτερες πτωτικές περιόδους στην ιστορία του, με σωρευτικές απώλειες 31% από τις κορυφές του Μαΐου. Επίσης, ο Οκτώβριος (προς το παρόν) είναι ο 5ος συνεχόμενος πτωτικός μήνας.

Ειδική μνεία για τη μετοχή της Capital Maritime (CMFC) που ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση στο Euronext Athens μετά την πολύ επιτυχημένη δημόσια πρόταση. Η συμπεριφορά της μπορεί να χαρακτηριστεί σταθεροποιητική, μιας και σε μια αρκετά δύσκολη συνεδρίαση, δεν βρέθηκαν πωλητές που να πιέσουν τον τίτλο, ο οποίος έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος με μικρές ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις και ικανοποιητικό τζίρο 1,85 εκατ. μετοχών.